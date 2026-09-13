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गन कल्चर नहीं ये 'गंद कल्चर', हरियाणा में लिव-इन व समलैंगिक शादियों पर फोगाट खाप ने लगाया पूर्ण प्रतिबंध

लिव-इन व समलैंगिक शादियों पर फोगाट खाप ने लगाया पूर्ण प्रतिबंध ( ETV Bharat )

चरखी दादरीः स्वामी दयाल धाम पर फोगाट खाप की एक अहम पंचायत का आयोजन खाप प्रधान सुरेश फोगाट की अध्यक्षता में किया गया. पंचायत में सामाजिक कुरीतियों, बढ़ते अपराध, गन कल्चर और पारिवारिक परंपराओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मंथन कर कड़े फैसले लिए गए. इस दौरान जाट आरक्षण के दौरान शहीद लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. भड़काऊ गानों के कारण गलत रास्ते पर जा रही है नई पीढ़ी: फोगाट खाप के प्रधान सुरेश फोगाट ने स्पष्ट किया कि "समाज की जड़ों को खोखला करने वाली विकृतियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." उन्होंने गानों में हथियारों के महिमामंडन पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे 'गन कल्चर' के बजाय 'गंद कल्चर' करार दिया. उन्होंने कहा कि "ऐसे भड़काऊ गानों के कारण नई पीढ़ी गलत रास्ते पर जा रही है. हाल ही में एक गायक द्वारा गाना गाए जाने के तुरंत बाद उसकी हत्या कर दी गई. गन कल्चर के प्रभाव से समाज में हत्या और बलात्कार जैसी संगीन वारदातें बढ़ रही हैं."