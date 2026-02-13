ETV Bharat / state

जानें कब है फाल्गुन अमावस्या? पितरों की आत्मा की शांति के लिए करें ये विशेष उपाय

करनाल: सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है. फाल्गुन महीने की अमावस्या का महत्व और भी अधिक माना जाता है. इस बार फाल्गुन अमावस्या 16 फरवरी को शाम 5:34 बजे शुरू होगी और 17 फरवरी को शाम 5:30 बजे समाप्त होगी. हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या को उदया तिथि के आधार पर मनाया जाता है, इसलिए इस बार इसे 17 फरवरी को मुख्य रूप से मनाया जाएगा.

पवित्र नदी में स्नान का महत्व: कुरुक्षेत्र के पंडित विश्वनाथ के अनुसार फाल्गुन अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है. गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख-समृद्धि आती है. इस दिन स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:16 से लेकर 6:07 तक है. वहीं, अमृत कल का शुभ मुहूर्त सुबह 10:39 से दोपहर 12:00 तक रहेगा.

पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपाय: फाल्गुन अमावस्या पर सबसे अधिक महत्व पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा और तर्पण में है. पिंडदान और तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है. पवित्र नदी में स्नान करते समय काले तिल जल में अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है. इससे पितरों की प्यास बुझती है और वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं.

दान का महत्व:अमावस्या के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान देने से पितृ दोष दूर होता है. इस दिन काले तिल, गुड़, अन्न और गर्म कपड़े दान करना सबसे अधिक लाभकारी है. इसके अलावा, कौवों और कुत्तों को भोजन देने से भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है.