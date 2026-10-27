रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश के लिए देशभर से पहुंचे अभ्यर्थी, अंतिम मेधा सूची की तैयारी शुरू
रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया ने व्यापक स्तर पर अभ्यर्थियों को आकर्षित किया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 7:42 PM IST
रांचीः झारखंड के रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी में नामांकन की प्रक्रिया ने इस बार व्यापक स्तर पर अभ्यर्थियों को आकर्षित किया है. विश्वविद्यालय की ओर से खुले विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाने का लाभ मिला है. इसके तहत झारखंड के अलावा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर चुके और शोध करने के इच्छुक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया.
इनमें दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) और यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेज जैसे संस्थानों से जुड़े अभ्यर्थी भी शामिल रहे. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, इस बार पीएचडी प्रवेश के लिए अपनाई गई साक्षात्कार प्रक्रिया रांची विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार इस स्तर पर आयोजित की गई. अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए विषय विशेषज्ञों की बेहतर टीम बनाई गई थी, ताकि चयन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके.
रांची विश्वविद्यालय के अनुसार 29 विषयों में पीएचडी की कुल 331 सीटों पर नामांकन के लिए 600 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए. इनमें से 500 से अधिक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था. अलग-अलग विषयों में अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, शोध में रुचि और संबंधित विषय की समझ का आकलन किया गया. साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब विश्वविद्यालय प्रशासन अंतिम मेधा सूची तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसके आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन का रास्ता साफ होगा.
लिखित परीक्षा के अंकों को 70 प्रतिशत वेटेज
पीएचडी में चयन के लिए विश्वविद्यालय ने लिखित परीक्षा अथवा निर्धारित शोध पात्रता परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार करने का प्रावधान किया है. निर्धारित चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा या मान्य शोध पात्रता परीक्षा के अंकों को 70 प्रतिशत, जबकि साक्षात्कार के प्रदर्शन को 30 प्रतिशत वेटेज दिया जाना है. नेट, जेआरएफ और अन्य मान्य पात्रता के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए लागू नियमों के अनुसार प्राप्त अंकों को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. अंतिम मेधा सूची तैयार करते समय निर्धारित मानकों के आधार पर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा.
साक्षात्कार की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए संबंधित विषयों में चार सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी. इसमें संबंधित विभाग की डिपार्टमेंटल रिसर्च काउंसिल (डीआरसी) के अध्यक्ष, विषय विशेषज्ञ और रिसर्च डायरेक्टोरेट के सदस्य शामिल थे. विशेषज्ञों की मौजूदगी में अभ्यर्थियों की शोध संबंधी समझ, विषय पर पकड़ और शोध की संभावनाओं का आकलन किया गया.
विश्वविद्यालय की ओर से साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों का भी सत्यापन किया गया. उनसे आवेदन की स्व-अभिप्रमाणित हार्ड कॉपी, नेट, जेआरएफ, गेट या एमफिल से संबंधित प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर की अंकपत्र सहित अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांगे गए. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से संबंधित प्रमाण पत्र भी प्रक्रिया का हिस्सा रहे.
अंतिम परिणाम के बाद शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया
आरयू के कुलसचिव के अनुसार साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अब विश्वविद्यालय अंतिम परिणाम और नामांकन सूची जारी करने की तैयारी कर रहा है. इसके साथ ही वर्ष 2009 के नियमन के तहत जिन शोधार्थियों के परिणाम लंबित थे, उनके परिणाम भी संबंधित विभागों को भेजे जाएंगे. इससे लंबे समय से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे शोधार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है.
रांची विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. राजकुमार शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध की गुणवत्ता बेहतर करने और योग्य अभ्यर्थियों को अवसर देने के उद्देश्य से प्रवेश प्रक्रिया को व्यवस्थित किया गया है. खुले विज्ञापन के माध्यम से देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अभ्यर्थियों तक पहुंच बनी है. विशेषज्ञों की टीम के माध्यम से साक्षात्कार कराने से चयन प्रक्रिया में विषयगत मूल्यांकन को महत्व मिला है. अब निर्धारित मानकों के अनुसार अंतिम मेधा सूची तैयार कर आगे की नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
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