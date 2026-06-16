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जशपुर में भव्य फोटो प्रदर्शनी, पद्मश्री जागेश्वर यादव ने दिया बड़ा संदेश

मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर जशपुर में 3 दिवसीय भव्य फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया.

Photo exhibition in Jashpur
जशपुर फोटो प्रदर्शनी में मोदी सरकार के कार्यों की झलक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 16, 2026 at 5:26 PM IST

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जशपुर: 16 से 18 जून तक रणजीता स्टेडियम के सामने स्थित जुदेव चौक में जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है. इस प्रदर्शनी का शुभारंभ पद्मश्री जागेश्वर यादव ने किया.

किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए संचालित योजनाओं को प्रमुखता

प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, डिजिटल इंडिया अभियान, लखपति दीदी योजना, विकसित भारत संकल्प अभियान सहित अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को विस्तार से प्रदर्शित किया गया है. कृषि क्षेत्र में सुधार, ई-नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि विपणन को बढ़ावा और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न प्रयासों को भी चित्रों और आंकड़ों के माध्यम से दर्शाया गया है. एलईडी स्क्रीन पर शासन की योजनाओं, विकास कार्यों और जनहितकारी पहलों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जा रही है.

Celebration of the Modi government 12 years
मोदी सरकार के 12 साल (ETV BHARAT)

देश की आधारभूत संरचना और तकनीकी प्रगति की झलक

फोटो प्रदर्शनी में भारत की आधारभूत संरचना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले कार्यों को विशेष स्थान दिया गया है. विश्व के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज, समुद्र पर निर्मित अटल सेतु, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार, वंदे भारत ट्रेनों, सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजिटल क्रांति के साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया है.

Photo exhibition in Jashpur
जशपुर में फोटो प्रदर्शनी (ETV BHARAT)

स्वदेशी रक्षा उत्पादन, रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में हुए नवाचारों की जानकारी भी आमजन तक पहुंचाई जा रही है. छत्तीसगढ़ में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं और हितग्राहियों की प्रेरक सफलता की कहानियों को भी प्रदर्शनी में शामिल किया गया है.

देश आज आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित : जागेश्वर यादव

मुख्य अतिथि पद्मश्री जागेश्वर यादव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं. उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व मंच पर एक मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है. जागेश्वर यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, जिससे गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है.

Leaders at Jashpur Photo Exhibition
जशपुर फोटो प्रदर्शनी में नेतागण (ETV BHARAT)

ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रहा योजनाओं का लाभ : रायमुनी भगत

जशपुर विधायक रायमुनी भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की नई धारा प्रवाहित हुई है. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंच रहा है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की फोटो प्रदर्शनी शासन की उपलब्धियों और जनहितकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है.

‘जनमन’ पत्रिका और प्रचार सामग्री का निःशुल्क वितरण

जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदर्शनी स्थल पर ‘जनमन’ पत्रिका, ‘सुशासन के नवीन आयाम’ सहित विभिन्न प्रचार-प्रसार सामग्री का निःशुल्क वितरण भी किया जा रहा है. प्रदर्शनी में विद्यार्थियों, महिला स्व-सहायता समूहों, युवाओं, किसानों तथा आम नागरिकों की विशेष भागीदारी देखने को मिल रही है.

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पीएम मोदी पर फोटो प्रदर्शनी
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