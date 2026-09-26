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एटा के सीएचसी में दवाइयां जलाने के मामले में फार्मासिस्ट निलंबित, चार डॉक्टरों का वेतन भी रोका

सीएमओ ने अस्पताल में इस तरह की गड़बड़ियां दोबारा न हों, इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं.

दवाइयां जलाने के मामले में फार्मासिस्ट निलंबित.
दवाइयां जलाने के मामले में फार्मासिस्ट निलंबित. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 8:17 PM IST

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एटा : अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) परिसर में सरकारी दवाइयां जलाए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है. मामले की जांच के बाद मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने सीएचसी में तैनात फार्मासिस्ट हामिद अली को निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही प्रभारी चिकित्साधीक्षक समेत चार डॉक्टरों का वेतन रोकने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं. सीएमओ ने अस्पताल में इस तरह की गड़बड़ियां दोबारा न हों, इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं.

22 सितंबर की देर रात अलीगंज सीएचसी परिसर में दवाइयां जलाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में अस्पताल परिसर में कुछ दवाइयां जलती हुई दिखाई दे रही थीं. वीडियो सामने आने के बाद सरकारी दवाइयों के निस्तारण की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो गए. मामला संज्ञान में आते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया.

जानकारी मिलने पर सीएमओ डॉ. राजेंद्र प्रसाद देर रात अलीगंज सीएचसी पहुंचे और अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. उन्होंने मौके पर मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों से पूरे मामले की जानकारी ली और उनके बयान दर्ज किए. साथ ही सीएचसी में उपलब्ध दवाइयों के स्टॉक, रिकॉर्ड और निस्तारण से संबंधित अभिलेखों की जांच शुरू कराई गई.

जांच के दौरान दवाइयों के स्टॉक और उनके निस्तारण की प्रक्रिया से संबंधित बिंदुओं को देखा गया. विभाग यह पता लगाने में जुटा कि वीडियो में दिखाई दे रही दवाइयां किस स्टॉक से संबंधित थीं, उनकी स्थिति क्या थी और उन्हें नष्ट करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं. मामले में जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने फार्मासिस्ट हामिद अली के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है. वहीं, प्रभारी चिकित्साधीक्षक समेत चार डॉक्टरों का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं. विभागीय स्तर पर अन्य कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

सीएमओ डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच कराई गई थी. संबंधित स्वास्थ्यकर्मियों के बयान लिए गए और अभिलेखों की पड़ताल की गई. जांच के आधार पर फार्मासिस्ट हामिद अली को निलंबित किया गया है. उन्होंने कहा कि अस्पताल में इस तरह की गड़बड़ी दोबारा न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं.

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