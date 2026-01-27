ETV Bharat / state

फांसी घर मामले में केजरीवाल, सिसोदिया समेत चार लोगों को विधानसभा समिति ने भेजी चिट्ठी

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में कथित फांसी घर का मामला अभी शांत नहीं हुआ है. इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार समिति को सौंपी गई जांच के बाद समिति ने छह जनवरी को दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी.

विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पर विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तथा पूर्व उपाध्यक्ष राखी बिरला को औपचारिक पत्र जारी किए हैं, जिनमें उन्हें अवगत कराया गया है कि विशेषाधिकार समिति ने विस्तृत परीक्षण के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला है कि समिति के समक्ष बार-बार नोटिस और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जानबूझकर उपस्थित न होना, सदन एवं समिति की अवमानना के समान है.

पत्र में यह भी सूचित किया गया है कि समिति ने सदन द्वारा उपयुक्त कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की है तथा संबंधित व्यक्तियों से विशेषाधिकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में निहित निष्कर्षों एवं संस्तुतियों का संज्ञान लेने को कहा गया है.

ये पत्र विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार के उपरांत जारी किए गए हैं और समिति के समक्ष बार-बार नोटिस, पर्याप्त अवसर तथा किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन अथवा निर्देश न होने के बावजूद संबंधित व्यक्तियों की जानबूझकर अनुपस्थिति से संबंधित हैं.

समिति ने घटनाक्रम की श्रृंखला, किए गए पत्राचार, विधिक स्थिति तथा स्थापित संसदीय प्रक्रिया की सावधानीपूर्वक जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि इस प्रकार का आचरण सदन एवं समिति की अवमानना के समान है.