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शादी का एलबम और वीडियो न देने पर फोटोग्राफर को देना पड़ेगा एक लाख हर्जाना

अलीगढ़ : शादी की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का पूरा भुगतान लेने के बावजूद तय सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने वाले फोटोग्राफर के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने फोटोग्राफर को विवाह समारोह से संबंधित सभी फोटो, वीडियो और प्रिंटेड एलबम शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराने के साथ ही मानसिक पीड़ा और असुविधा के लिए एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. साथ ही स्पष्ट किया है कि यदि 45 दिनों के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 72 के तहत अभियोजन चलाया जाएगा, जिसमें जेल जाने का भी प्रावधान है.





क्या है मामला: मामला अलीगढ़ के दुबे का पड़ाव निवासी पल्लवी मोहन से जुड़ा है. उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में दायर वाद में बताया कि 19 मई 2022 को उन्होंने दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित मोंक वीडियो के संचालक रवि मदन से विवाह समारोह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए अनुबंध किया था. समझौते के अनुसार 8 दिसंबर 2022 को ईडन गार्डन मैरिज हॉल में आयोजित शादी समारोह की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और प्रिंटेड एल्बम तैयार कर उन्हें उपलब्ध कराई जानी थी.





शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने इस कार्य के लिए फोटोग्राफर को 1.20 लाख रुपये का पूरा भुगतान भी कर दिया था. इसके बावजूद न तो शादी की फोटो और वीडियो उपलब्ध कराए गए और न ही प्रिंटेड एल्बम तैयार कर सौंपा गया. कई बार संपर्क करने और अनुरोध करने के बावजूद जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने न्याय के लिए जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया.







मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने विपक्षी रवि मदन को नोटिस जारी किए, लेकिन वह न तो किसी सुनवाई में उपस्थित हुए और न ही अपना पक्ष आयोग के समक्ष रखा. इसके बाद आयोग ने एकपक्षीय सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया.





आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत की पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि उपभोक्ता से पूरी राशि लेने के बाद भी तय सेवाएं उपलब्ध नहीं कराना सेवा में स्पष्ट कमी तथा उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है. आयोग ने रवि मदन को निर्देश दिया कि वह विवाह समारोह से संबंधित सभी फोटो, वीडियो और प्रिंटेड एल्बम शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराएं. इसके अलावा मानसिक कष्ट और असुविधा के लिए एक लाख रुपये का हर्जाना भी अदा करें.





आयोग ने आदेश के अनुपालन के लिए 45 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की है. यदि इस अवधि में आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 72 के तहत अभियोजन चलाया जाएगा, जिसके तहत कारावास सहित अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.





