तस्वीरों और रंगों में जीवंत हुई बूंदी की गौरवगाथा, 785वें स्थापना दिवस पर फोटो एवं चित्रकला प्रदर्शनी का शुभारंभ
बूंदी के 785वें स्थापना दिवस पर बुधवार को गढ़ गणेश की विधिवत पूजा-अर्चना कर कार्यक्रमों की शुरुआत की गई.
Published : June 24, 2026 at 4:46 PM IST
बूंदी: 'छोटी काशी' के नाम से विख्यात बूंदी के 785वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को पर्यटन सूचना केंद्र में फोटो एवं चित्रकला प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ. प्रदर्शनी में जहां एक ओर ड्रोन कैमरों से कैद शहर की ऐतिहासिक धरोहरों ने दर्शकों को रोमांचित किया, वहीं दूसरी ओर कैनवास पर उकेरी गई 'बूंदी शैली' की कलाकृतियों ने रियासतकालीन वैभव को जीवंत कर दिया. प्रदर्शनी का विधिवत शुभारंभ जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने फीता काटकर किया. इससे पूर्व, पर्यटन अधिकारी प्रेम शंकर और संग्रहालय सहायक जगदीश वर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया.
ड्रोन के नजरिए से निखरी 'बावड़ियों के शहर' की आभा: प्रदर्शनी का सबसे बड़ा आकर्षण ड्रोन से खींची गई तस्वीरें रहीं, जिनमें बूंदी का विहंगम और नयनाभिराम दृश्य देखने को मिला. तारागढ़ का किला, रानी जी की बावड़ी, 84 खंभों की कलात्मक छतरी, जैतसागर और नवल सागर झील की ड्रोन तस्वीरें दर्शकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनी रही. छायाकार के कैमरे से 'बूंदी की गलियां' और 'बावड़ियों का शहर' एक बिल्कुल नए और मनमोहक रूप में नजर आया, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा.
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कैनवास पर आधुनिक कला और 'बूंदी शैली' का अनूठा संगम: प्रदर्शनी के चित्रकला खंड में विश्व प्रसिद्ध 'बूंदी लघु चित्रशैली' के साथ आधुनिक कला का बेहतरीन फ्यूजन देखने को मिला. राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के साथ-साथ 'बूंदी ब्रश' के स्थानीय चित्रकारों ने अपनी कूची से जादू बिखेरा. स्थानीय चित्रकार सुनील जांगिड़, पंकज सिसोदिया, विवेक उतरेजा और हर्षा गौड़ ने अतिथियों को अपनी पेंटिंग्स की बारीकियों और थीम के बारे में विस्तार से जानकारी दी. इन कलाकृतियों में बूंदी के प्राचीन किले, भव्य महल, यहां के सादगीपूर्ण लोक जीवन और रंग-बिरंगे त्योहारों को इस कदर उकेरा गया कि वे कैनवास पर बोलते हुए से प्रतीत हुए. कार्यक्रम में इंटेक के संयोजक राजकुमार दाधीच, अशोक तलवास सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे.
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पूर्व राजपरिवार सदस्य ने की गढ़ गणेश की पूजा: बूंदी के 785वें स्थापना दिवस पर जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में बुधवार को गढ़ गणेश की विधिवत पूजा-अर्चना कर कार्यक्रमों की शुरुआत की गई. कार्यक्रम की शुरूआत में पंडित विश्वनाथ ने शहनाई की स्वर लहरियों के बीच वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव व पूर्व राजपरिवार सदस्य वंशवर्धन सिंह से पूजा–अर्चना करवाई.
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इस अवसर पर जिला कलक्टर ने बूंदी स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि बूंदी शहर पर्यटन की असीम संभावनाएं समेटे हुए है. शहर को साफ और स्वच्छ बनाने में सभी अपना योगदान दें. पर्यटन और वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में बूंदी मील का पत्थर बने इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं. इस दौरान उपखंड अधिकारी बूंदी लक्ष्मीकांत मीणा, जिला खेल अधिकारी हर्षवर्धन सिंह, पर्यटन अधिकारी प्रेमशंकर सैनी, इंटेक संयोजक राजकुमार दाधीच, पुरुषोत्तम पारीक, इंटेक के राजेन्द्र भारद्वाज, पीयूष पाचक, अशोक तलवास, जेपी त्रिपाठी, मनीष सिसोदिया गणमान्य लोगों ने सामूहिक आरती कर बूंदी की खुशहाली की कामना की.