फलोदी हादसे के बाद मृतकों के परिजन धरने पर, सूरसागर विधायक ने भी मौके पर बिताई रात
अस्पताल में पोस्टमार्टम शुरू होने से ठीक पहले मुआवजे की मांग को लेकर परिजन और कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारा धरने पर बैठ गए .
Published : November 3, 2025 at 7:27 AM IST|
Updated : November 3, 2025 at 8:21 AM IST
जोधपुर : मतोड़ा बस दुर्घटना के मृतकों के शव रविवार रात को जब महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे अपनों को तलाशते परिजनों की भीड़ भी यहां जमा हो गई. अपनों के नहीं होने का पता चलते ही रिश्तेदारों की आंखों से रुलाई फूट पड़ी. अपनी मां के बिछड़ने से हताश बेटों की चीत्कार ने सभी को झकझोर दिया. एक एक कर ओसियां से एंबुलेंस आने के साथ शवों की पहचान होती गई. जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि महात्मा गांधी अस्पताल में दस शव रखवाए गए जबकि पांच शव एम्स की मोर्चरी में रखवाए गए. सभी शवों की पहचान हो गई है.
मोर्चरी में उमड़ी भीड़, पुलिस लगानी पड़ी : इस घटना की जानकारी मिलने के साथ ही महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में लोगों की भीड़ जमा हो गई. यहां कई थानों का जाब्ता लगाया गया. माली समाज के लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंचे एक दूसरे को संबल देते हुए नजर आए. महापौर कुन्ती देवड़ा ने बताया कि हादसा बहुत गंभीर है. एक ही मोहल्ले की महिलाओं की मौत हुई है. मृतकों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं.
इसे भी पढ़ें फलोदी में बड़ा हादसा, एक्सप्रेसवे पर टेंपो ट्रैवलर खड़े ट्रक से टकराई, 15 लोगों की मौत
एम्स में रात को ही पोस्टमार्टम, MGH में धरना : एम्स की मोर्चरी में रात को ही परिजनों ने डॉक्टर को पोस्टमार्टम की सहमति दे दी जिसके बाद वहां पोस्टमार्टम शुरू हो गया, जबकि महात्मा गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम शुरू होने से ठीक पहले मुआवजे की मांग को लेकर परिजन और कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारा धरने पर बैठ गए जिसके चलते पोस्टमार्टम नहीं हो पाए. विधायक देवेंद्र जोशी धरना स्थल पर मृतकों के परिजनों के साथ डटे रहे.
मृतकों की सूची :-
- रुद्राक्ष सांखला पुत्र राजू 12 वर्ष
- सानिया पत्नी दिलीप 25-30 वर्ष
- गीता पत्नी गोविंदसिंह 40 वर्ष
- खुश सांखला पुत्र रविन्द्र 15-17 वर्ष
- रामेश्वरी पत्नी मूलाराम 45 वर्ष
- सज्जन कंवर पत्नी ओमप्रकाश 60 वर्ष
- प्रणव पुत्र जितेंद्र 5 वर्ष
- टीना पत्नी विनोद कुमार 40 वर्ष
- दिशु पुत्री उम्मेदसिंह 5 वर्ष
- उर्मिला पत्नी कानसिंह
- लता पत्नी छँवरलाल
- मधु पत्नी रवींद्र सिंह
- मीना पत्नी दीनदयाल
- दिव्या पत्नी कार्तिक गहलोत
- फतेहपुरी पुत्र दौलत पूरी (चालक)