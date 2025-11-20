ETV Bharat / state

PGI चंडीगढ़ का स्ट्रोक जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया लक्षण और बचाव का तरीका

सीनियर डॉक्टर ने दी जाकारी: न्यूरोलॉजी विभाग के सीनियर डॉक्टर डॉ. धीरज खुराना ने जानकारी दी कि, "स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क को पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं मिलता या तो धमनी के ब्लॉकेज की वजह से या फिर अचानक रक्तस्राव होने से. वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गनाइजेशन के अनुसार स्ट्रोक नॉन-इंफेक्शन बीमारियों में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है.PGIMER में स्ट्रोक के मामले साल दर साल बढ़ रहे हैं. समय पर लक्षण पहचानकर इलाज शुरू कर दिया जाए तो कई मरीज पूरी तरह ठीक हो सकते हैं.

समय पर पहचान से बचाई जा सकती हैं जानें: इस दौरान लोगों के सवालों और शंकाओं को भी एक सर्वे के माध्यम से दर्ज किया गया, ताकि भविष्य के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाया जा सके. कार्यक्रम का उद्देश्य स्ट्रोक की समय पर पहचान, रोकथाम, और उपचार में देरी न होने के महत्व को बढ़ावा देना था. विशेषज्ञों ने बताया कि स्ट्रोक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें देरी जानलेवा साबित हो सकती है.

चंडीगढ़: पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि PGIMER चंडीगढ़ के न्यूरोलॉजी विभाग ने दो सप्ताह तक स्ट्रोक जागरूकता अभियान चलाया है. अभियान के तहत PGIMER ने शहर के स्कूलों, कॉलेजों और आम लोगों में स्ट्रोक के खतरों तथा रोकथाम के उपायों को लेकर महत्वपूर्ण जागरूकता फैलाने का काम किया.

स्ट्रोक के प्रमुख संकेत: उन्होंने स्ट्रोक के प्रमुख संकेत बताए. उन्होंने बताया कि स्ट्रोक के लक्षणों में चेहरे, हाथ या पैर में अचानक कमजोरी या सुन्नपन (खासकर शरीर के एक हिस्से में), बोलने में समस्या या बोलते हुए शब्द बिगड़ना, भ्रम की स्थिति, एक या दोनों आंखों से देखने में कठिनाई, चक्कर आना, संतुलन खोना, अस्थिर चलना, अचानक बेहोशी शामिल है.

स्वस्थ जीवनशैली अपनाना जरूरी: डॉ. धीरज ने आगे बताया कि, "स्ट्रोक के जोखिम कारक हृदयाघात वाले कारकों से काफी मिलते-जुलते हैं. इसमें उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, डिस्लिपिडेमिया, मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता,धूम्रपान और तम्बाकू सेवन शामिल हैं. इसके अलावा रुमैटिक वाल्व डिजीज या एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी हृदय संबंधी बीमारियों वाले लोगों में स्ट्रोक का खतरा अधिक रहता है. स्वस्थ जीवनशैली अपनाना स्ट्रोक से बचाव का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है, जिसमें नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, तंबाकू से दूरी और रक्तचाप-शुगर का नियमित नियंत्रण शामिल है."

2002 में की थी स्ट्रोक केयर सिस्टम की शुरुआत: वहीं, न्यूरोलॉजी विभाग की वरिष्ठ डॉक्टर सुचरीता ने बताया कि, "PGIMER ने साल 2002 में स्ट्रोक केयर सिस्टम की शुरुआत की थी. 2003 में अस्पताल ने सफलतापूर्वक “ब्लड क्लॉट डिज़ॉल्व” कर मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बहाल करने की प्रक्रिया शुरू की, जो उस समय एक बड़ी उपलब्धि थी."

PGIMER हर साल चलाता है अभियान: दरअसल, PGIMER हर साल स्ट्रोक जागरूकता कार्यक्रम चलाता है, जिसमें अस्पताल की स्ट्रोक हेल्पलाइन 7087009500 भी शामिल है. यह हेल्पलाइन मरीजों को दवाओं, फॉलो-अप, प्रबंधन और नए लक्षणों से संबंधित जानकारी प्रदान करती है. PGIMER का यह अभियान लोगों में चेतना जगाने और समय पर उपचार के महत्व को समझाने की दिशा में एक सराहनीय कदम साबित हुआ है.

ये भी पढ़ें:रोहतक में हॉरर किलिंग: 5 गोली मारकर बहन की हत्या, लव मैरिज से नाराज भाई ने साथियों साथ दिया वारदात को अंजाम