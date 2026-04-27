ETV Bharat / state

रघु राय के कैमरे से दिखी दुनिया को रुलाने वाली पिक्चर, इंसानी त्रासदी की मोस्ट आइकॉनिक तस्वीरें

कैमरे के जादुगर रघु राय ने दिखाई भोपाल गैस ट्रैजेड़ी की रीयल पिक्चर ( Getty Image )