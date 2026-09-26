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एटा के सीएचसी में दवाइयां जलाने के मामले में फार्मासिस्ट निलंबित, चार डॉक्टरों का वेतन भी रोका

दवाइयां जलाने के मामले में फार्मासिस्ट निलंबित. ( Photo Credit; ETV Bharat )