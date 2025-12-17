हिमाचल में अब तक कितने लगे फार्मा उद्योग? स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जवाब
हिमाचल देश का बड़ा फार्मा हब है. यहां कई दवा कंपनियां हैं, जो देश के अलग-अलग राज्यों तक दवाओं की सप्लाई करती हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 2:41 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश को देश का बड़ा फार्मा हब माना जाता है. यहां कई नामी दवा कंपनियां दवाओं का निर्माण करती हैं, जिनकी सप्लाई देश के अलग-अलग राज्यों के साथ विदेशों तक होती है. हाल ही में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बात पर चर्चा हुई कि प्रदेश में कितनी दवा कंपनियां हैं, वे किन जिलों में स्थित हैं और किस तरह की दवाएं बनाती हैं. कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने इस पर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी.
विधायक विपिन सिंह परमार ने यह भी पूछा कि क्या बद्दी-बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र में कोई राज्य स्तरीय दवा परीक्षण प्रयोगशाला है. इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में कितनी दवा कंपनियों के नमूने जांच में फेल हुए और उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, इसका भी विवरण मांगा गया.
स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जवाब
चूंकि यह मामला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जुड़ा था, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने सदन में इसका लिखित जवाब दिया. उन्होंने बताया कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कुल 651 दवा निर्माण उद्योग स्थापित हैं.
किस जिले में कितनी फार्मा कंपनियां?
हिमाचल सरकार के अनुसार, सोलन जिला फार्मा उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां 437 दवा कंपनियां काम कर रही हैं. इसके अलावा सिरमौर जिले में 140, ऊना जिले में 34, कांगड़ा जिले में 31, मंडी जिले में 3, बिलासपुर जिले में 3, शिमला जिले में 1 और कुल्लू जिले में भी 1 दवा निर्माण इकाई है. इन कंपनियों में जेनेरिक, ब्रांडेड और फॉर्मुलेशन से जुड़ी दवाओं का निर्माण किया जाता है.
यहां दवाओं के नमूनों की होती है जांच
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि, प्रदेश में एक राज्य स्तरीय दवा परीक्षण प्रयोगशाला बद्दी में स्थापित की गई है. इस प्रयोगशाला का नाम 'दवा परीक्षण प्रयोगशाला बद्दी' है, जो 8 जनवरी 2025 से पूरी तरह कार्यशील है. इसके अलावा सोलन जिले के कण्डाघाट में एक संयुक्त प्रयोगशाला भी है, जहां खाद्य पदार्थों के साथ-साथ दवाओं के नमूनों की भी जांच होती है.
बद्दी स्थित प्रयोगशाला में हर साल करीब 6 हजार दवा नमूनों की जांच की जा सकती है. इस प्रयोगशाला को 12 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से मान्यता भी मिल चुकी है.
कितने सैंपल फेल हुए?
सरकार ने बताया कि, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में दवा निरीक्षकों ने कुल 12,034 दवा नमूने जांच के लिए लिए थे. इनमें से 168 नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे. इनमें से कई मामलों में कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की गई है, जबकि कुछ मामलों की जांच अभी जारी है.
बता दें कि, हिमाचल में फार्मा उद्योग न केवल रोजगार का बड़ा जरिया है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी अहम भूमिका निभाता है. ऐसे में दवाओं की गुणवत्ता और जांच व्यवस्था पर लगातार निगरानी जरूरी है.
