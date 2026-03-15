ETV Bharat / state

उत्तराखंड में फूलदेई पर फूलों से महकी देहलियों, लोग बच्चों को दे रहे शगुन

आज पूरे प्रदेश में फूलदेई पर्व की धूम मची हुई है. सुबह से बच्चे टोकरियों में फूल भरकर लोगों की देहलियों में डाल रहे हैं.

UTTARAKHAND TRADITIONAL FESTIVAL
उत्तराखंड फूलदेई पर्व (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 15, 2026 at 10:24 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: देवभूमि उत्तराखंड में बसंत ऋतु के आगमन के साथ पारंपरिक लोकपर्व फूलदेई बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. चैत्र मास के पहले दिन मनाए जाने वाले इस पर्व में बच्चे घर-घर जाकर देहलियों पर फूल डालते हैं और घर की खुशहाली की कामना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. कुमाऊं में इस पर्व को फूलदेई तो गढ़वाल में फूल संक्राति के रूप में मनाया जाता है.

उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं में लोकपर्वों का विशेष महत्व है. इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पर्व है फूलदेई है, जो हर साल चैत्र मास के पहले दिन मनाया जाता है. जैसे ही बसंत ऋतु दस्तक देती है, पहाड़ों और गांवों में इस पर्व की रौनक दिखाई देने लगती है. खासतौर पर बच्चों में इस त्योहार को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिलता है.

फूलदेई को मुख्य रूप से बच्चों का त्योहार माना जाता है. सुबह होते ही बच्चे छोटी-छोटी टोकरियों में रंग-बिरंगे फूल इकट्ठा कर लेते हैं. ये फूल आसपास के बगीचों, खेतों और जंगलों से चुने जाते हैं. इसके बाद बच्चे गांव या मोहल्ले के हर घर की देहलियों पर जाकर फूल डालते हैं और घर के सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. इस दौरान बच्चे पारंपरिक लोकगीत “फूलदेई छम्मा देई, दैणी द्वार भर भकार” गाते हुए आगे बढ़ते हैं.

लोकभाषा में इस पंक्ति का अर्थ है कि घर की देहली फूलों से सजी रहे, परिवार में सुख-शांति बनी रहे और घर में अनाज का भंडार भरा रहे, बच्चे यह मंगलकामना करते हुए घरों की देहलियों पर फूल बिखेरते हैं. घर के लोग भी इस परंपरा को बड़े स्नेह के साथ निभाते हैं. बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उन्हें गुड़, मिठाई, चावल, अनाज और कुछ पैसे भेंट किए जाते हैं. इस पूरे माहौल में खुशी और अपनापन साफ दिखाई देता है. कई जगह लोग बच्चों को फल और मिठाइयां भी देते हैं, जिससे बच्चों की खुशी और बढ़ जाती है.

स्थानीय बच्चों का कहना है कि उन्हें यह त्योहार बहुत पसंद है, वे सुबह-सुबह दोस्तों के साथ फूल चुनने जाते हैं और फिर पूरे गांव में घूमकर हर घर की देहली पर फूल डालते हैं. बदले में मिलने वाली मिठाइयों और उपहारों के कारण यह दिन उनके लिए बेहद खास बन जाता है. फूलदेई केवल एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति प्रेम और समाज में सौहार्द का संदेश भी देता है. यह पर्व बच्चों को पर्यावरण के महत्व से परिचित कराता है और उन्हें प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा देता है. साथ ही समाज में आपसी प्रेम, सहयोग और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने की सीख भी देता है.

इस पर्व से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता भी प्रचलित है. कहा जाता है कि एक समय भगवान शिव लंबे समय तक गहन तपस्या में लीन थे, उन्हें जगाने के लिए माता पार्वती ने शिवगणों को बच्चों का रूप धारण कर पीले वस्त्र पहनने को कहा. शिवगणों ने विभिन्न स्थानों से फूल एकत्रित किए और भगवान शिव को अर्पित किए. फूलों की सुगंध से पूरा कैलाश पर्वत महक उठा और भगवान शिव की तंद्रा भंग हो गई, तभी से इस परंपरा को फूल अर्पित करने के प्रतीक के रूप में फूलदेई पर्व के रूप में मनाया जाने लगा. आज भी उत्तराखंड के गांव-गांव में यह लोकपर्व बड़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है. फूलों की खुशबू, बच्चों की हंसी और पारंपरिक गीतों की गूंज के साथ फूलदेई उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को जीवंत बनाए हुए है.

पढ़ें:

TAGGED:

उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार
PHOOLDEI FESTIVAL OF UTTARAKHAND
UTTARAKHAND PHOOLDEI FESTIVAL
TRADITIONAL PHOOL DEI FESTIVAL 2026
UTTARAKHAND TRADITIONAL FESTIVAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.