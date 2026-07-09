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सोनीपत में PHC की बिल्डिंग भरभराकर गिरी, 6 महीनों तक धूल खाती रही रिपेयरिंग करने की फाइल

हरियाणा के सोनीपत के खरखौदा के रोहट गांव में सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर (PHC) की बिल्डिंग का हिस्सा भरभराकर गिर गया है.

PHC building collapses due to rain in Rohat Kharkhoda Sonipat
सोनीपत में PHC की बिल्डिंग भरभराकर गिरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 9, 2026 at 7:20 PM IST

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Updated : July 9, 2026 at 7:36 PM IST

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सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत में पिछले दो दिनों से बारिश हो रही है. भारी बारिश होने के कारण खरखौदा ब्लॉक के गांव रोहट स्थित सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर (PHC) की बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया. गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई. सूचना पर सिविल सर्जन डॉक्टर अनुराधा जैन मौके पर पहुंची ओर स्थिति का जायजा लिया.

पीएचसी की बिल्डिंग का हिस्सा गिरा : मानसून के आते ही सरकारी निर्माण की गुणवत्ता की हकीकत भी सामने आ गई है. सोनीपत के गांव रोहट में बनी पीएचसी की बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया और यह हादसा उस समय हुआ जब पीएचसी में डॉक्टर और कर्मचारी मौजूद नहीं थे. इसके चलते हादसे में किसी की जान नहीं गई.

सोनीपत में PHC की बिल्डिंग भरभराकर गिरी (ETV Bharat)

2013 में बनी थी बिल्डिंग : रोहट गांव में पीएचसी को साल 2013 में बनाया गया जिसका उद्घाटन उस समय कांग्रेस सांसद जितेंद्र मलिक और विधायक जयबीर वाल्मीकि ने किया था. यहां एक होम्योपैथिक डॉक्टर, एक एलोपैथिक डॉक्टर और एक डेंटल सर्जन भी सेवाएं देते हैं. पीएचसी भवन में करीब 24 से 25 कमरे बने हुए हैं.

6 महीनों तक धूल खाती रही फाइल : हादसे की सूचना मिलने पर सीएमओ डॉक्टर अनुराधा जेन मौके पर पहुंची ओर स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि इस पीएचसी पर रोजाना 50 से 70 मरीज इलाज के लिए आते हैं. गनीमत रही कि जिस समय ये हादसा हुआ, उस समय कोई मरीज या कर्मचारी बिल्डिंग में मौजूद नहीं था. सीएमओ ने बताया कि बिल्डिंग की रिपेयरिंग के लिए प्रस्ताव जनवरी में ही भेज दिया गया था, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी काम शुरू नही किया गया. 6 महीनों तक फ़ाइल धूल खाती रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि बिल्डिंग ही ढह गई.

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Last Updated : July 9, 2026 at 7:36 PM IST

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SONIPAT PHC BUILDING COLLAPSED
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