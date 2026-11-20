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पुलिस चौकी के पास मिला फोटोग्राफर का शव, हत्या की आशंका के बीच हिरासत में ली पत्नी

खज्जियार में मिला फोटोग्राफर का शव ( IANS )

चंबा: जिला चंबा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खज्जियार में पुलिस चौकी के पास गुरुवार सुबह को एक शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान भरमौर निवासी कुंजलाल के तौर पर हुई है, जो वर्तमान समय में खज्जियार में अपने ससुराल में रहता था और मशहूर फोटोग्राफर था. वहीं, मृतक के परिजनों ने कुंजलाल की पत्नी पर उसकी हत्या करने की आशंका जताई है. बहरहाल, मामले में पुलिस ने पत्नी को गुरुवार को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है.

शव पर चोटों के निशान