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बड़ा फैसला : पीएचईडी कांट्रैक्टर्स की ओर से जारी हड़ताल स्थगित, 5 मई तक आंदोलन टला

सरकार से सफल वार्ता के बाद बड़ा फैसला. 10 दिनों से जारी हड़ताल स्थगित...

PHED Contractors Strike Postponed
पीएचईडी कांट्रैक्टर्स की हड़ताल स्थगित (Source : PHED Department)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 10:27 PM IST

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जयपुर: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के कांट्रैक्टर्स की ओर से पिछले 10 दिनों से जारी हड़ताल को राज्य सरकार के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद बुधवार को स्थगित कर दिया गया है. इस निर्णय से प्रदेशभर में पेयजल आपूर्ति के बाधित होने की आशंका समाप्त हो गई है. यह निर्णय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के साथ हुई विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया. कांट्रैक्टर्स ने आपसी सहमति से अपने आंदोलन को 5 मई तक स्थगित रखने का निर्णय किया है.

सरकार ने दिखाया सकारात्मक रुख, बड़े भुगतान का आश्वासन : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बताया कि वार्ता के दौरान राज्य सरकार ने कांट्रैक्टर्स की प्रमुख मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए. इसके तहत मई 2026 तक 2500 करोड़ रुपये तथा जून 2026 के अंत तक अतिरिक्त 2500 करोड़ रुपये के भुगतान को सुनिश्चित किया जाएगा.

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इन प्रमुख बिंदुओं पर बनी सहमति : मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बताया कि मई 2024 तक पूर्ण किए गए कार्यों पर नियमानुसार एलडी (लिक्विडेटेड डैमेज) में राहत दी जाएगी. जिन टेंडर्स में प्राइस वेरिएशन क्लॉज लागू है, उनमें नियमानुसार लाभ दिया जाएगा. 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके कार्यों को प्राथमिकता से फाइनल कर शीघ्र हैंडओवर सुनिश्चित किया जाएगा. जीएसटी अंतर राशि के भुगतान के लिए 10 दिनों के भीतर वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा.

आमजन को मिलेगा लाभ, विकास कार्यों में आएगी तेजी : मंत्री ने बताया कि सरकार और कांट्रैक्टर्स के बीच बनी इस सहमति से प्रदेश में जलापूर्ति व्यवस्था सुचारु बनी रहेगी तथा लंबित विकास कार्यों को गति मिलने की संभावना है. यह निर्णय आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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5 मई तक आंदोलन टला
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