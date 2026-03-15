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उत्तराखंड में फूलदेई पर फूलों से महकी देहलियों, लोग बच्चों को दे रहे शगुन

रामनगर: देवभूमि उत्तराखंड में बसंत ऋतु के आगमन के साथ पारंपरिक लोकपर्व फूलदेई बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. चैत्र मास के पहले दिन मनाए जाने वाले इस पर्व में बच्चे घर-घर जाकर देहलियों पर फूल डालते हैं और घर की खुशहाली की कामना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. कुमाऊं में इस पर्व को फूलदेई तो गढ़वाल में फूल संक्राति के रूप में मनाया जाता है.

उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं में लोकपर्वों का विशेष महत्व है. इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पर्व है फूलदेई है, जो हर साल चैत्र मास के पहले दिन मनाया जाता है. जैसे ही बसंत ऋतु दस्तक देती है, पहाड़ों और गांवों में इस पर्व की रौनक दिखाई देने लगती है. खासतौर पर बच्चों में इस त्योहार को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिलता है.

फूलदेई को मुख्य रूप से बच्चों का त्योहार माना जाता है. सुबह होते ही बच्चे छोटी-छोटी टोकरियों में रंग-बिरंगे फूल इकट्ठा कर लेते हैं. ये फूल आसपास के बगीचों, खेतों और जंगलों से चुने जाते हैं. इसके बाद बच्चे गांव या मोहल्ले के हर घर की देहलियों पर जाकर फूल डालते हैं और घर के सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. इस दौरान बच्चे पारंपरिक लोकगीत “फूलदेई छम्मा देई, दैणी द्वार भर भकार” गाते हुए आगे बढ़ते हैं.

लोकभाषा में इस पंक्ति का अर्थ है कि घर की देहली फूलों से सजी रहे, परिवार में सुख-शांति बनी रहे और घर में अनाज का भंडार भरा रहे, बच्चे यह मंगलकामना करते हुए घरों की देहलियों पर फूल बिखेरते हैं. घर के लोग भी इस परंपरा को बड़े स्नेह के साथ निभाते हैं. बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उन्हें गुड़, मिठाई, चावल, अनाज और कुछ पैसे भेंट किए जाते हैं. इस पूरे माहौल में खुशी और अपनापन साफ दिखाई देता है. कई जगह लोग बच्चों को फल और मिठाइयां भी देते हैं, जिससे बच्चों की खुशी और बढ़ जाती है.