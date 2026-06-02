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'विनेश फोगाट के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा', फोगाट खाप की सीधी चेतावनी

विनेश फोगाट के खिलाफ होने वाली गलत बयानबाजी के खिलाफ सर्वजातीय फोगाट खाप खुलकर सामने आ गई है.

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विनेश फोगाट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 2, 2026 at 2:40 PM IST

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चरखी दादरी: अंतरराष्ट्रीय पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट के समर्थन में सर्वजातीय फोगाट खाप खुलकर सामने आ गई है. फोगाट खाप के प्रधान सुरेश फोगाट ने कहा कि "विनेश फोगाट ने वर्षों तक देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है और ऐसे खिलाड़ियों के सम्मान व अधिकारों की रक्षा करना पूरे समाज की जिम्मेदारी है."

'विनेश केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा हैं': खाप प्रधान सुरेश फोगाट ने कहा कि "खाप समाज विनेश फोगाट के साथ खड़ा है और उनके साथ किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. खिलाड़ियों की मेहनत, संघर्ष और उपलब्धियों का सम्मान होना चाहिए और उनके मुद्दों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए." खाप प्रधान ने कहा कि "विनेश फोगाट केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि देश की बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा हैं. ऐसे में उनके सम्मान से जुड़े किसी भी विषय पर समाज सजग है और जरूरत पड़ने पर व्यापक स्तर पर समर्थन दिया जाएगा."

विनेश फोगाट के समर्थन में उतरी फोगाट खाप (ETV Bharat)

'फोगाट खाप न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं हटेगी': उन्होंने यह भी कहा कि "फोगाट खाप हमेशा खिलाड़ियों, किसानों और समाज हित से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाती रही है और आगे भी न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं हटेगी. खाप ने उम्मीद जताई कि संबंधित पक्ष विनेश फोगाट से जुड़े मुद्दों का निष्पक्ष समाधान निकालेंगे." वहीं खाप ने किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की चेतावनी दी है.

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