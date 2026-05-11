विनेश के समर्थन में उतरी फोगाट खाप, बोली- "बेटियों के साथ अन्याय नहीं करेंगे बर्दाश्त"
फोगाट खाप ने विनेश फोगाट के समर्थन में WFI कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि बेटियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे.
Published : May 11, 2026 at 9:40 AM IST
चरखी दादरी:अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट के समर्थन में अब सर्वजातीय फोगाट खाप खुलकर सामने आ गई है. खाप प्रधान सुरेश फोगाट ने डब्ल्यूएफआई की ओर से की गई कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कहा कि समाज अपनी बेटियों के साथ अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने साफ कहा कि विनेश ने देश के लिए वर्षों तक संघर्ष किया है और उनका सम्मान पूरे समाज का सम्मान है.
"देश का नाम रोशन किया":खाप प्रधान सुरेश फोगाट ने कहा कि, "विनेश फोगाट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतकर भारत और हरियाणा का नाम रोशन किया है. विधायक बनने के बाद भी उनके अंदर देश के लिए मेडल जीतने का वही जज्बा मौजूद है.ऐसे खिलाड़ी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने वाली है."
WFI कार्रवाई पर जताया विरोध: सुरेश फोगाट ने डब्ल्यूएफआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर नाराजगी जताते हुए कहा कि, "अगर बेटियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा तो फोगाट खाप हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी. जरूरत पड़ने पर पूरे हरियाणा की खाप पंचायतें एकजुट होकर विनेश के समर्थन में उतरेंगी."
26 जून तक अयोग्य घोषित: दरअसल, विनेश फोगाट को 26 जून तक अयोग्य घोषित किया गया है. उन पर डोपिंग नियमों के उल्लंघन और अनुशासनहीनता के आरोप लगाए गए हैं. प्रतियोगिता से पहले उन्हें 15 पेज का नोटिस भी जारी किया गया था. वहीं, कुछ दिन पहले विनेश ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया था कि उन्हें टूर्नामेंट में खेलने से रोकने की कोशिश की जा रही है.
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