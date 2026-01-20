ETV Bharat / state

कानपुर IIT में Ph.D. छात्र ने की आत्महत्या, सुसाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा

कानपुरः कानपुर आईआईटी के एक छात्र ने फिर आत्महत्या कर ली है. कानपुर IIT परिसर में स्थित बिल्डिंग की 6वीं मंजिल से कूदकर छात्र ने जान दे दी. सूचना मिलते ही मैनेजमेंट ने छात्र को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जान देने वाले छात्र की पहचान ईश्वर राम के रूप में हुई है, जो अर्थ साइंस से पीएचडी कर रहे थे.

Ph.D. छात्र ने की आत्महत्या: इस संबंध में आईआईटी कानपुर के उप निदेशक प्रो. ब्रजभूषण ने बताया कि छात्र शादीशुदा था. वह IIT की न्यू एसबीआरए बिल्डिंग में पत्नी मंजू और बेटी के साथ रहता था. ईश्वर आज इसी बिल्डिंग की 2वीं मंजिल से नीचे कूद गए. आनन फानन में मैनेजमेंट ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.



डीसीपी वेस्ट कासिम आबिदी ने बताया कि कल्याणपुर थाने में सूचना मिली थी कि आईटी केंपस में छात्र ने 6वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी है. सूचना मिलने पर कल्याणपुर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

स्टूडेंट डिप्रेशन में था: कासिम आबिदी ने बताया कि पूछताछ में पता चला चला है कि स्टूडेंट डिप्रेशन में था. कई बार काउंसलिंग कराई गई थी, लेकिन ठीक नहीं हो पाया था, ईश्वर के परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई हैं और पत्नी से थाने में पूछताछ की जा रही है. वहीं आईआईटी कानपुर ने रामस्वरूप ईश्वर राम के असामयिक निधन पर शोक जताया है.

सुसाइड का सिलसिला कब थमेगा: गौरतलब है कि IIT कानपुर कैंपस में छात्रों के सुसाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले दो सालों में आठ छात्रों ने सुसाइड किया है. IIT प्रबंधन व प्रोफेसर्स कैंपस में बेहतर माहौल होने का दावा करते हैं. लेकिन सुसाइड के आंकड़ों ने सभी दावों की सच्चाई का पोल खोल कर रख दिया है.

आत्महत्या के पीछे पढ़ाई का तनाव: साल 2025 में IIT कानपुर कैंपस में तीन छात्रों व एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने सुसाइड किया था. दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 तक तीन छात्रों ने आत्महत्या की थी. इन आत्महत्याओं के पीछे की कहानी अन्य छात्र दबी जुबान में पढ़ाई का तनाव बताते हैं.