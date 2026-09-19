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चंडीगढ़ PGI की खिचड़ी में छिपा है मरीजों की रिकवरी का पोषण फॉर्मूला, बीमारी के हिसाब से बदलता है स्वाद, जरूरत के हिसाब से तय होती है इसकी डाइट

बच्चों और डायरिया मरीजों के लिए अलग खिचड़ी: PGIMER की चीफ डाइटिशियन डॉ. नैन्सी ने कहा कि, "बच्चों, डायरिया से जूझ रहे मरीजों और लो-फाइबर डाइट की जरूरत वाले मरीजों के लिए मूंग धुली दाल की खिचड़ी दी जाती है. यह मरीज की पाचन क्षमता और डाइट संबंधी जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है."

सामान्य मरीजों के लिए मूंग छिलका: डाइटिशियन डॉ. नैन्सी साहनी ने बताया कि, "सामान्य मरीजों के लिए मूंग छिलका दाल की खिचड़ी तैयार की जाती है. इसमें दाल के साथ जरूरत के अनुसार सब्जियां शामिल की जाती हैं, जिससे भोजन में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व बढ़ सकें."

कम चावल, ज्यादा पोषण: इस खास खिचड़ी के बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने PGIMER की चीफ डाइटिशियन डॉ. नैन्सी साहनी से बातचीत की. डाइटिशियन डॉ. नैन्सी साहनी ने कहा कि, "खिचड़ी में चावल की मात्रा कम रखी जाती है, जबकि दाल और सब्जियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है. मरीज को एक ही कटोरे के भोजन से बेहतर पोषण देने की कोशिश की जाती है."

चंडीगढ़: चंडीगढ़ PGIMER में मरीजों के लिए खिचड़ी को केवल हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन नहीं माना जाता, बल्कि उनकी बीमारी और पोषण संबंधी जरूरत के अनुसार तैयार किया जाता है. अस्पताल में मरीजों की जरूरत के हिसाब से तीन तरह की खिचड़ी तैयार होती है.

सबसे खास लेबर रूम खिचड़ी: डॉ. नैंन्सी कहती हैं कि, "इसके अलावा लेबर रूम में भर्ती महिलाओं के लिए अलग तरह की खिचड़ी तैयार की जाती है. इसे स्वादिष्ट और आसानी से खाने योग्य बनाने पर भी ध्यान दिया जाता है, ताकि मरीज भोजन आसानी से ले सके. हमारे यहां की सबसे फेमस खिचड़ी लेबर रूम खिचड़ी है. ये खिचड़ी खासकर जो महिलाएं मां बनती हैं, उनके लिए होता है. उनके हेल्थ को देखते हुए बनाया जाता है.जो कि उनको सही से पच भी जाए. इन बातों का खास ख्याल रखा जाता है. क्योंकि उस वक्त को पेन से गुजर रही होती हैं. ऐसे में कम मात्रा में अधिक न्यूट्रिशियन को ध्यान में रखते हुए उनकी खिचड़ी तैयार की जाती है. इस खिचड़ी में चावल कम और छिलके वाली मूंग दाल दी जाती है. इसमें जो सब्जियां दी जाती है, वो पाचन को ध्यान में रखते हुए दी जाती है. जैसे घिया वगैरह. इसके बाद एक सिम्पल सा प्याज का तड़का लगाते हैं, जो टेस्ट को बेटर करता है. वहीं, कुछ केसेज में हर पनीर भी पेसेंट के हेल्थ को देखते हुए डालते हैं."

बीमारी के हिसाब से बदलता है स्वाद (ETV Bharat)

जरूरत पर पनीर और सब्जियां भी: डाइटिशियन डॉ. नैन्सी के मुताबिक अस्पताल की खिचड़ी केवल चावल और दाल तक सीमित नहीं रहती. डाइटिशियन की सलाह के अनुसार इसमें सब्जियां और प्रोटीन बढ़ाने के लिए पनीर भी शामिल किया जा सकता है. इससे एक कटोरे में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन समेत जरूरी पोषक तत्व मिल सकें."

बीमारी के अनुसार तय होती है डाइट: PGIMER के डाइटेटिक्स विभाग में मरीज की बीमारी, स्थिति और पोषण संबंधी जरूरत के अनुसार डाइट तय की जाती है. डाइटिशियन जरूरत के मुताबिक भोजन में बदलाव करते हैं. इस बारे में डॉ. नैन्सी ने बताया कि, "इलाज के दौरान पर्याप्त ऊर्जा और प्रोटीन शरीर को संभालने में मदद करते हैं, इसलिए भोजन मरीज की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार होना चाहिए. मरीज की रिकवरी में केवल दवाएं ही नहीं, बल्कि सही पोषण भी महत्वपूर्ण है. इसके लिए डॉक्टर, नर्सिंग और डाइटेटिक्स टीम मिलकर मरीज की जरूरत के अनुसार डाइट तैयार करती है."

घर के भोजन में भी यही सिद्धांत: डाइटिशियन डॉ. नैन्सी ने कहा कि, "बीमारी के दौरान घर पर भी भोजन हल्का रखने के साथ उसकी पोषण क्षमता पर ध्यान देना जरूरी है. खासकर पेट खराब होने पर आसानी से पचने वाला भोजन लिया जाता है, लेकिन मरीज की स्थिति के अनुसार डाइट में बदलाव करना जरूरी है."

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