CSVTU में पीएचडी फीस घोटाला, छात्रों से वसूली रकम ऑनलाइन बेटिंग और शेयर ट्रेडिंग में
CSVTU फीस घोटाले में आरोपी कर्मचारी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 30, 2026 at 1:45 PM IST
दुर्ग: छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय यानी CSVTU में सामने आए पीएचडी फीस घोटाले मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी कर्मचारी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर दिया है. आरोपी पर शोधार्थियों से फीस के नाम पर लाखों रुपए वसूलकर उसे ऑनलाइन बेटिंग, शेयर ट्रेडिंग और निजी खर्चों में इस्तेमाल करने का आरोप है.
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी ने किया बड़ा उलटफेर
मामले के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय और छात्रों के बीच हड़कंप मच गया था. मामला नवंबर 2025 का है, जब कई पीएचडी शोधार्थियों ने शिकायत की कि फीस जमा करने के बावजूद विश्वविद्यालय पोर्टल में उनकी एंट्री अपडेट नहीं हुई. इसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जांच समिति बनाई, जिसमें सामने आया कि पीएचडी शाखा में दैनिक वेतन पर कार्यरत सुनील कुमार प्रसाद छात्रों से 30-30 हजार रुपए लेकर फर्जी फीस रसीद जारी कर रहा था.
1 करोड़ 80 लाख रुपए का हुआ लेनदेन
भिलाई नगर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी के मुताबिक, शुरुआती जांच में करीब 9 लाख 44 हजार रुपए के गबन की पुष्टि हुई थी. इसके बाद 2 फरवरी 2026 को नेवई थाने में एफआईआर दर्ज की गई. जांच के दौरान बैंक खातों, डिजिटल ट्रांजेक्शन और विद्यार्थियों के बयानों की पड़ताल में आरोपी के खातों में लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए के लेनदेन सामने आए.
छात्रों की फीस का पैसा ऑनलाइन बेटिंग में लगाया
पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि वसूली गई रकम का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म पर खर्च किया गया. आरोपी शेयर ट्रेडिंग में भी लगातार निवेश कर रहा था. वहीं आरोपी की पत्नी के बैंक खातों और अन्य ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की भी जांच की गई है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने फर्जी दस्तावेज और नकली फीस रसीद तैयार कर छात्रों को गुमराह किया.
फिलहाल नेवई पुलिस ने आर्थिक अपराध और धोखाधड़ी से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया है. अब मामले की सुनवाई न्यायालय में होगी.