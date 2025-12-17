दो साल की उपलब्धियां बताने आए दो मंत्री, मंत्री चौधरी बोले- पेयजल का सिस्टम सुधारने में दो साल और लगेंगे
पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने की प्रेस वार्ता.
Published : December 17, 2025 at 5:46 PM IST
जयपुर: राज्य की भजनलाल सरकार के दो साल पूरे होने पर पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने बुधवार को जल भवन में प्रेस वार्ता की. इसमें दोनों विभागों की दो साल की उपलब्धियां बताई. इस दौरान एक सवाल पर पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया. उनके पापों का दंड हम भुगत रहे हैं. पूरा सिस्टम सही करने में दो साल और लगेंगे. अगर कोई इससे कम समय बताता है तो समझिए वह झूठ बोल रहा है. उन्होंने कहा, जल जीवन मिशन 2019 में केंद्र सरकार ने शुरू किया और पांच साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा. राजस्थान में इस योजना में अब तक 38 लाख कनेक्शन हुए हैं, जबकि 92 लाख कनेक्शन होने थे.
कांग्रेस सरकार ने नहीं की मॉनिटरिंग: उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पांच साल में 5200 गांवों को इस योजना से जोड़ा. हमारी सरकार आने के बाद दो साल में 7900 गांवों को योजना से जोड़ा है. अमृत-2 योजना का जिक्र करते हुए कहा कि पहले इस योजना में रूडसिको और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय की कमी थी. अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लाइनमैन को साथ लेकर दुबारा डीपीआर बनवाई गई है. इसमें विभाग की भी कमी रही है. अब 175 नगर पालिकाओं में अमृत-2 योजना के तहत 2500 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं.
अवैध कनेक्शन बड़ी समस्या: मंत्री चौधरी ने कहा कि अवैध कनेक्शन बड़ी समस्या है. जिसे लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है. एफआईआर भी दर्ज करा रहे हैं. नागौर में 200 बीघा में पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन लेकर सिंचाई का मामला सामने आने के बाद 80 लाख रुपए पेनल्टी लगाई गई. जल जीवन मिशन को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार ने मॉनिटरिंग नहीं की. जहां पानी की उपलब्धता नहीं थी, वहां भी योजनाएं स्वीकृत कर दी. हम हर चुनौती को पूरी करेंगे.
भाजपा सरकार ने कसी भ्रष्टाचार पर नकेल: चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर हमारी सरकार ने प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई की है. विभाग के 380 अधिकारियों पर एक्शन लिया. जिस मामले में पूर्व मंत्री जेल गए. उनमें 139 कार्यों कार्यों की जांच की गई है. अधिकारियों को चार्जशीट दी गई है. दोषी पाए जाने पर 61 कार्मिकों को सस्पेंड किया गया है. उन्होंने दावा किया कि 17-A में एसीबी जांच के लिए कोई मामला अब पेंडिंग नहीं है.
मंत्री रावत बोले, पिछली सरकार ने अटकाई ईआरसीपी: जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि पहले की सरकार ने ईआरसीपी योजना को अटकाए रखा था. हमारी सरकार ने बरसों से अटकी इस परियोजना को धरातल पर उतारने का काम किया है. केंद्र सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के साथ राजस्थान सरकार के समन्वय से यह काम हुआ है.यमुना जल समझौते से बरसों से प्यासे शेखावाटी को फायदा मिलेगा. जिसके लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रयास नहीं किया. इसकी डीपीआर जल्द तैयार होगी.
डोटासरा के बयान पर निशाना: जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर काम हो रहा है. जिससे सिंचाई क्षमता में बढ़ोतरी होगी. यमुना जल समझौते को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर उन्होंने कहा, गोविंद सिंह डोटासरा खुद शेखावाटी से आते हैं. वे खुद शेखावाटी को पानी मिले, इसके पक्ष में हैं या नहीं. उनकी सोच ठीक नहीं है. गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि सरकार पांच साल में यमुना का पानी शेखावाटी को नहीं दे सकती है.