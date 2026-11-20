पुलिस चौकी के पास मिला फोटोग्राफर का शव, हत्या की आशंका के बीच हिरासत में ली पत्नी
मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पत्नी पर लगाए मारपीट करने और हत्या करने के गंभीर आरोप, जांच में जुटी पुलिस.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 10:18 AM IST
चंबा: जिला चंबा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खज्जियार में पुलिस चौकी के पास गुरुवार सुबह को एक शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान भरमौर निवासी कुंजलाल के तौर पर हुई है, जो वर्तमान समय में खज्जियार में अपने ससुराल में रहता था और मशहूर फोटोग्राफर था. वहीं, मृतक के परिजनों ने कुंजलाल की पत्नी पर उसकी हत्या करने की आशंका जताई है. बहरहाल, मामले में पुलिस ने पत्नी को गुरुवार को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है.
शव पर चोटों के निशान
एसपी चंबा विजय सकलानी ने बताया कि ये घटना बुधवार देर रात को पेश आई है. गुरुवार सुबह जब स्थानीय लोगों ने शव को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और फिर प्रारंभिक जांच शुरू की. शुरुआती जांच के दौरान शव पर चोटों के निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका जाहिर हो रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का पता चल पाएगा.
परिजनों ने जाहिर की हत्या की आशंका
वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण और आवश्यक साक्ष्य जुटाए. इन साक्ष्यों को विश्लेषण के लिए भेजा गया है, ताकि मामले की जांच को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके. वहीं, मृतक के रिश्तेदारों ने उसकी हत्या की आशंका जाहिर करते हुए उसकी पत्नी पर आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि कुंजलाल की पत्नी ने ही उसकी हत्या की है.
मृतक कुंजलाल की रिश्तेदार बीना और आशो ने बताया, "कुंजलाल की पत्नी अक्सर उसके साथ शराब पीकर मारपीट करती थी. लोग हमें कहते थे कि कुंजलाल को बचा लो उसकी पत्नी से, वरना वो उसे मार डालेगी. अब जब उसकी पत्नी ने कुंजलाल को मार डाला है तो उसके खिलाफ हर सूरत में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."
मृतक की पत्नी को लिया हिरासत में
एसपी चंबा विजय सकलानी ने बताया कि पुलिस ने हत्या की आशंका के आधार पर मृतक कुंजलाल की पत्नी को हिरासत में लिया है. पुलिस महिला से वारदात से संबंधित हर पहलू पर विस्तृत जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है. हत्या के आरोपों की पुष्टि के लिए घटना के पीछे के वास्तविक कारणों की गहराई से जांच की जा रही है. इसके साथ ही, घटना से जुड़ी अन्य सभी परिस्थितियों की भी गहनता से पड़ताल की जा रही है.
"कुंजलाल और उनकी पत्नी के मध्य आए दिन लड़ाई झगड़ा होने की बात सामने आई है. घटना वाली रात को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, क्योंकि बाद में कुंजलाल का शव बरामद हुआ है. बहरहाल शक के आधार पर उसकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और आगामी जांच जारी है." - विजय सकलानी, एसपी चंबा