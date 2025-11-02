ETV Bharat / state

फलोदी हादसा: एकादशी पर कोलायत स्नान करने गए थी बस्ती की महिलाएं, घरों में मचा कोहराम

जोधपुर: देवउठनी एकादशी पर कोलायत के कपिल सरोवर में कार्तिक एकादशी पर स्नान करने गई महिलाएं फलोदी जिले में हुई सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई. जोधपुर के चांदपोल इलाके के नैन जी का बास बस्ती में रहने वाले दो तीन परिवारों की महिलाएं और बच्चे रविवार सुबह 7 बजे कोलायत के लिए निकले थे. इनके साथ कोई पुरुष नहीं था. शाम को परिजन उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे, इस दौरान करीब साढ़े छह बजे उनकी गाड़ी दुर्घटना की शिकार हो गई. साढ़े सात बजे यह खबर जोधपुर बस्ती में पहुंची, तो हाहाकार मच गया.

कई लोग मथुरादास माथुर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे. यहां उन्होंने अपने परिजनों को लेकर जानकारी लेने की कोशिश की. अपनी पत्नी सहित परिवार की अन्य महिलाओं की जानकारी लेने आए रामसहाय ने बताया कि मेरे घर से चार जने हैं. सुबह बस्ती की महिलाएं गाड़ी कर कोलायत के लिए रवाना हुई थीं. उनके साथ कुछ बच्चे हैं. पुरुष कोई नहीं गया, पूरी बस्ती में लोग परेशान है. परिजनों को ढूंढने के लिए अस्पताल आए लोगों में से कुछ का धैर्य जवाब दे गया. एक युवक जोर-जोर से अपनी मां को लेकर चिल्लाने लगा. उसे नियंत्रित करने के लिए काफी लोगों को मशक्कत करनी पड़ी.