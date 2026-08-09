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6 दिनों से आमरण अनशन पर बिहार के पीएचडी शोधार्थी, आयु सीमा 55 वर्ष करने की मांग

पटना में 6 दिनों से बिहार के पीएचडी शोधार्थी का अनशन जारी है. पढ़ें कृष्णनंदन कुमार की रिपोर्ट..

PhD scholar hunger strike
पीएचडी शोधार्थी का आमरण अनशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2026 at 7:33 PM IST

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पटना: बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य शिक्षक पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने की चर्चा के बीच पीएचडी शोधार्थियों का आंदोलन तेज हो गया है. अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार के बैनर तले शोधार्थी पटना के गर्दनीबाग स्थित धरनास्थल पर पिछले छह दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं.

6 दिनों से अनशन: आंदोलन की शुरुआत 4 अगस्त से हुई है. तीन शोधार्थी कुमुद पटेल, अभिषेक मेहता और बीक्कू सिंह प्रधान लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं. इनके समर्थन में राज्य के अलग-अलग हिस्सों से शोधार्थी पटना पहुंच रहे हैं.

6 दिन से आमरण अनशन पर बिहार के पीएचडी शोधार्थी (ETV Bharat)

क्या है मांगें?: आंदोलनकारियों का कहना है कि लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे पीएचडी धारकों को नई बहाली प्रक्रिया में पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए. शोधार्थियों ने अपनी मांगों को लेकर छह सूत्री मांगपत्र जारी किया है, जिसमें पुरानी यूजीसी रेगुलेशन के प्रावधानों को लागू करने, पीएचडी और नेट-जेआरएफ के लिए अलग-अलग वेटेज निर्धारित करने, अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष करने, सभी विषयों के रिक्त पदों पर नियमित बहाली, चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति लागू करने और स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों के अंग के रूप में विकसित करने की मांग शामिल है.

यूजीसी की पुरानी नियमावली लागू करने की मांग: शोधार्थियों की सबसे प्रमुख मांग असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में यूजीसी के पुराने नियमों के प्रावधानों को लागू करने की है. आंदोलनकारियों का कहना है कि नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिसमें लंबे समय तक शोध और उच्च शिक्षा में समय लगाने वाले अभ्यर्थियों को भी अवसर मिल सके.

शोधार्थियों ने मांग की है कि पीएचडी को अनिवार्य करते हुए नेट को 5 अंक, जेआरएफ को 7 अंक, पीएचडी को 30 अंक और एमफिल को 5 अंक का वेटेज दिया जाए. उनका तर्क है कि नेट के बाद जेआरएफ प्राप्त करना और पीएचडी की प्रक्रिया पूरी करना अलग-अलग स्तर की शैक्षणिक उपलब्धियां हैं. इसलिए इनके लिए समान या अपर्याप्त वेटेज देना शोधार्थियों के साथ न्याय नहीं है.

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हाथों में पोस्टर लिए अनशनकारी (ETV Bharat)

पप्पू यादव और राजेश राम ने किया समर्थन: आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है. कांग्रेस सांसद पप्पू यादव और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम आंदोलन स्थल पर पहुंचकर शोधार्थियों से मुलाकात कर चुके हैं और उनकी मांगों का समर्थन किया है. भाकपा माले की ओर से भी आंदोलन को समर्थन दिया गया है. रविवार को भाकपा माले की विधान पार्षद शशि यादव और विधायक संदीप सौरभ ने भी अनशन स्थल पर पहुंचकर शोधार्थियों से मुलाकात की और उनकी मांगों के समर्थन का ऐलान किया.

यूजीसी नियमों के अनुरूप हो बहाली: विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है तो प्रक्रिया यूजीसी के नियमों के अनुरूप होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि लंबे समय से वैकेंसी का इंतजार कर रहे शोधार्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में उचित अवसर मिलना चाहिए. बिहार जैसे राज्य में उच्च शिक्षा और पीएचडी पूरी करने तक अभ्यर्थियों की उम्र काफी बढ़ जाती है.

"समय पर वैकेंसी नहीं आने के कारण अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ता है. इसलिए आयु सीमा में पर्याप्त छूट मिलनी चाहिए. संदीप सौरभ ने कहा कि कई राज्यों में अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष तक है, इसलिए बिहार में भी इस दिशा में विचार किया जाना चाहिए."- संदीप सौरभ, विधायक, सीपीआई माले

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महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल (ETV Bharat)

'शोधार्थियों को बाहर रखकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव नहीं': सीपीआई माले विधायक ने डोमिसाइल नीति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब सरकार ने शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू की है तो उच्च शिक्षा में भी इसका प्रावधान होना चाहिए. उन्होंने कहा कि छह दिनों से युवा शोधार्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं और सरकार की ओर से किसी प्रतिनिधि का उनसे मिलने नहीं आना गंभीर विषय है.

संदीप सौरभ ने कहा कि राज्य सरकार बड़े स्तर पर प्रोफेसर की बहाली करने जा रही है. यदि इस प्रक्रिया में बिहार के शोधार्थियों को उचित अवसर मिलना चाहिए और इसके लिए डोमिसाइल नीति लागू करना होगा. उन्होंने आंदोलनकारी शोधार्थियों की मांगों के प्रति अपनी पार्टी के समर्थन को दोहराते हुए सरकार से तत्काल वार्ता करने की मांग की.

8 हजार से अधिक पदों पर बहाली की उम्मीद: शोधार्थी रजनीश यादव ने कहा कि राज्य में 8 हजार से अधिक प्रोफेसर पदों पर बहाली की बात सामने आ रही है. ऐसे में लंबे समय से पीएचडी की डिग्री हासिल कर नियुक्ति का इंतजार कर रहे शोधार्थियों को मौका मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार को यह भी देखना चाहिए कि नियम बनाने के दौरान बिहार के शोधार्थियों की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखा जाए. उनका आरोप है कि वर्तमान नियमों में आयु सीमा सहित कई प्रावधान ऐसे हैं, जिनसे बड़ी संख्या में योग्य शोधार्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं.

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अनशन पर पीएचडी शोधार्थी (ETV Bharat)

'सरकार की ओर से कोई वार्ता के लिए नहीं आया': रजनीश यादव ने कहा कि तीन शोधार्थी छह दिनों से आमरण अनशन पर हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि वार्ता के लिए नहीं पहुंचा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के कई नेताओं ने जरूर आंदोलन स्थल पर पहुंचकर शोधार्थियों की मांगों का समर्थन किया है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक सकारात्मक पहल नहीं हुई है. रविवार दोपहर तक मेडिकल टीम के नहीं पहुंचने का भी उन्होंने दावा किया.

"प्रशासन की ओर से मेडिकल जांच के लिए टीम आती है और ब्लड प्रेशर तथा पल्स की जांच कर लौट जाती है. अनशन पर बैठे कुछ शोधार्थियों का ब्लड प्रेशर लगातार कम हो रहा है."- रजनीश यादव, अनशनकारी

'पीएचडी की प्रक्रिया में लग जाते हैं 5 से 8 साल': आमरण अनशन पर बैठे कुमुद पटेल ने कहा कि पीएचडी और जेआरएफ को एक समान मानना उचित नहीं है. उनके मुताबिक नेट परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर जेआरएफ हासिल किया जा सकता है लेकिन पीएचडी पूरी करने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है.

उन्होंने कहा कि पीएचडी के दौरान शोध कार्य, थीसिस तैयार करना, उसका मूल्यांकन और स्वीकृति सहित कई प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं. कई शोधार्थियों को पीएचडी पूरी करने में 5 से 8 वर्ष तक का समय लग जाता है. ऐसे में पीएचडी धारकों को उनकी शैक्षणिक और शोध उपलब्धि के अनुरूप वेटेज मिलना चाहिए.

आमरण अनशन जारी रहेगा: कुमुद पटेल ने कहा कि उनकी मांगें पूरी होने तक आमरण अनशन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि सरकार को शोधार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए और मांगों पर ठोस निर्णय लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि पहले अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष थी, जिसे नई नियमावली में घटाकर 40 वर्ष किया गया और विरोध के बाद इसे बढ़ाकर 43 वर्ष किया गया.

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कुमुद पटेल (ETV Bharat)

"बिहार जैसे राज्य में उच्च शिक्षा और शोध पूरा करने में युवाओं की उम्र काफी बढ़ जाती है. ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर पीएचडी तक की प्रक्रिया पूरी करने में कई साल लगते हैं. इसके अलावा समय पर वैकेंसी नहीं आने के कारण बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर जाते हैं. ऐसे में अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष किए जाने की मांग की जा रही है."- कुमुद पटेल, अनशनकारी

फिलहाल गर्दनीबाग में जारी यह आमरण अनशन बिहार की उच्च शिक्षा में नियुक्ति प्रक्रिया, आयु सीमा, शोधार्थियों के अधिकार और डोमिसाइल नीति को लेकर बड़ी बहस का रूप लेता जा रहा है. छह दिनों से जारी अनशन के बीच अब नजर इस बात पर है कि सरकार आंदोलनकारियों से वार्ता के लिए कब पहल करती है और असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति की प्रस्तावित प्रक्रिया में शोधार्थियों की मांगों को लेकर क्या फैसला लिया जाता है.

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