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संसाधनों की भारी कमी से जूझ रहा है संथाल का एकमात्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीजेएमसीएच, मरीजों को मिलती है निराशा

फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ( Etv Bharat )