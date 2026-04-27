रघु राय के कैमरे से दिखी दुनिया को रुलाने वाली पिक्चर, इंसानी त्रासदी की मोस्ट आइकॉनिक तस्वीरें
फोटोग्राफी के जनक कहे जाने वाले रघु राय भोपाल गैस त्रासदी की तस्वीरों में हमेशा रहेंगे अमर, लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 4:52 PM IST
भोपाल: फोटोग्राफी की दुनिया के लीजेंड कहे जाने वाले रघु राय का रविवार को निधन हो गया. कैंसर की बीमारी से पीड़ित रघु राय ने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर सुनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई बड़ी हस्तियों ने शोक प्रकट किया. वैसे तो रघु राय अपनी एक से बढ़ कर एक फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जिस फोटो ने उन्हें सबसे ज्यादा कामयाबी दिलाई, उसमें से एक मध्य प्रदेश के भोपाल की है. भोपाल गैस त्रासदी की एक बच्ची की तस्वीर ने सबको झकझोर के रख दिया था.
रघु राय की तस्वीरें कहती कहानी
रघु राय का जन्म साल 1942 में पाकिस्तान में हुआ था. उन्होंने 1960 में फोटोग्राफी का सफर शुरू किया था. उनके द्वारा क्लिक की गई फोटों की प्रदर्शनियां देश-दुनिया के बड़े-बड़े शहरों में आयोजित की गई. रघु राय ने राजनीति से लेकर हर जोनर की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया. जिस एक तस्वीर ने उनको सबसे ज्यादा शोहरत दिलाई, वह किसी राजनीति या हस्ती की नहीं बल्कि एक बड़े हादसे की दर्दनाक तस्वीर थी.
भोपाल गैस त्रासदी को कैमरे में किया था कैद
2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड प्लांट से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था. इस भीषण औद्योगिक हादसे में करीब 3000 से 5000 लोग मौत के मुंह में समा गए थे. जबकि लाखों लोग प्रभावित हुए थे. तब तबाही के उस मंजर को रघु राय ने अपने कैमर में कैद किया था. इस दौरान ली गई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था. वह तस्वीर गैस त्रासदी की सबसे मार्मिक तस्वीर मानी जाती है. त्रासदी की चपेट में आए एक बच्चे को दफनाने के दौरान वह फोटो ली गई थी.
इस त्रासदी की तस्वीरें मैग्नम और कई वर्ल्ड मैगजीन में छपी थी. दुनिया को भोपाल गैस त्रासदी की जानकारी मिली थी. रघु राय की तस्वीरों ने गैस त्रासदी के पीड़ितों की तकलीफों की ओर दुनिया का ध्यान खींचा था.
बांग्लादेश वॉर की तस्वीरों के लिए मिला था पद्मश्री
रघु राय को बांग्लादेश युद्ध की तस्वीरों के लिए पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है. बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान भारत आए शरणार्थियों के दर्द, बैचेनी और बेबसी को उन्होंने अपनी तस्वीरों में दिखाया था. इसके साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, दलाई लामा और मदर टेरेसा सहित कई हस्तियों की तस्वीरें भी निकाली है. बताया जाता है रघु राय को बनावटी और सजावटी चीजों में दिलचस्पी नहीं थी, तभी तो उन्होंने कभी फिल्मी दुनिया की तस्वीरें क्लिक नहीं की.
- प्रख्यात छायाकार रघु राय का लंबी बीमारी के बाद निधन
- 'चेहरे बयां कर रहे थे उस काली रात का खौफ', विदिशा के चश्मे से भोपाल गैस त्रासदी
लंदन टाइम्स में छपी थी पहली तस्वीर
रघु राय ने अपने कैमरे से जो पहली फोटो ली थी, वो लंदन टाइम्स में आधे पन्न पर छपी थी. जिसे लेकर उन्होंने एक बार बताया था कि गधे की उस तस्वीर को लेने के लिए उन्हें बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी. सबसे खास बात मशहूर फोटोग्राफर हेनरी कार्टियर-ब्रेसन ने रघु राय को मैग्म फोटोज में शामिल होने के लिए नॉमिनेट किया था. जो किसी इंडियन के लिए बड़ा सम्मान था.
भगवान को भी कैमरे से देखूंगा
एक बार ताज लिटरेचर फेस्टिवल में उन्होंने कहा था कि उन्हें हर चीज कैमरे में देखने पर अच्छी लगती है. अगर मैं भगवान को भी देखूंगा तो कैमरे से देखूंगा. रघु राय ने अपने जीवन में 57 किताबें लिखी थी. अपनी तस्वीरों से दुनिया की कहानियां कहने वाले रघु राय को फोटोग्राफी का जनक कहा जाता है. उनकी क्लिक की गई तस्वीरें आज भी खास मानी जाती है.