ETV Bharat / state

चुनाव के बाद आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जाएंगे दिल्ली विधानसभा, जानिए वजह

नई दिल्ली: दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल और राखी बिडलान शुक्रवार यानि आज दिल्ली विधानसभा पहुंचेंगे. शराब नीति मामले में अदालत से बड़ी राहत (बरी होने) मिलने के बाद यह पहला मौका होगा जब दोनों नेता सदन की दहलीज पर कदम रखेंगे. हालांकि, इस बार उनकी भूमिका बदली हुई होगी, क्योंकि दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है. केजरीवाल और सिसोदिया के विधानसभा जाने की मुख्य वजह परिसर में एक कमरे को फांसी घर करार देने के मामले में प्रिवेलेज कमेटी के सामने पेशी है.

जानिए क्या है मामला

दिल्ली विधानसभा की एक विशेष प्रिविलेज कमेटी ने 'फांसी घर' मामले की जांच के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आप को तलब किया है. यह मामला विधानसभा परिसर में एक कथित 'फांसी घर' के निर्माण और उस पर हुए खर्च से जुड़ा है. आरोप है कि साल 2022-23 के दौरान एक ऐसे ढांचे पर करीब 1.4 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिसका अस्तित्व ही संदिग्ध था. विधानसभा की इस कमेटी ने पूर्व में केजरीवाल समेत अन्य आप नेताओं की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए थे, लेकिन हाल ही में शराब घोटाले में अदालत से मिली क्लीन चिट के बाद अब केजरीवाल ने कमेटी के सामने उपस्थित होने का निर्णय लिया है.

बदली हुई सियासी परिस्थिति



यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनावों के बाद दिल्ली का सियासी नक्शा पूरी तरह बदल चुका है. अरविंद केजरीवाल, जो कभी इसी सदन के नेता और मुख्यमंत्री थे, अब विपक्ष की भूमिका में भी नहीं हैं क्योंकि वे और मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं. वर्तमान में दिल्ली में भाजपा की सरकार है. ऐसे में केजरीवाल और सिसोदिया का विधानसभा पहुंचना एक हाई-वोल्टेज ड्रामे से कम नहीं माना जा रहा है. आज अपराह्न तीन बजे 'फांसी घर' मामले में जवाबदेही तय करने के लिए केजरीवाल को बुलाया गया है. मनीष सिसोदिया, जिन्हें हाल ही में कोर्ट ने सभी आरोपों से मुक्त किया है, केजरीवाल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मौजूद रहेंगे. माना जा रहा है कि आप कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर भारी संख्या में जुट सकते हैं, जिसे एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है.