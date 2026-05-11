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विनेश के समर्थन में उतरी फोगाट खाप, बोली- "बेटियों के साथ अन्याय नहीं करेंगे बर्दाश्त"

विनेश के समर्थन में उतरी फोगाट खाप ( ETV Bharat )

चरखी दादरी:अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट के समर्थन में अब सर्वजातीय फोगाट खाप खुलकर सामने आ गई है. खाप प्रधान सुरेश फोगाट ने डब्ल्यूएफआई की ओर से की गई कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कहा कि समाज अपनी बेटियों के साथ अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने साफ कहा कि विनेश ने देश के लिए वर्षों तक संघर्ष किया है और उनका सम्मान पूरे समाज का सम्मान है. "देश का नाम रोशन किया":खाप प्रधान सुरेश फोगाट ने कहा कि, "विनेश फोगाट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतकर भारत और हरियाणा का नाम रोशन किया है. विधायक बनने के बाद भी उनके अंदर देश के लिए मेडल जीतने का वही जज्बा मौजूद है.ऐसे खिलाड़ी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने वाली है." फोगाट खाप ने विनेश फोगाट के समर्थन में WFI कार्रवाई का विरोध किया (ETV Bharat)