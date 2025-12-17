ETV Bharat / state

हिमाचल में अब तक कितने लगे फार्मा उद्योग? स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जवाब

हिमाचल प्रदेश देश का बड़ा फार्मा हब है ( File Photo )

शिमला: हिमाचल प्रदेश को देश का बड़ा फार्मा हब माना जाता है. यहां कई नामी दवा कंपनियां दवाओं का निर्माण करती हैं, जिनकी सप्लाई देश के अलग-अलग राज्यों के साथ विदेशों तक होती है. हाल ही में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बात पर चर्चा हुई कि प्रदेश में कितनी दवा कंपनियां हैं, वे किन जिलों में स्थित हैं और किस तरह की दवाएं बनाती हैं. कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने इस पर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी.

विधायक विपिन सिंह परमार ने यह भी पूछा कि क्या बद्दी-बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र में कोई राज्य स्तरीय दवा परीक्षण प्रयोगशाला है. इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में कितनी दवा कंपनियों के नमूने जांच में फेल हुए और उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, इसका भी विवरण मांगा गया.

स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जवाब

चूंकि यह मामला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जुड़ा था, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने सदन में इसका लिखित जवाब दिया. उन्होंने बताया कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कुल 651 दवा निर्माण उद्योग स्थापित हैं.

किस जिले में कितनी फार्मा कंपनियां?

हिमाचल सरकार के अनुसार, सोलन जिला फार्मा उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां 437 दवा कंपनियां काम कर रही हैं. इसके अलावा सिरमौर जिले में 140, ऊना जिले में 34, कांगड़ा जिले में 31, मंडी जिले में 3, बिलासपुर जिले में 3, शिमला जिले में 1 और कुल्लू जिले में भी 1 दवा निर्माण इकाई है. इन कंपनियों में जेनेरिक, ब्रांडेड और फॉर्मुलेशन से जुड़ी दवाओं का निर्माण किया जाता है.

यहां दवाओं के नमूनों की होती है जांच