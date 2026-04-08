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PGIMER चंडीगढ़ ने फिर बनाया रिकॉर्ड, एशिया में नंबर-1 और दुनिया में 18वें स्थान पर डर्मेटोलॉजी विभाग

चंडीगढ़ : पीजीआई ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है. संस्थान के डर्मेटोलॉजी विभाग ने EduRank 2026 की रैंकिंग में एशिया में पहले और दुनिया में 18वें स्थान पर अपनी जगह बनाई है.

ग्लोबल रैंकिंग में इजाफा : इस रैंक की खास बात यह है कि PGIMER लगातार तीसरे साल (2024, 2025 और 2026) एशिया में नंबर-1 बना हुआ है. वहीं ग्लोबल रैंकिंग में भी इस बार एक पायदान ऊपर पहुंचकर 19वें से 18वें स्थान पर आ गया है. PGIMER के डायरेक्टर प्रो. विवेक लाल ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि ये संस्थान की रिसर्च, शिक्षा और मरीजों की देखभाल के प्रति लगातार काम का नतीजा है. उन्होंने इसे देश के लिए गर्व का पल बताया. ये रैंकिंग दुनिया भर के रिसर्च डेटा के आधार पर तैयार की जाती है. इसमें लाखों रिसर्च पेपर का विश्लेषण किया जाता है, जिससे ये साफ होता है कि PGIMER का काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना असर डाल रहा है.

दुनिया के बड़े संस्थानों से PGIMER का मुकाबला : डर्मेटोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रो. संजीव हांडा ने बताया कि उनकी टीम रोजाना करीब 450 मरीजों को देखती है, लेकिन इसके बावजूद रिसर्च और अकादमिक काम में कोई कमी नहीं आने दी गई. उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपनी पूरी टीम और सीनियर रेजिडेंट्स को दिया. इस रैंकिंग में PGIMER का मुकाबला दुनिया के बड़े संस्थानों से है, जिनमें अमेरिका के हार्वर्ड, जॉन्स हॉपकिन्स, मेयो क्लिनिक और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थान शामिल हैं. PGIMER की यह उपलब्धि एक बार फिर दिखाती है कि भारत भी मेडिकल रिसर्च और इलाज के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति बना रहा है.