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ग्राम पंचायतों में पानी सप्लाई के बदले सुविधा शुल्क, जलदाय मंत्री बोले, 'चार्ज लगने से होगा बेहतर उपयोग'

कनेक्शन के बदले सुविधा शुल्क: कार्यक्रम में मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने वीसी के जरिए भीलवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़ जिलों में स्थित ग्राम पंचायतों के सरपंचों, विभाग के अधिकारियों और आम जनता से जल जीवन मिशन में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली. उन्होंने इन समस्याओं का जल्द समाधान का भी आश्वासन दिया. सरपंचों और आम जनता ने कहा कि अब पहले से शुद्ध पानी प्राप्त हो रहा है, फ्लोराइड भी कम आ रहा है. कई सरपंचों ने कनेक्शन के बदले सुविधा शुल्क लेने की बात भी कही और जलदाय मंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया कि जेजेएम के तहत आम जनता से कनेक्शन के बदले कुछ ना कुछ सुविधा शुल्क जरूर लिया जाए. कई ग्राम पंचायतों में कनेक्शन के बदले सुविधा शुल्क लिया जा रहा है.

जयपुर: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य स्तरीय 'राजस्थान पेयजल संवाद' के प्रथम संस्करण का आयोजन शुक्रवार को जल भवन सभागार में आयोजित किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने की. इस अवसर पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिलों में विकसित श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों, नवाचारों एवं सफल अनुभवों को साझा किया गया तथा पेयजल प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत संवाद हुआ. कार्यक्रम में मंत्री चौधरी ने हर घर नल कनेक्शन को लेकर सुविधा शुल्क लेने पर जोर दिया. साथ ही अवैध कनेक्शन पर भी फोकस रहा.

'जेजेएम का फीडबैक सही नहीं आ रहा था': मीडिया से रूबरू होते हुए जलदाय मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत ग्राम स्तर तक को जोड़ते हुए आज राज्य स्तरीय संवाद किया गया है और पेयजल सप्लाई में जो समस्या आ रही है, उन पर चर्चा भी की गई है. उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले तक जल जीवन मिशन का फीडबैक सही नहीं आ रहा था और आम जनता को पानी नहीं मिलने की बात भी सामने आ रही थी. हमारा प्रयास है कि जल जीवन मिशन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए.

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'...अवैध कनेक्शन भी नहीं होंगे': मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने जल जीवन मिशन में कनेक्शन के बदले आम जनता से सुविधा शुल्क लेने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति शुल्क देगा, तो उसे लगेगा कि यह मेरी प्रॉपर्टी है और पानी का बेहतर ढंग से उपभोग कर सकेगा. उन्होंने कहा कि इससे अवैध कनेक्शन भी नहीं होंगे. जो व्यक्ति सुविधा शुल्क देगा, वह किसी अन्य व्यक्ति को अवैध कनेक्शन नहीं करने देगा. उन्होंने कहा कि पानी का महत्व हमारे प्रदेश के लोगों से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता. मंत्री चौधरी ने कहा कि जल जीवन मिशन में कनेक्शन के बदले रेवेन्यू लेने का काम कुछ ग्राम पंचायत कर रही हैं. फिलहाल वास्तविक आंकड़ा उनके पास नहीं है. मंत्री ने बताया​ कि वीबी जी राम जी योजना से भी जल जीवन मिशन को जोड़ा गया है ताकि वहां की लेबर को जल जीवन मिशन में काम में लिया जा सके.

राजस्थान पेयजल संवाद का प्रथम संस्करण (ETV Bharat Jaipur)

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2 सालों में दोगुनी कार्रवाई: अवैध कलेक्शन के सवाल पर जलदाय मंत्री ने कहा कि पिछले 70 सालों में अवैध कनेक्शन पर जितनी कार्रवाई नहीं हुई, उससे दोगुनी कार्रवाई इन 2 सालों में की गई है. यही कारण है कि आज प्रदेश में पानी की सप्लाई सही ढंग से हो रही है. दूषित पानी सप्लाई के सवाल पर मंत्री चौधरी ने कहा कि कई जगह पर 40 से 50 साल पुरानी पाइप लाइनें हैं, यह लाइनें कई जगहों से डेमेज हो गई है. अमृत 2.0 योजना के तहत इन पाइप लाइनों को बदलने का काम किया जाएगा और इसके लिए टेंडर भी किया जा चुके हैं. इसके बाद जनता को शुद्ध पानी मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि करीब 38 जगह पर सोलर प्लांट लगा दिए गए हैं. हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक ऊर्जा को बचाया जा सके. इससे विभाग के पैसे की भी बचत होगी और यह पैसा अन्य योजना में लगाया जा सकेगा.