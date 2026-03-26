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पीएचई विभाग की मनमानी, बिना इजाजत किसान के खेत में बिछा दी पाइप लाइन, शिकायत के बाद जागे अधिकारी

जल जीवन मिशन से जुड़े अभियंता का कहना है कि हम पाइप लाइन निकलवा रहे हैं, खेत में मिट्टी भी भरवा रहे हैं.

PHE department arbitrariness
पीएचई विभाग ने मानी अपनी गलती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 26, 2026 at 5:12 PM IST

3 Min Read
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मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेन्द्रगढ़ के ग्राम पंचायत कठौतिया में जल जीवन मिशन योजना के तहत गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया. यहां किसानों की बिना सहमति के उसके खेत में खुदाई कर पाइपलाइन बिछा दी गई, जिससे किसानों को आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों के अनुसार पाइप लाइन बिछाने के लिए खेतों में बड़े-बड़े गड्ढे कर दिए गए, जिससे खेती योग्य जमीन बुरी तरह प्रभावित हो गई.

बिना इजाजत किसानों के खेतों में बिछा दी पाइप लाइन

किसानों का कहना है कि बिना अनुमति इस तरह से खेतों में खुदाई करना न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि इससे उनकी आजीविका पर भी संकट खड़ा हो गया है. मामले ने तूल तब पकड़ा जब प्रभावित किसानों ने इसकी शिकायत मनेन्द्रगढ़ थाना में दर्ज कराई. शिकायत के बाद ठेकेदार द्वारा आनन-फानन में खेतों से पाइप लाइन निकालने का कार्य शुरू किया गया. हालांकि पाइप निकालने के दौरान दोबारा की गई खुदाई से खेतों की स्थिति और अधिक खराब हो गई.

बिना इजाजत किसान के खेत में बिछा दी पाइप लाइन (ETV Bharat)

पीएचई विभाग ने मानी अपनी गलती

किसानों का आरोप है कि पीएचई विभाग द्वारा की गई इस लापरवाही के कारण अब उनके खेतों में कम से कम दो वर्षों तक खेती करना संभव नहीं होगा. ऐसे में उन्होंने शासन-प्रशासन से उचित क्षतिपूर्ति की मांग की है. किसानों का कहना है कि उन्हें हुए नुकसान की भरपाई किए बिना वे चैन से नहीं बैठेंगे. इस मामले में कार्यपालन अभियंता आकाश पोद्दार ने सफाई देते हुए कहा, पाइपलाइन का एलाइनमेंट तय होने के कारण उसे खेतों से ले जाना आवश्यक था. हालांकि किसानों के विरोध के बाद पाइप लाइन को वापस निकाल लिया गया है. खेतों में किए गए गड्ढों को भी पाट दिया गया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी.

किसानों का गुस्सा कायम

पाइप लाइन निकाले जाने के बावजूद किसानों में आक्रोश बना हुआ है. उनका कहना है कि विभाग और ठेकेदार मुआवजे के मुद्दे पर लीपापोती कर रहे हैं. अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और प्रभावित किसानों को उनका हक कब तक मिल पाता है. जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में यदि इस प्रकार की लापरवाही सामने आती है, तो यह न केवल किसानों के विश्वास को ठेस पहुंचाती है, बल्कि योजनाओं की साख पर भी सवाल खड़े करती है. अब सबकी नजर प्रशासनिक कार्रवाई और किसानों को मिलने वाले मुआवजे पर टिकी है.

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