फांसी घर विवाद: आतिशी को विधानसभा अध्यक्ष का पत्र, 'फांसी घर' के दावों पर सबूत पेश करने की दी नसीहत
दिल्ली में पानी, बिजली, सड़क और निजी स्कूलों की समस्या नहीं दिख रही, भाजपा सरकार ने फांसी घर पर केजरीवाल को समन भेजा है- आतिशी
Published : March 5, 2026 at 6:17 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के भीतर 'फांसी घर' होने के दावों को लेकर चल रहा विवाद अब और गहराता जा रहा है. अब विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले में नेता प्रतिपक्ष आतिशी को एक आधिकारिक पत्र जारी कर फटकार लगाई है. अध्यक्ष ने दो टूक शब्दों में कहा है कि सदन की विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही को मीडिया के जरिए प्रभावित करने की कोशिश न की जाए. यदि दावों में सच्चाई है, तो साक्ष्य समिति के सामने रखे जाने चाहिए.
विशेषाधिकार समिति की स्वायत्तता पर जोर
विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का आतिशी के नाम लिखे पत्र में उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दिए गए बयानों पर गहरी आपत्ति जताई है. आतिशी ने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि विधानसभा परिसर के भीतर वास्तव में एक 'फांसी घर' अस्तित्व में था. इस पर अध्यक्ष ने पत्र में लिखा कि एक जिम्मेदार सदस्य और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए, जो विचाराधीन मामले में बाधा उत्पन्न करती हों. विजेंद्र गुप्ता ने कहा, "विधानसभा की समितियां अब पूरी तरह स्वतंत्र और गैर-पक्षपाती तरीके से काम कर रही हैं. किसी भी सदस्य को यह शोभा नहीं देता कि वह राजनीतिक लाभ के लिए संसदीय प्रक्रियाओं पर कीचड़ उछाले."
दिग्गज नेताओं को साक्ष्य लाने की नसीहत
पत्र के माध्यम से अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष को सुझाव दिया है कि वे अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राम निवास गोयल और राखी बिड़ला को सलाह दें कि वे शुक्रवार, 6 मार्च को होने वाली अपनी पेशी के दौरान केवल ठोस प्रमाण ही पेश करें. अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि विशेषाधिकार समिति ने इन चारों व्यक्तियों को इसीलिए समन किया है, ताकि वे अपने दावों की पुष्टि कर सकें.
विजेंद्र गुप्ता ने कहा, "मीडिया में बयानबाजी करना और सदन की समिति के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करना, दोनों में बड़ा अंतर है. यदि साक्ष्य हैं, तो उन्हें पेश करने का यही सही समय और स्थान है" गुप्ता ने अपने पत्र में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि पूर्व के समय में विधानसभा का राजनीतिक दुरुपयोग किया गया होगा, लेकिन वर्तमान ढांचा संस्थागत मर्यादाओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने आतिशी को सचेत किया कि संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए विधानसभा समितियों को बदनाम करना या उनका अपमान करना लोकतंत्र के लिए घातक है. अध्यक्ष ने कहा कि उनका मुख्य कर्तव्य सदन की गरिमा की रक्षा करना है और वे किसी भी सदस्य को बिना किसी आधार के विधानसभा की साख गिराने की अनुमति नहीं देंगे.
कल होनी है महत्वपूर्ण पेशी
गौरतलब है कि 'फांसी घर' की वास्तविकता को लेकर विशेषाधिकार समिति की जांच अपने अंतिम चरण में है. 6 मार्च 2026 को चारों प्रमुख व्यक्तियों की अंतिम उपस्थिति निर्धारित की गई है. राजनीतिक गलियारों में इस पत्र को सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते तनाव के रूप में देखा जा रहा है. अब सबकी नजरें कल होने वाली समिति की बैठक पर टिकी हैं कि क्या विपक्षी नेता वहां कोई भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत कर पाते हैं या नहीं.
जानिए विधानसभा में नेता विपक्ष ने आज प्रेस कांफ्रेंस में क्या कहा ?
आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विशेषाधिकार समिति के सामने पेशी की लाइव स्ट्रीमिंग करने की चुनौती दी है. वरिष्ठ नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि अगर भाजपा सरकार में हिम्मत है तो शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल की पेशी की पूरी कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग करे. अगर भाजपा ऐसा करती है तो दिल्लीवालों के सामने उसकी पोल खुल जाएगी कि उसे केजरीवाल को गाली देने के अलावा बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसे जनहित के मुद्दों की कोई चिंता नहीं है.
आतिशी ने कहा कि ‘‘आप’’ सरकार के दौरान दिल्ली विधानसभा के नवीनीकरण किया गया था. इस दौरान एक गुप्त कमरा मिला, जिसमें रस्सियां-कांच की गोलियां पाई गईं. जिसे अंग्रेजों ने चुपचाप मौत की सजा देने के लिए बनावाया था. लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार कह रही है कि अंग्रेज यहां भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी नहीं देते थे, ऐसा लग रहा है कि आज भी भाजपा भी अंग्रेजी हुकूमत के साथ खड़ी है? आतिशी में गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में विधायक संजीव झा के साथ प्रेस वार्ता कर यह बातें कहीं.
आतिशी ने कहा कि जब इसे ब्रिटिश भारत के समय के दस्तावेजों के साथ मिलाया गया, तो पता चला कि मौजूदा दिल्ली विधानसभा में ब्रिटिश राज के समय एक मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता था. मजिस्ट्रेट कोर्ट में फैसला होने के बाद कैदियों को कुछ समय तक यहां रखा जाता था. वहीं, रस्सियां और गोलियां देखकर यह समझ में आया कि यह बहुत सी अन्य छुपी हुई गुप्त फांसी घरों में से एक थी, जिन्हें अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को चुपचाप फांसी देने, गोली मारने और गैर न्यायिक प्रक्रियाओं से खत्म करने के लिए बनाया था.
