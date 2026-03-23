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गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश, अवैध सिम बॉक्स नेटवर्क का खुलासा

गुरुग्राम : हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अवैध सिम बॉक्स नेटवर्क का खुलासा किया है. ये गिरोह फिलीपींस से संचालित हो रहा था और गुरुग्राम में किराए के मकानों से साइबर अपराध को अंजाम दिया जा रहा था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है.

शिकायत के बाद हुई कार्रवाई : दरअसल 17 मार्च 2026 को साइबर क्राइम थाना पश्चिम गुरुग्राम को दो मकान मालिकों से शिकायत मिली. उन्होंने बताया कि उनके किरायेदार मकानों में अवैध रूप से सिम बॉक्स (GSM गेटवे) चला रहे हैं, जिसका इस्तेमाल गैरकानूनी कॉलिंग और साइबर अपराध में हो सकता है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

रेड में क्या-क्या मिला : पुलिस टीम ने दो अलग-अलग कमरों से भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए, जिनमें 5 सिम बॉक्स (हर एक में 32-32 सिम पोर्ट), 504 सिम कार्ड, 8 राउटर, 18 बैटरी और 3 यूपीएस शामिल हैं. ये सभी उपकरण इंटरनेट के जरिए कॉल रूटिंग और पहचान छिपाकर धोखाधड़ी करने में इस्तेमाल होते थे.

आरोपी की गिरफ्तारी और खुलासा : पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर 18 मार्च को उत्तर प्रदेश के कासगंज से 30 वर्षीय राहुल कुमार को गिरफ्तार किया. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नोएडा में ड्राइवर है और एक विदेशी व्यक्ति के संपर्क में था. आरोपी ने बताया कि उसने वीडियो कॉल के जरिए सिम बॉक्स सेटअप करना सीखा और वही इन मशीनों को गुरुग्राम तक पहुंचाने का काम करता था. इसके बदले उसे 15 हजार रुपये मिले थे.

कैसे काम करता था पूरा नेटवर्क : जांच में खुलासा हुआ कि ये उपकरण पहले फिलीपींस से नेपाल भेजे जाते थे, फिर बिहार के रास्ते भारत में लाकर अलग-अलग शहरों में सप्लाई किए जाते थे. इन सिम बॉक्स के जरिए कॉल को इंटरनेट के माध्यम से डायवर्ट किया जाता था, जिससे असली लोकेशन छिप जाती थी और साइबर फ्रॉड को अंजाम देना आसान हो जाता था. फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है. मामले की जांच जारी है.