दो साल की उपलब्धियां बताने आए दो मंत्री, मंत्री चौधरी बोले- पेयजल का सिस्टम सुधारने में दो साल और लगेंगे

जयपुर: राज्य की भजनलाल सरकार के दो साल पूरे होने पर पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने बुधवार को जल भवन में प्रेस वार्ता की. इसमें दोनों विभागों की दो साल की उपलब्धियां बताई. इस दौरान एक सवाल पर पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया. उनके पापों का दंड हम भुगत रहे हैं. पूरा सिस्टम सही करने में दो साल और लगेंगे. अगर कोई इससे कम समय बताता है तो समझिए वह झूठ बोल रहा है. उन्होंने कहा, जल जीवन मिशन 2019 में केंद्र सरकार ने शुरू किया और पांच साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा. राजस्थान में इस योजना में अब तक 38 लाख कनेक्शन हुए हैं, जबकि 92 लाख कनेक्शन होने थे.

कांग्रेस सरकार ने नहीं की मॉनिटरिंग: उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पांच साल में 5200 गांवों को इस योजना से जोड़ा. हमारी सरकार आने के बाद दो साल में 7900 गांवों को योजना से जोड़ा है. अमृत-2 योजना का जिक्र करते हुए कहा कि पहले इस योजना में रूडसिको और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय की कमी थी. अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लाइनमैन को साथ लेकर दुबारा डीपीआर बनवाई गई है. इसमें विभाग की भी कमी रही है. अब 175 नगर पालिकाओं में अमृत-2 योजना के तहत 2500 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं.

अवैध कनेक्शन बड़ी समस्या: मंत्री चौधरी ने कहा कि अवैध कनेक्शन बड़ी समस्या है. जिसे लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है. एफआईआर भी दर्ज करा रहे हैं. नागौर में 200 बीघा में पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन लेकर सिंचाई का मामला सामने आने के बाद 80 लाख रुपए पेनल्टी लगाई गई. जल जीवन मिशन को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार ने मॉनिटरिंग नहीं की. जहां पानी की उपलब्धता नहीं थी, वहां भी योजनाएं स्वीकृत कर दी. हम हर चुनौती को पूरी करेंगे.