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बड़ा फैसला : पीएचईडी कांट्रैक्टर्स की ओर से जारी हड़ताल स्थगित, 5 मई तक आंदोलन टला

पीएचईडी कांट्रैक्टर्स की हड़ताल स्थगित ( Source : PHED Department )

जयपुर: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के कांट्रैक्टर्स की ओर से पिछले 10 दिनों से जारी हड़ताल को राज्य सरकार के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद बुधवार को स्थगित कर दिया गया है. इस निर्णय से प्रदेशभर में पेयजल आपूर्ति के बाधित होने की आशंका समाप्त हो गई है. यह निर्णय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के साथ हुई विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया. कांट्रैक्टर्स ने आपसी सहमति से अपने आंदोलन को 5 मई तक स्थगित रखने का निर्णय किया है. सरकार ने दिखाया सकारात्मक रुख, बड़े भुगतान का आश्वासन : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बताया कि वार्ता के दौरान राज्य सरकार ने कांट्रैक्टर्स की प्रमुख मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए. इसके तहत मई 2026 तक 2500 करोड़ रुपये तथा जून 2026 के अंत तक अतिरिक्त 2500 करोड़ रुपये के भुगतान को सुनिश्चित किया जाएगा. पढ़ें : जलदाय मंत्री कन्हैयालाल ने ली अधिकारियों की मीटिंग, बोले-कहीं भी लापरवाही मिली, तो मौके पर ही सस्पेंड किया जाएगा