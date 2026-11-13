फार्मेसिस्टों का सीएमओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन, मांगे पूरी नही हुई तो, 20 नवंबर को लखनऊ में प्रदर्शन
एसोसिएशन ने प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री से मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 4:11 PM IST
बरेली: लंबे समय से मांगें पूरी नहीं होने से नाराज सरकारी अस्पतालों में तैनात फार्मेसिस्टों ने शुक्रवार को सीएमओ कार्यालय पर जमकर धरना प्रदर्शन किया. डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में जिले के अलग-अलग सरकारी अस्पतालों में तैनात फार्मेसिस्ट, चीफ फार्मेसिस्ट और फार्मेसी प्रभारी शामिल हुए.
एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष एवं मंडलीय सचिव, बरेली अखिलेश सक्सेना नें कहा कि फार्मेसिस्ट संवर्ग की कई मांगें लंबे समय से शासन स्तर पर लंबित हैं. कई बार बातचीत के दौरान मांगें पूरी करने का भरोसा दिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है.
प्रदर्शनकारियों ने फार्मेसिस्टों के पदनाम बदलने, वरिष्ठता सूची जारी करने और उच्च पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई है. उनका कहना था कि वित्तीय और गैर वित्तीय मांगों पर भी शासन और महानिदेशालय ध्यान नहीं दे रही है.
एसोसिएशन ने प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री से मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की है. साथ ही चेतावनी दी कि अगर मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो 20 नवंबर को प्रदेशभर के फार्मेसिस्ट लखनऊ में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा. वहां से आगे के आंदोलन और हड़ताल की घोषणा भी की जाएगी. इस दौरान जिला अध्यक्ष जनार्दन सिंह गंगवार, संरक्षक बी सी यादव, सह संरक्षक संजीव कुमार सक्सेना, हरीश चन्द्र सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक धीरेन्द्र सिंह मौजूद रहे.
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