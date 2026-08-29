ETV Bharat / state

KMCLU में पीएचडी इंटरव्यू 1 से 10 सितंबर तक, इंग्लिश विभाग में सीट न होने पर उठे सवाल

KMCLU ने जारी किया कार्यक्रम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय (KMCLU) ने पीएचडी प्रवेश सत्र 2026-27 के लिए विषयवार साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी कर दिया है. यह साक्षात्कार 1 से 10 सितंबर 2026 के बीच आयोजित होंगे. विषयवार तिथि, समय और अन्य जरूरी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट kmclu.ac.in और समर्थ पोर्टल kmcluadm.samarth.edu.in पर अपलोड कर दी गई है. जारी कार्यक्रम के मुताबिक, 1 सितंबर को अरबी, गृह विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और फार्मेसी, 3 सितंबर को वाणिज्य और शिक्षा, 7 सितंबर को व्यवसाय प्रशासन और उर्दू तथा 8 सितंबर को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषयों के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा. 9 सितंबर को विधिक अध्ययन, गणित और शारीरिक शिक्षा, जबकि 10 सितंबर को विधिक अध्ययन, अर्थशास्त्र और यांत्रिक अभियांत्रिकी के अभ्यर्थी साक्षात्कार देंगे. अधिकतर विषयों में पहले स्लॉट के लिए सुबह 9 बजे और दूसरे स्लॉट के लिए सुबह 10:30 बजे रिपोर्टिंग तय की गई है. साक्षात्कार प्रशासनिक भवन स्थित चाणक्य सदन-1 और चाणक्य सदन-2 में होंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से तय तारीख और समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की अपील की है. दस्तावेज सत्यापन के लिए हर अभ्यर्थी को मूल प्रमाण-पत्रों के साथ स्वप्रमाणित छायाप्रतियों का एक सेट लाना होगा, जिसमें आवेदन-पत्र, हाईस्कूल-इंटरमीडिएट के प्रमाण-पत्र, स्नातक-परास्नातक की अंकतालिकाएं व उपाधियां, एमफिल प्रमाण-पत्र, लागू होने पर UGC-NET/JRF, CSIR-NET/JRF, GATE या अन्य राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के प्रमाण-पत्र, जाति/आरक्षण प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और अनापत्ति प्रमाण-पत्र शामिल हैं. इसके अलावा शोध प्रस्ताव की पीपीटी और हार्ड कॉपी के तीन सेट साथ लाना भी जरूरी होगा. विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे सभी दस्तावेज पहले से जांच-सूची के अनुसार तैयार रखें ताकि प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी हो सके. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि पात्रता व दस्तावेजों का सत्यापन विश्वविद्यालय के नियमों और परिपत्रों के अनुसार ही होगा, इसलिए अभ्यर्थी साक्षात्कार से पहले वेबसाइट और समर्थ पोर्टल पर नवीनतम जानकारी जरूर देख लें.