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बाराबंकी में 13 एकड़ में बनेगी फार्मा फैक्ट्री, 2000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार, एंटी-कैंसर दवाएं बनेंगी

सूत मिल के पास स्थित मेडिकल पार्क में बायोजेंटा ग्लोबल की 1,250 करोड़ रुपये की फार्मास्युटिकल परियोजना का भूमि पूजन एवं शिलान्यास हुआ.

एमएसएमई राज्यमंत्री हंसराज ने भूमिपूजन और शिलान्यस किया.
एमएसएमई राज्यमंत्री हंसराज ने भूमिपूजन और शिलान्यस किया. (Photo Credit; FSDA)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 9:12 PM IST

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बाराबंकी : उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के औद्योगिक क्षेत्र में फार्मास्युटिकल निर्माण इकाई का एमएसएमई राज्यमंत्री हंसराज ने गुरुवार को भूमिपूजन किया. करीब डेढ़ साल में उत्कृष्ट गुणवत्ता की जीवन रक्षक दवाओं का निर्माण शुरू हो जाएगा. सूत मिल के पास स्थित मेडिकल पार्क में बायोजेंटा ग्लोबल की 1,250 करोड़ रुपये की फार्मास्युटिकल परियोजना का भूमि पूजन एवं शिलान्यास हुआ.

करीब 13 एकड़ में स्थापित होने वाली इस फैक्ट्री में एंटी-कैंसर दवाओं के साथ ह्युमन हार्मोन्स और अन्य महत्वपूर्ण जीवनरक्षक दवाओं का निर्माण किया जाएगा. कंपनी की परियोजना से प्रदेश में फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग को नई गति मिलने के साथ 2,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग अब प्रदेश को फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है. एफएसडीए की कमिश्नर रोशन जैकब ने कहा, एफएसडीए अब अपनी नियामक एवं प्रवर्तन की जिम्मेदारियों के साथ फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस पॉलिसी-2023 के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

डॉ. रोशन जैकब ने बताया, हाल में लखनऊ में आयोजित नेशनल फार्मा कॉन्क्लेव में देश की फार्मा इंडस्ट्री के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने भाग लिया था. कॉन्क्लेव के दौरान 17 यूनिट्स को लेटर ऑफ कंफर्ट (एलओसी) सौंपे गए थे. इनमें बायोजेंटा भी शामिल थी. ये यूनिट्स उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों से हैं और प्रदेश में फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में निवेश करना चाहती हैं.

उन्होंने कहा कि बायोजेंटा नई यूनिट्स में साइट पर काम शुरू करने वाली पहली इकाई है. उम्मीद है कि एलओसी प्राप्त करने वाली अन्य कंपनियां भी जल्द भूमि पूजन और निर्माण के चरण तक पहुंचेंगी. उन्होंने बताया कि इनमें से सात यूनिट्स उत्पादन शुरू कर चुकी हैं और अब उनकी सब्सिडी की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी.

बायोजेंटा ग्लोबल के एमडी दीपनारायण शर्मा ने बताया, कंपनी की वैश्विक स्तर पर 35 देशों में मौजूदगी है और वह हिमाचल प्रदेश में भी काम कर रही है. अब कंपनी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अपनी नई फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय लिया है. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से फैक्ट्री की स्थापना के लिए बाराबंकी मेडिकल पार्क में 13 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने और परियोजना को आगे बढ़ाने की गति से वह प्रभावित हैं.

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित फैक्ट्री में कैंसर संबंधी दवाइयों, हार्मोन्स और अन्य महत्वपूर्ण जीवनरक्षक दवाओं का निर्माण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कंपनी का लक्ष्य अपनी फैसिलिटी में गुणवत्तापूर्ण दवाओं का निर्माण करना है, ताकि लोगों को सुरक्षित और बेहतर जीवन के लिए आवश्यक दवाएं उपलब्ध हो सकें. साथ ही परियोजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 2,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने और राज्य के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने में योगदान देने का लक्ष्य रखा गया है.

डॉ. रोशन जैकब ने कहा कि फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पास कई महत्वपूर्ण फायदे हैं. प्रदेश में कई एक्सप्रेस-वे, 400 से अधिक फार्मा कॉलेज और एक लाख से अधिक रिटेल फार्मा स्टोर मौजूद हैं. ये सुविधाएं फार्मा उद्योग के लिए मजबूत बाजार, कनेक्टिविटी और कुशल मानव संसाधन का आधार तैयार करती हैं. प्रदेश के पास पर्याप्त भूमि बैंक भी उपलब्ध है. इससे फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग की पूरी चेन को विकसित करने की संभावनाएं बढ़ती हैं.

उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी फार्मा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है. एनसीआर के निकटता के कारण प्रदेश को विशाल बाजार मिलता है. इसके अलावा राज्य में एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट और मोबिलिटी कॉरिडोर का व्यापक नेटवर्क विकसित हुआ है. ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के बीच स्थित होने के कारण परिवहन और लॉजिस्टिक्स की सुविधाएं भी बेहतर हैं. प्रदेश में भारत सरकार और अन्य प्रमुख वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों की मौजूदगी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आएएंडडी) के लिए भी मजबूत आधार उपलब्ध है.

सीएम योगी के नेतृत्व में सरकार उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख फार्मास्युटिकल विनिर्माण केंद्रों में शामिल करने के लिए निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतिगत प्रोत्साहन को एक साथ आगे बढ़ा रही है. सरकार का जोर केवल निवेश प्रस्तावों तक सीमित न रहकर उन्हें धरातल पर उतारने पर है. बाराबंकी में बायोजेंटा का ₹1,250 करोड़ का प्रोजेक्ट इसी नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त दिनेश चौरसिया ने बताया कि उम्मीद है डेढ़ वर्ष में इस इकाई का निर्माण हो जाएगा. इस दौरान विभाग इकाई निर्माण में पूरी मदद करेगा.

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