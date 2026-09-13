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गन कल्चर नहीं ये 'गंद कल्चर', हरियाणा में लिव-इन व समलैंगिक शादियों पर फोगाट खाप ने लगाया पूर्ण प्रतिबंध

हरियाणा में फोगाट खाप ने सरकार से कानून रद्द कर लिव-इन और समलैंगिक शादियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लाने की मांग की.

Haryana Gun Culture
लिव-इन व समलैंगिक शादियों पर फोगाट खाप ने लगाया पूर्ण प्रतिबंध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 13, 2026 at 3:54 PM IST

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Updated : September 13, 2026 at 4:08 PM IST

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चरखी दादरीः स्वामी दयाल धाम पर फोगाट खाप की एक अहम पंचायत का आयोजन खाप प्रधान सुरेश फोगाट की अध्यक्षता में किया गया. पंचायत में सामाजिक कुरीतियों, बढ़ते अपराध, गन कल्चर और पारिवारिक परंपराओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मंथन कर कड़े फैसले लिए गए. इस दौरान जाट आरक्षण के दौरान शहीद लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

भड़काऊ गानों के कारण गलत रास्ते पर जा रही है नई पीढ़ी: फोगाट खाप के प्रधान सुरेश फोगाट ने स्पष्ट किया कि "समाज की जड़ों को खोखला करने वाली विकृतियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." उन्होंने गानों में हथियारों के महिमामंडन पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे 'गन कल्चर' के बजाय 'गंद कल्चर' करार दिया. उन्होंने कहा कि "ऐसे भड़काऊ गानों के कारण नई पीढ़ी गलत रास्ते पर जा रही है. हाल ही में एक गायक द्वारा गाना गाए जाने के तुरंत बाद उसकी हत्या कर दी गई. गन कल्चर के प्रभाव से समाज में हत्या और बलात्कार जैसी संगीन वारदातें बढ़ रही हैं."

लिव-इन और समलैंगिक शादियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लाने की मांग (ETV Bharat)

'सरकार गन कल्चर वाले गानों पर तुरंत पूर्ण लगाए': उन्होंने सरकार और गायकों से अपील की कि "ऐसे गानों पर तुरंत पूर्ण रोक लगाई जाए, अन्यथा भविष्य में हरियाणा भर की खापें मिलकर और भी कड़े कदम उठाएंगी. फोगाट खाप की तरफ से लिव-इन रिलेशनशिप, समलैंगिक विवाह और एक ही गांव-गुहांड व समगोत्र विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है." उन्होंने सरकार से मांग की कि इन विषयों को लेकर बनाए गए कानूनों को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए. वहीं कहा कि प्रेम विवाह तभी स्वीकार्य हो सकता है जब उसमें लड़का और लड़की दोनों पक्षों के माता-पिता की पूर्ण सहमति हो. बिना अभिभावकों की रजामंदी के किए जाने वाले विवाह समाज और परिवारों को तोड़ने का काम कर रहे हैं.

खाप ने युवाओं से नशे से दूर रहने का किया आह्वान: पंचायत में युवाओं में पैर पसार रही नशे की लत पर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई. खाप ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया. साथ ही ऐलान किया कि नशाखोरी और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई में खाप पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करेगी। इससे पूर्व कुरुक्षेत्र, जींद और रोहतक में भी इस विषय पर महापंचायतें हो चुकी हैं और अब पूरे हरियाणा की पंचायतें एकजुट होकर इस सामाजिक बुराई के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने को तैयार हैं.

ये भी पढ़ें-जंतर-मंतर लाठीचार्ज पर खाप का अल्टीमेटम, बोले- "मांगें नहीं मानीं तो आज लाखों, कल करोड़ों लोग पहुंचेंगे दिल्ली"
Last Updated : September 13, 2026 at 4:08 PM IST

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