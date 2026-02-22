ETV Bharat / state

फागुन मड़ई 2026: मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से मेले का आगाज, 22 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजन

दंतेवाड़ा: फागुन मड़ई मेले का आज से आगाज हो गया है. बस्तर की आराध्य मां दंतेश्वरी देवी की विशेष पूजा पाठ के बाद मड़ई मेला 2026 का आगाज हुआ. ये मेला 22 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा. इस ऐतिहासिक मेले में लाखों लोग शामिल होते हैं. हर दिन हजारों लोगों की भीड़ पहुंचती है. इस बार भी यहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं. मेले के पहले दिन मां की पूजा अर्चना कर कलश की स्थापना की गई. मंदिर परिसर और नगर में 12 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक उत्सव में हर दिन अलग-अलग पालकी कार्यक्रम एवं पारंपरिक अनुष्ठान के साथ संपन्न कराए जाएंगे.

12 दिनों तक चलेगा फागुन मड़ई