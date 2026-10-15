भामाशाह ने बालिका विद्यालय के कायाकल्प के लिए दिए 2 करोड़ 11 लाख, कहा, 'जिले का टॉप स्कूल बनाना है'

भामाशाह ने बालिका विद्यालय के कायाकल्प के लिए दिए 2 करोड़ 11 लाख, कहा, 'जिले का टॉप स्कूल बनाना है'
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का भूमि पूजन किया.
Published : October 15, 2026 at 2:40 PM IST
सवाई माधोपुर: कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा गुरुवार को सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे. कृषि मंत्री ने यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की. इस दौरान कृषि मंत्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के कायाकल्प को लेकर भामाशाह ओम प्रकाश अग्रवाल ने विद्यालय को गोद लिया. भामाशाह ने विद्यालय को 2 करोड़ 11 लाख की राशि भी दी. वहीं कृषि मंत्री ने 2 करोड़ 11 लाख रुपए के योगदान से होने वाले विद्यालय के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया.
भामाशाह ओम प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि उनके पिता को लड़कियों के भविष्य के प्रति काफी ज्यादा भावना रहती थी. भामाशाह ने कहा कि पिता के मन की बात का सम्मान करते हुए, उनके मन में विचार आया कि इस विद्यालय को उनके नाम से जाना जाए. इसको लेकर उन्होंने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कमरे, कंप्यूटर सुविधा, सोलर, वर्षा जल संचयन सिस्टम, शौचालय सहित अन्य कार्य से परिपूर्ण करने का विचार आया.
पढ़ें: सरकारी स्कूल की टॉपर छात्रा को भामाशाह ने भेंट की कार, 5 छात्राओं को 1–1 लाख का चेक
उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि से इस विद्यालय का कायाकल्प किया जाएगा. इस राशि के बाद भी अगर कोई कमी रहती है, तो विद्यालय को सहयोग करने में पीछे नहीं हटेंगे. स्कूल के उद्घाटन पर भी कुछ करने की इच्छा है, उसका खुलासा अभी नहीं करना चाहते हैं. उनका सोचना है कि इस विद्यालय को जिले के टॉप स्कूल में शामिल करेंगे. इस दौरान उन्होंने विद्यालय स्टाफ को भी इस विद्यालय का रिजल्ट टॉप से टॉप लाने और ज्यादा से ज्यादा बेटियों को इसमें पढ़ाने की अपील की.
पढ़ें: बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानी ने सिरोही के 36 बालिका स्कूलों को लिया गोद, शिक्षा मंत्री ने की जयपुर में भामाशाह भवन की घोषणा
वहीं भामाशाह के सहयोग के बाद अब राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मान टाउन का नाम बदलकर राजकीय सेठ श्री मोहनलाल संतरा देवी अग्रवाल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किया गया. कार्यक्रम में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, विशिष्ट अतिथि नगर परिषद सभापति मेवा चौधरी, उप सभापति माया गोयल सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित भाजपा के पार्षद और आमजन बड़ी संख्या में उपस्थित हुए.
पढ़ें: किसान ने भामाशाह बनकर कर दिया कमाल, हर कोई करने लगा तारीफ - Good Initiative