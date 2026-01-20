ETV Bharat / state

कानपुर IIT में Ph.D. छात्र ने की आत्महत्या, सुसाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा

जान देने वाले छात्र की पहचान ईश्वर राम के रूप में हुई है, जो अर्थ साइंस से पीएचडी कर रहा था.

कानपुर IIT में Ph.D. छात्र ने की आत्महत्या
कानपुर IIT में Ph.D. छात्र ने की आत्महत्या (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 6:31 PM IST

|

Updated : January 20, 2026 at 7:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुरः कानपुर आईआईटी के एक छात्र ने फिर आत्महत्या कर ली है. कानपुर IIT परिसर में स्थित बिल्डिंग की 6वीं मंजिल से कूदकर छात्र ने जान दे दी. सूचना मिलते ही मैनेजमेंट ने छात्र को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जान देने वाले छात्र की पहचान ईश्वर राम के रूप में हुई है, जो अर्थ साइंस से पीएचडी कर रहे थे.

Ph.D. छात्र ने की आत्महत्या: इस संबंध में आईआईटी कानपुर के उप निदेशक प्रो. ब्रजभूषण ने बताया कि छात्र शादीशुदा था. वह IIT की न्यू एसबीआरए बिल्डिंग में पत्नी मंजू और बेटी के साथ रहता था. ईश्वर आज इसी बिल्डिंग की 2वीं मंजिल से नीचे कूद गए. आनन फानन में मैनेजमेंट ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

डीसीपी वेस्ट कासिम आबिदी ने बताया कि कल्याणपुर थाने में सूचना मिली थी कि आईटी केंपस में छात्र ने 6वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी है. सूचना मिलने पर कल्याणपुर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

स्टूडेंट डिप्रेशन में था: कासिम आबिदी ने बताया कि पूछताछ में पता चला चला है कि स्टूडेंट डिप्रेशन में था. कई बार काउंसलिंग कराई गई थी, लेकिन ठीक नहीं हो पाया था, ईश्वर के परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई हैं और पत्नी से थाने में पूछताछ की जा रही है. वहीं आईआईटी कानपुर ने रामस्वरूप ईश्वर राम के असामयिक निधन पर शोक जताया है.

सुसाइड का सिलसिला कब थमेगा: गौरतलब है कि IIT कानपुर कैंपस में छात्रों के सुसाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले दो सालों में आठ छात्रों ने सुसाइड किया है. IIT प्रबंधन व प्रोफेसर्स कैंपस में बेहतर माहौल होने का दावा करते हैं. लेकिन सुसाइड के आंकड़ों ने सभी दावों की सच्चाई का पोल खोल कर रख दिया है.

आत्महत्या के पीछे पढ़ाई का तनाव: साल 2025 में IIT कानपुर कैंपस में तीन छात्रों व एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने सुसाइड किया था. दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 तक तीन छात्रों ने आत्महत्या की थी. इन आत्महत्याओं के पीछे की कहानी अन्य छात्र दबी जुबान में पढ़ाई का तनाव बताते हैं.

IIT काउंसलर्स ने यह बात बताई है: काउंसलर्स का कहना है कि एवरेज स्टूडेंट्स का स्माल परसेंटेज है, वो कहीं न कहीं पढ़ाई के अतिरिक्त दबाव में आकर सुसाइड करने की ओर अपने कदम बढ़ा देते हैं.

छात्र समस्याएं साझा नहीं करते: IIT कानपुर में 20 सालों से अधिक समय से बतौर साइकेट्रिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे डॉ. अलोक वाजपेई ने बताया, छात्रों के अंदर एक बड़ी कमी है, वो अपनी समस्याएं साझा नहीं करते. ज्यादातर छात्रों की परेशानियों में पढ़ाई ही शामिल होती है. IIT कानपुर में पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत हाई है. अब जो स्टूडेंट एवरेज हैं, उन्हें प्रॉब्लम होगी. इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते. पर ये पांच से 10 प्रतिशत छात्र ही हैं. इसी तरह 100 में से 10 प्रतिशत छात्रों को मानसिक परेशानियां रहती हैं.

ये भी पढ़ें: IIT कानपुर में B.Tech छात्र ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा-Sorry for everyone

ये भी पढ़ें: IIT कानपुर में PhD स्कॉलर अंकित ने की आत्महत्या, दरवाजा नहीं खुला तो दोस्तों ने तोड़ा, रूम में पड़ा था शव

Last Updated : January 20, 2026 at 7:49 PM IST

TAGGED:

KANPUR IIT
PHD STUDENT COMMITS SUICIDE
KANPUR NEWS
STUDENT SUICIDE KANPUR
KANPUR IIT STUDENT SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.