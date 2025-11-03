ETV Bharat / state

फलोदी हादसे के बाद मृतकों के परिजन धरने पर, सूरसागर विधायक ने भी मौके पर बिताई रात

जोधपुर : मतोड़ा बस दुर्घटना के मृतकों के शव रविवार रात को जब महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे अपनों को तलाशते परिजनों की भीड़ भी यहां जमा हो गई. अपनों के नहीं होने का पता चलते ही रिश्तेदारों की आंखों से रुलाई फूट पड़ी. अपनी मां के बिछड़ने से हताश बेटों की चीत्कार ने सभी को झकझोर दिया. एक एक कर ओसियां से एंबुलेंस आने के साथ शवों की पहचान होती गई. जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि महात्मा गांधी अस्पताल में दस शव रखवाए गए जबकि पांच शव एम्स की मोर्चरी में रखवाए गए. सभी शवों की पहचान हो गई है.

मोर्चरी में उमड़ी भीड़, पुलिस लगानी पड़ी : इस घटना की जानकारी मिलने के साथ ही महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में लोगों की भीड़ जमा हो गई. यहां कई थानों का जाब्ता लगाया गया. माली समाज के लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंचे एक दूसरे को संबल देते हुए नजर आए. महापौर कुन्ती देवड़ा ने बताया कि हादसा बहुत गंभीर है. एक ही मोहल्ले की महिलाओं की मौत हुई है. मृतकों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं.