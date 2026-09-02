पिथौरागढ़ में गर्भवतियों के प्रसव को लेकर हाथ खड़े कर रहे छोटे अस्पताल, मजबूरन ले जाना पड़ा रहा हायर सेंटर
पिथौरागढ़ जिले में भगवान भरोसे गर्भवती महिलाओं का प्रसव, छोटे अस्पतालों से हायर सेंटर रेफर किए जा रहे गर्भवती, एंबुलेंस में हो चुके कई प्रसव
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 2, 2026 at 7:23 PM IST
पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ में दिनोंदिन स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतरती जा रही हैं. आलम ये है कि तहसील मुख्यालय में स्थित अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाओं के बाद भी गर्भवतियों को प्रसव के लिए हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है. अस्पतालों में तैनात प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी स्थानीय स्तर पर प्रसव कराने से हाथ पीछे खींच रहे हैं और गर्भवतियां एंबुलेंस में बच्चा जनने के लिए मजबूर हैं.
पिथौरागढ़ जिले में 55 गर्भवतियों का एंबुलेंस में प्रसव: स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, पिछले एक साल में पिथौरागढ़ जिले में 55 गर्भवतियों का एंबुलेंस या सड़क पर प्रसव हुआ है. जबकि, 425 गर्भवतियां सरकारी अस्पतालों से हायर सेंटर रेफर हुईं. जिले के महिला अस्पताल समेत बेरीनाग डीडीहाट, धारचूला, गंगोलीहाट और मुनस्यारी सीएचसी कनालीछीना, गोचर, गणाई गंगोली और मुवानी पीएचसी में प्रसव के लिए स्टाफ नर्स एवं जरूरी उपकरण मौजूद हैं. इसके बावजूद प्रसव के लिए पहुंचने वाली गर्भवतियों को गंभीर स्थिति बताकर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है.
प्रसव कराने को लेकर खड़े कर रहे हाथ, मजबूरन ले जाना पड़ रहा हायर सेंटर: आपातकालीन सेवा 108 से मिले आंकड़ों के मुताबिक, रोजाना इन अस्पतालों से औसतन तीन से चार गर्भवतियों का प्रसव कराने से हाथ पीछे खींचते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर करने के मामले सामने आ रहे हैं. जिससे जच्चा-बच्चा की जान खतरे में पड़ जाती है. जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मियों की 'ना' से ये गर्भवतियां प्रसव के लिए 20 से 150 किलोमीटर का लंबा सफर कर जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए मजबूर हैं. इनमें से कई गर्भवतियों का 108 कर्मी एंबुलेंस को सड़क किनारे खड़ा कर सुरक्षित प्रसव करा रहे हैं.
"गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पतालों प्रसव की सुविधा नहीं होने के कारण मुनस्यारी और धारचूला से मुनस्यारी तक अधिकांश गर्भवती महिलाओं को रेफर किया जाता है. सरकार को सीमांत अस्पतालों में सुविधाएं देनी चाहिए."- जगत मर्तोलिया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, मुनस्यारी
हायर सेंटर रेफर हो रही गर्भवतियां: सीमांत जिले में संस्थागत प्रसव कराने के दावे तो खूब हो रहे हैं, जो धरातल पर बेअसर हैं. मुनस्यारी, गंगोलीहाट बेरीनाग सीएचसी और कनालीछीना पीएचसी से सबसे ज्यादा गर्भवतियां हायर सेंटर रेफर हो रही हैं. इन अस्पतालों में तैनात प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी गर्भवतियों का प्रसव कराने से हाथ पीछे खींच रहे हैं. वहीं, 108 कर्मी कई गर्भवतियों का एंबुलेंस में सुरक्षित प्रसव कराकर व्यवस्था सवाल भी खड़े हो रहे हैं.
"पीएचसी और सीएचसी में प्रसव की सुविधाएं एवं पर्याप्त स्टाफ हैं. सभी को स्थानीय स्तर पर गर्भवतियों का प्रसव कराने के निर्देश दिए गए हैं. यदि ऐसा नहीं हुआ, तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी. गंभीर मामलों में ही गर्भवतियों को रेफर किया जाना चाहिए. हर सीएचसी और पीएचसी में रेफर केसों की जानकारी जुटाई जा रही है. डॉ. जेएस चुफाल, सीएमओ, पिथौरागढ़
समय पर एंबुलेंस नहीं मिलने पर व्यापारी की मौत: दो दिन पहले ही बेरीनाग में एक व्यापारी को हृदय की बीमारी से संबंधित समस्या हुई. प्राथमिक उपचार करने के व्यापारी हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन 108 एंबुलेंस समय पर नहीं मिली. करीब दो घंटे बाद एंबुलेंस पहुंची, फिर मरीज को हल्द्वानी लेकर गई, लेकिन हल्द्वानी पहुंचने से पहले ही भवाली के पास मरीज की मौत हो गई.
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर 108 सेवा मिल जाती तो शायद व्यापारी की जिंदगी बच सकती थी. उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि आए दिन पहाड़ के अस्पतालों से मरीजों को रेफर किया जाता है. जिससे उनकी जान सांसत में बनी रहती है. अगर पीएचसी और सीएचसी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती, तो मरीजों को रेफर करने की नौबत नहीं आती है. उन्होंने सरकार से स्वास्ख्य सेवाएं सुधारने की मांग की.
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