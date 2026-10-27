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रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश के लिए देशभर से पहुंचे अभ्यर्थी, अंतिम मेधा सूची की तैयारी शुरू

रांची विश्वविद्यालय ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड के रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी में नामांकन की प्रक्रिया ने इस बार व्यापक स्तर पर अभ्यर्थियों को आकर्षित किया है. विश्वविद्यालय की ओर से खुले विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाने का लाभ मिला है. इसके तहत झारखंड के अलावा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर चुके और शोध करने के इच्छुक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया.

इनमें दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) और यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेज जैसे संस्थानों से जुड़े अभ्यर्थी भी शामिल रहे. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, इस बार पीएचडी प्रवेश के लिए अपनाई गई साक्षात्कार प्रक्रिया रांची विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार इस स्तर पर आयोजित की गई. अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए विषय विशेषज्ञों की बेहतर टीम बनाई गई थी, ताकि चयन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके.