संसाधनों की भारी कमी से जूझ रहा है संथाल का एकमात्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीजेएमसीएच, मरीजों को मिलती है निराशा
दुमका के फुलो झानो मेडिकल कॉलेज की हालत दयनीय है. यह अस्पताल कई संसाधनों की कमी से जूझ रहा है.
Published : May 4, 2026 at 1:55 PM IST
दुमका : लगभग सात वर्ष पहले दुमका में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थापित हुआ. इससे सिर्फ दुमका ही नहीं पूरे संथाल परगना प्रमंडल के लोगों में यह आस जगी कि अब उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी. लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से यह अस्पताल लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. यहां भारी संख्या में मरीज प्रतिदिन पहुंचते हैं लेकिन समुचित इलाज नहीं मिल पाने की वजह से वे निराश होकर लौटने को मजबूर हैं.
चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ जरूरत के एक तिहाई
फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मानव संसाधन की भारी कमी है. पीजेएमसीएच के सुपरिटेंडेंट डॉ. रूबेन हेंब्रम ने जानकारी दी कि मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, डर्मेटोलॉजिस्ट सहित जितने विभाग हैं. उसके लिए लगभग 150 चिकित्सकों की आवश्यकता है. लेकिन हमारे अस्पताल में वर्तमान में 45 से 50 डॉक्टर ही कार्यरत हैं. इसके साथ ही फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के संचालन के लिए लगभग 300 पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए लेकिन उपलब्ध है लगभग एक सौ. जाहिर है इनकी संख्या जरूरत के सिर्फ एक तिहाई है. सुपरिटेंडेंट ने जानकारी दी कि उनके यहां आंख और चर्म रोग के तो एक भी डॉक्टर उपलब्ध ही नहीं है.
रेडियोलॉजिस्ट के अभाव में अल्ट्रासाउंड का नहीं होता उपयोग
लगभग 04 वर्ष पहले झारखंड सरकार ने इस अस्पताल में लाखों की लागत से अल्ट्रासाउंड मशीन लगायी थी लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लंबे समय से इस अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है. नतीजा यह है कि लाखों की लागत से खरीदा गया अल्ट्रासाउंड मशीन धूल फांक रहा है. यही स्थिति वेंटिलेटर की है. कोरोना काल में केंद्र सरकार ने लगभग 25 वेंटिलेटर इस अस्पताल को उपलब्ध कराए थे लेकिन टेक्निकल स्टाफ नहीं होने की वजह से इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है.
जाहिर है इलाज के लिए जरूरी ऐसे उपकरण के उपलब्ध नहीं रहने से मरीज को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. अगर ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें जिनके इलाज में ऐसे उपकरण की आवश्यकता है तो उन्हें सीधे रेफर की पर्ची थमा दी जाती है. जबकि अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार, यहां प्रतिमाह औसतन पांच हजार मरीज इलाज के लिए आते हैं.
अस्पताल के संसाधनों की कमी से यहां आने वाले मरीजों को निराशा हाथ लगती है. उनका कहना है कि नाम तो बड़ा है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल है लेकिन समुचित इलाज नहीं मिल पाने की वजह से हमें बाहर जाना पड़ता है. समस्या तब बढ़ और जाती है जब लोगों के पास पैसे नहीं होते और उन्हें रेफर का कागज दे दिया जाता है.
क्या कहते हैं सुपरिटेंडेंट
दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट डॉ. रूबेन हेंब्रम ने विस्तारपूर्वक बताया कि हमारे यहां चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है. इससे इलाज में काफी परेशानी हो रही है. इसके साथ ही तकनीकी विशेषज्ञों की कमी से कई उपकरणों को संचालित नहीं किया जा रहा है. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अस्पताल में ऑक्सीजन के चार प्लांट हैं, जिसमें दो चालू हैं और दो बंद. बंद दो आक्सीजन प्लांट में एक प्लांट को अदानी ग्रुप ने इंस्टॉल कराया था. अधीक्षक ने बताया कि जो भी कमियां हैं, उसकी जानकारी मुख्यालय को है, क्योंकि इस संबंध में कई बार पत्राचार भी किया गया है.
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