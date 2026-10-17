लोहावट बोरवेल हादसा: 39 घंटे के रेस्क्यू के बाद बाहर निकाला गया 9 वर्षीय भोमाराम, नहीं बच सकी मासूम की जान
बोरवेल में फंसे 9 वर्षीय भोमाराम को 39 घंटे बाद बोरवेल से बाहर निकाला गया, लेकिन जिंदगी की जंग भोमाराम हार गया.
Published : October 17, 2026 at 7:29 AM IST|
Updated : October 17, 2026 at 7:49 AM IST
फलोदी : जिले स्थित लोहावट क्षेत्र के नोसर गांव में बोरवेल में गिरे 9 वर्षीय मासूम भोमाराम को 39 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया. हालांकि, तमाम कोशिशों और दुआओं के बावजूद मासूम की जान नहीं बचाई जा सकी. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शनिवार तड़के करीब 3:30 बजे प्रशासन और रेस्क्यू टीमों का संयुक्त अभियान पूरा हुआ.
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एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मासूम को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार जुटी हुई थीं. भारी मशीनों से समानांतर गड्ढा खोदकर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन गहराई और मिट्टी धंसने की वजह से अभियान में काफी वक्त लग गया. रेस्क्यू के तुरंत बाद भोमाराम को एम्बुलेंस से लोहावट के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
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NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन द्वारा लगभग 39 घंटे तक चलाए गए मैराथन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शनिवार तड़के करीब 3:30 बजे बच्चे को बाहर निकाला गया. करीब 640 फीट की गहराई, भारी पत्थरों और बोरवेल में पानी भरने जैसी तकनीकी रुकावटों के कारण बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी. जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह लगातार पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे थे. वहीं पुलिस अधीक्षक आदित्य काकड़े भी मौके के हालात पर नजर बनाए हुए थे.
रिपेयरिंग का काम चल रहा था: पुलिस के अनुसार, पांचाराम भील के खेत के बोरवेल की मशीन खराब हो गई थी, जिसके चलते पंप को बाहर निकाला गया था और वहां रिपेयरिंग का काम चल रहा था. इसी दौरान पास में खेलता हुआ उनका 9 वर्षीय बेटा भोमाराम अचानक बोरवेल के खुले गड्ढे में गिर गया, जिससे वहां चीख-पुकार मच गई.