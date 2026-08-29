भंवरी देवी हत्याकांड : तीन का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट, अब ASP करेंगे मामले की जांच
आने वाले दिनों में एफएसएल के माध्यम से पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा.
Published : August 29, 2026 at 10:04 AM IST
फलोदी : जिले के लोहावट में भंवरी देवी बिश्नोई हत्याकांड को एक माह हो गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लंबे समय से धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन अभी तक पुलिस खाली हाथ है. पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में अब जांच एएसपी ब्रजराज सिंह को दे दी है. जांच में कुछ महत्वपूर्व तथ्य मिलने की बात सामने आई है, जिसके चलते पुलिस ने तीन लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने की बात कही है.
फलोदी पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह ने बताया कि मामले के कुछ और तथ्य स्पष्ट करने के लिए तीन संदिग्ध लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा. इसके लिए आवश्यक मंजूरी मिल चुकी है और संबंधित तीनों लोगों ने टेस्ट के लिए सहमति दे दी है. आने वाले दिनों में एफएसएल के माध्यम से पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा. उन्होंने बताया कि डीजीपी के निर्देश पर मामले की जांच लोहावट वृताधिकारी भवानी सिंह से हटाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह चारण को दी गई है.
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हत्या को 33 दिन, 24 दिन से धरना : 27 जुलाई को भंवरी देवी बिश्नोई की उनके खेत पर स्थित घर के बाहर रात को सोते समय हत्या हुई थी. शनिवार को इस घटना के 33 दिन हो गए हैं. इसके बाद से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 24 दिन से थाने के बाहर पूर्व विधायक किशना राम विश्नोई की अगुवाई में धरना चल रहा है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं.
पहले थानाधिकारी को हटाया, जांच अधिकारी बदला : इस घटना को लेकर धरने पर बैठे पूर्व विधायक ने बार-बार सरकार से मांग की थी कि थाना अधिकारी और जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं हुआ. हालांकि, गत दिनों डीजीपी ने एसआईटी बनाई. इसके बाद थाना अधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित को यहां से हटाकर पाली भेजा गया. शुक्रवार को जांच अधिकारी भवानी सिंह को हटा दिया गया और जांच की ब्रजराज सिंह को दे दी गई है.