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पंजाब यूनिवर्सिटी में करंट से पीएचडी स्कॉलर की मौत, छात्रों का फूटा गुस्सा, वीसी कार्यालय का गेट तोड़ा, की इस्तीफे की मांग

पंजाब यूनिवर्सिटी में करंट से पीएचडी स्कॉलर की मौत ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में मंगलवार को एक हादसे में माइक्रोबायोलॉजी विभाग की पीएचडी स्कॉलर ज्योति की करंट लगने से मौत हो गई. ज्योति हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली थी. हादसा गर्ल्स हॉस्टल नंबर-10 के पास हॉस्टल नंबर-8 और यूआईईटी को जोड़ने वाली सड़क से सटे कच्चे रास्ते पर हुआ. घटना के बाद पूरे कैंपस में आक्रोश का माहौल बन गया. पैर फिसलने के बाद करंट की चपेट में आने की आशंका: प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के मुताबिक ज्योति का पैर फिसल गया, जिसके बाद वह करंट की चपेट में आ गईं. उन्हें तुरंत जीएमसीएच-16 ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हालांकि करंट लगने की वास्तविक वजह की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है. मामले की जांच जारी है. छात्रों ने वीसी कार्यालय का गेट तोड़ा: घटना के बाद बड़ी संख्या में छात्र वाइस चांसलर (वीसी) कार्यालय के बाहर आए और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान गुस्साए छात्रों ने वीसी कार्यालय का मेन गेट भी तोड़ दिया. हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे. पंजाब यूनिवर्सिटी में करंट लगने से पीएचडी स्कॉलर की मौत हो गई (ETV Bharat)