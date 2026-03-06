चुनाव के बाद आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जाएंगे दिल्ली विधानसभा, जानिए वजह
केजरीवाल और सिसोदिया के विधानसभा जाने की मुख्य वजह एक कमरे को फांसी घर करार देने के मामले में प्रिवेलेज कमेटी के सामने पेशी है.
Published : March 6, 2026 at 8:25 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल और राखी बिडलान शुक्रवार यानि आज दिल्ली विधानसभा पहुंचेंगे. शराब नीति मामले में अदालत से बड़ी राहत (बरी होने) मिलने के बाद यह पहला मौका होगा जब दोनों नेता सदन की दहलीज पर कदम रखेंगे. हालांकि, इस बार उनकी भूमिका बदली हुई होगी, क्योंकि दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है. केजरीवाल और सिसोदिया के विधानसभा जाने की मुख्य वजह परिसर में एक कमरे को फांसी घर करार देने के मामले में प्रिवेलेज कमेटी के सामने पेशी है.
जानिए क्या है मामला
दिल्ली विधानसभा की एक विशेष प्रिविलेज कमेटी ने 'फांसी घर' मामले की जांच के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आप को तलब किया है. यह मामला विधानसभा परिसर में एक कथित 'फांसी घर' के निर्माण और उस पर हुए खर्च से जुड़ा है. आरोप है कि साल 2022-23 के दौरान एक ऐसे ढांचे पर करीब 1.4 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिसका अस्तित्व ही संदिग्ध था. विधानसभा की इस कमेटी ने पूर्व में केजरीवाल समेत अन्य आप नेताओं की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए थे, लेकिन हाल ही में शराब घोटाले में अदालत से मिली क्लीन चिट के बाद अब केजरीवाल ने कमेटी के सामने उपस्थित होने का निर्णय लिया है.
बदली हुई सियासी परिस्थिति
यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनावों के बाद दिल्ली का सियासी नक्शा पूरी तरह बदल चुका है. अरविंद केजरीवाल, जो कभी इसी सदन के नेता और मुख्यमंत्री थे, अब विपक्ष की भूमिका में भी नहीं हैं क्योंकि वे और मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं. वर्तमान में दिल्ली में भाजपा की सरकार है. ऐसे में केजरीवाल और सिसोदिया का विधानसभा पहुंचना एक हाई-वोल्टेज ड्रामे से कम नहीं माना जा रहा है. आज अपराह्न तीन बजे 'फांसी घर' मामले में जवाबदेही तय करने के लिए केजरीवाल को बुलाया गया है. मनीष सिसोदिया, जिन्हें हाल ही में कोर्ट ने सभी आरोपों से मुक्त किया है, केजरीवाल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मौजूद रहेंगे. माना जा रहा है कि आप कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर भारी संख्या में जुट सकते हैं, जिसे एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है.
अदालत से राहत के बाद बढ़े हौसले
बता दें कि बीते 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया था. कोर्ट ने अपने 500 से अधिक पन्नों के आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं. इस फैसले के बाद से ही आम आदमी पार्टी हमलावर मुद्रा में है. केजरीवाल ने हाल ही में जंतर-मंतर पर रैली कर केंद्र सरकार और भाजपा को चुनौती दी थी कि "अगर हिम्मत है तो दिल्ली में फिर से चुनाव कराकर दिखाएं."
सियासी टकराव के आसार
भाजपा जहां इसे भ्रष्टाचार के पुराने मामलों की जांच बता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा करार दे रही है. आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रिवेलेज कमेटी के सामने पेशी की लाइव स्ट्रीमिंग करने की चुनौती दी है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि अगर भाजपा सरकार में हिम्मत है तो शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल की पेशी की पूरी कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग करे. अगर भाजपा ऐसा करती है तो दिल्लीवालों के सामने उसकी पोल खुल जाएगी कि उसे केजरीवाल को गाली देने के अलावा बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसे जनहित के मुद्दों की कोई चिंता नहीं है.
आतिशी ने कहा कि ‘‘आप’’ सरकार के दौरान दिल्ली विधानसभा के नवीनीकरण किया गया था. इस दौरान एक गुप्त कमरा मिला, जिसमें रस्सियां-कांच की गोलियां पाई गईं. जिसे अंग्रेजों ने चुपचाप मौत की सजा देने के लिए बनावाया था. लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार कह रही है कि अंग्रेज यहां भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी नहीं देते थे, ऐस लग रहा है कि आज भी भाजपा भी अंग्रेजी हुकूमत के साथ खड़ी है?
