रेवाड़ी में PHD और NET के छात्रों ने कैब ड्राइवर को मारी गोली, जैमर-GPS डिटेक्टर मिलने से पुलिस के उड़े होश

रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी के दिल्ली जयपुर हाईवे एनएच 48 पर एक कैब चालक के साथ लूटपाट कर गोली मारकर और सड़क किनारे फेंक कर फरार हो जाने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार करने के बाद बदमाशों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है. आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है.

टैक्सी ड्राइवर को गोली मारकर लूटा : अलीगढ़ के गांव मोहसनपुर निवासी संजय कुमार ने बताया की उसने ओला की फ्रेंचाइचीजी ली हुई है. वो गुरुग्राम और दिल्ली में टैक्सी चलाता है. रात करीब 1 बजे उसकी कैब फोन से बुक की गई थी. वो दो युवकों को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बैठाकर जयपुर के लिए चला था. जब टैक्सी बनीपुर चौक के पास पहुंची तो पीछे बैठे युवकों ने पेशाब करने के बहाने गाड़ी रुकवा ली. इसके बाद दोनों युवकों में से एक ने उसकी कनपटी पर पिस्तौल लगा दी. उसने विरोध किया तो उसके दाहिने पैर में गोली मार दी. इसके बाद उसे सीट से हटाकर दूसरा युवक गाड़ी चलाने लगा. गोली उसकी जांघ में लगी, जिससे वह लहूलुहान हो गया. इसके बाद दोनों युवक काफी देर तक गाड़ी इधर-उधर घुमाते रहे. फिर उससे 18 हजार रुपये और मोबाइल फोन छीन लिया. बाद में आरोपी उसे सरकुलर रोड पर एक अस्पताल के नजदीक गाड़ी से नीचे उतारकर और उसके मोबाइल फोन को फेंककर वहां से फरार हो गए. पुलिस ने टैक्सी चालक संजय कुमार के बयान पर थाना कसोला में लूट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था.

PHD और नेट की तैयारी कर रहे छात्र बने लुटेरे (Etv Bharat)

जैमर, जीपीएस डिटेक्टर मिलने से पुलिस के उड़े होश : सोमवार की रात अलीगढ़ के टैक्सी चालक संजय को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में जरा भी देर नहीं लगाई, लेकिन उनके कब्जे से हथियारों के साथ मिले वेव ब्लॉकर यानि जैमर और जीपीएस डिटेक्टर ने पुलिस की टेंशन बढ़ा दी है. इस तरह के उपकरण मिलने से पुलिस के भी होश उड़े हुए हैं. इसलिए सीआईए इन उपकरणों के इस्तेमाल की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है. हथियारों और उपकरणों के बैग को अज्ञात स्थान पर डालना भी मामले को गंभीर बना रहा है. सवाल ये भी उठ रहा है कि बदमाश राजधानी में हथियारों के साथ मौजूद थे, लेकिन दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी.

पीएचडी, नेट की तैयारी कर रहे थे आरोपी : अजमेर निवासी देवांशु जयपुर से पीएचडी कर रहा है. उसके पिता सूरजभान राजस्थान पुलिस में सेवा दे रहे हैं. दूसरा आरोपी आजमगढ़ निवासी शुभम भी एमए पास करने के बाद यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है. दोनों उच्च शिक्षित होते हुए अपराध की दुनिया में कैसे पहुंच गए, ये बड़ा सवाल भी पुलिस के लिए गुत्थी बन गया है. दोनों का हथियारों के साथ देश की राजधानी में पहुंचना और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से जयपुर की ओर लौटना सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को भी उजागर कर रहा है. अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि आरोपी कहीं दिल्ली ये हथियार और सामान तो लेने के लिए नहीं गए थे. सीआईए का भी मानना है कि पिस्टल और बड़ी संख्या में कारतूस मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वेव ब्लॉकर यानि जैमर और जीपीएस डिटेक्टर का मिलना सामान्य घटना नहीं है. लूट की वारदात से पर्दा हटाने के बाद पुलिस इन उपकरणों के इस्तेमाल के मकसद को लेकर गहनता से पूछताछ कर रही है.