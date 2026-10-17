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लोहावट बोरवेल हादसा: 39 घंटे के रेस्क्यू के बाद बाहर निकाला गया 9 वर्षीय भोमाराम, नहीं बच सकी मासूम की जान

बोरवेल से निकाला गया मासूम का शव ( फोटो ईटीवी भारत जोधपुर )

​फलोदी : जिले स्थित लोहावट क्षेत्र के नोसर गांव में बोरवेल में गिरे 9 वर्षीय मासूम भोमाराम को 39 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया. हालांकि, तमाम कोशिशों और दुआओं के बावजूद मासूम की जान नहीं बचाई जा सकी. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. ​शनिवार तड़के करीब 3:30 बजे प्रशासन और रेस्क्यू टीमों का संयुक्त अभियान पूरा हुआ.

एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मासूम को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार जुटी हुई थीं. भारी मशीनों से समानांतर गड्ढा खोदकर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन गहराई और मिट्टी धंसने की वजह से अभियान में काफी वक्त लग गया. ​रेस्क्यू के तुरंत बाद भोमाराम को एम्बुलेंस से लोहावट के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.