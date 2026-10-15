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भामाशाह ने बालिका विद्यालय के कायाकल्प के लिए दिए 2 करोड़ 11 लाख, कहा, 'जिले का टॉप स्कूल बनाना है'

भामाशाह के साथ भूमि पूजन करते कृषि मंत्री ( ETV Bharat Sawai Madhopur )

सवाई माधोपुर: कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा गुरुवार को सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे. कृषि मंत्री ने यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की. इस दौरान कृषि मंत्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के कायाकल्प को लेकर भामाशाह ओम प्रकाश अग्रवाल ने विद्यालय को गोद लिया. भामाशाह ने विद्यालय को 2 करोड़ 11 लाख की राशि भी दी. वहीं कृषि मंत्री ने 2 करोड़ 11 लाख रुपए के योगदान से होने वाले विद्यालय के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया.