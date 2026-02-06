पीजीआई की पहल को केंद्र सरकार की सराहना, तंबाकू जांच लैब के लिए पहला GLP सर्टिफिकेट कोर्स
पीजीआई की तंबाकू जांच लैब ने पहला GLP सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है, जिसे केंद्र सरकार ने सराहा है.
Published : February 6, 2026 at 6:36 PM IST
चंडीगढ़: पीजीआईएमईआर में बने साइंटिफिक सपोर्ट ग्रुप की एक पहल को केंद्र सरकार ने सराहा है. दरअसल, पीजीआई ने तंबाकू जांच प्रयोगशालाओं के लिए जो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस (GLP) सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है, वह देश में अपनी तरह का पहला कोर्स है. इस बारे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोर्स तंबाकू उत्पादों की जांच को और मजबूत करेगा. साथ ही नीति निर्माण में सरकार को भरोसेमंद डेटा उपलब्ध कराएगा.
कोर्स में व्यावहारिक प्रशिक्षण पर जोर: इस कोर्स को इस तरह तैयार किया गया है कि इसमें सिर्फ किताबों की जानकारी नहीं, बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण भी शामिल है. इसमें समूह चर्चा, केस स्टडी और समस्या समाधान जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं, ताकि लैब में काम करने वाले लोग इसे आसानी से समझें और इस्तेमाल कर सकें. इससे प्रयोगशालाओं में काम करने वाले स्टाफ की क्षमता बढ़ेगी और तंबाकू उत्पादों की गुणवत्ता जांच अधिक सटीक होगी.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भागीदारी: बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर, एम्स, जिपमर, निमहंस और अन्य बड़े संस्थानों के डॉक्टर, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मौजूद थे. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी डॉ. अविनाश सुंथलिया ने कहा कि, "यह कोर्स तंबाकू जांच प्रयोगशालाओं के काम को बेहतर बनाएगा और सरकार को तंबाकू नियंत्रण से जुड़ी सही नीतियां बनाने में मदद करेगा." उन्होंने यह बात 29 जनवरी 2026 को रायबरेली में राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कही थी.
विशेष GLP मैनुअल से बढ़ेगी जांच क्षमता: इसके अलावा पीजीआई के कम्युनिटी मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ विभाग के प्रोफेसर डॉ. सोनू गोयल ने बताया कि, "कोर्स के लिए खास GLP मैनुअल तैयार किया गया है. इसे देश के प्रमुख संस्थानों के सहयोग से विकसित किया गया है, ताकि तंबाकू उत्पादों में मौजूद हानिकारक तत्वों की सही जांच हो सके. इस पहल से देश की चार राष्ट्रीय तंबाकू जांच प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ेगी और भविष्य में अन्य प्रयोगशालाओं को भी इस काम के लिए तैयार किया जा सकेगा.
बता दें कि इस पहल से न केवल तंबाकू जांच में सुधार होगा, बल्कि तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रमों को भी मजबूत समर्थन मिलेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट कोर्स से देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और नीति निर्माण दोनों बेहतर होंगे.
ये भी पढ़ें:पंजाब यूनिवर्सिटी में रोज़ फेस्टिवल शुरू, तीन दिनों तक चलेगा उत्सव, जानें इस बार क्या है खास