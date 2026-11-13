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फार्मेसिस्टों का सीएमओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन, मांगे पूरी नही हुई तो, 20 नवंबर को लखनऊ में प्रदर्शन

मांगे पूरी नही हुई तो, 20 नवंबर को लखनऊ में प्रदर्शन ( Photo Credit : ETV Bharat )

बरेली: लंबे समय से मांगें पूरी नहीं होने से नाराज सरकारी अस्पतालों में तैनात फार्मेसिस्टों ने शुक्रवार को सीएमओ कार्यालय पर जमकर धरना प्रदर्शन किया. डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में जिले के अलग-अलग सरकारी अस्पतालों में तैनात फार्मेसिस्ट, चीफ फार्मेसिस्ट और फार्मेसी प्रभारी शामिल हुए.

एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष एवं मंडलीय सचिव, बरेली अखिलेश सक्सेना नें कहा कि फार्मेसिस्ट संवर्ग की कई मांगें लंबे समय से शासन स्तर पर लंबित हैं. कई बार बातचीत के दौरान मांगें पूरी करने का भरोसा दिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है.