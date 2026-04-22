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हवा में उड़ गया फोटोग्राफर, तेज़ रफ्तार कार ने सिरसा में मारी जोरदार टक्कर, CCTV कैमरे में कैद हुआ हादसा

सिरसा : हरियाणा के सिरसा में शादी समारोह की फोटोग्राफी कर रहे फोटोग्राफर को एक तेज़ रफ़्तार कार ने जोरदार टक्कर मारते हुए हवा में उछाल दिया जिसके बाद फोटोग्राफर की मौके पर ही मौत हो गई है. पूरी घटना की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है.

फोटोग्राफी कर रहा था फोटोग्राफर : सिरसा में आज सुबह शादी समारोह के बाद डोली की बिदाई के वक्त हादसा सामने आया है. हिसार रोड पर एक निजी पैलेस में रात को शादी समारोह था जिसके बाद आज सुबह दुल्हन की विदाई हो रही थी, तभी एक दर्दनाक हादसा हो गया. दरअसल शादी समारोह की फोटोग्राफी कर रहे फोटोग्राफर्स में से 25 वर्षीय एक युवक फोटोग्राफी करते-करते सड़क पर आ गया.

हवा में उड़ गया फोटोग्राफर (Etv Bharat)

तेज़ रफ्तार कार ने उड़ाया : इसी दौरान तूफानी रफ़्तार से आ रही एक कार ने फोटोग्राफर को अपनी चपेट में ले लिया और उसे कई फुट तक हवा में उछाल दिया जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक युवक मलकीत उर्फ अजय कुमार सिरसा के गांव अभोली का बताया जा रहा है. वहीं कार ड्राइवर फतेहाबाद का रहने वाला है. मौके पर पहुंची पुलिस ने कार ड्राइवर और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिरसा के नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है. पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है.