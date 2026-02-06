ETV Bharat / state

पीजीआई की पहल को केंद्र सरकार की सराहना, तंबाकू जांच लैब के लिए पहला GLP सर्टिफिकेट कोर्स

चंडीगढ़: पीजीआईएमईआर में बने साइंटिफिक सपोर्ट ग्रुप की एक पहल को केंद्र सरकार ने सराहा है. दरअसल, पीजीआई ने तंबाकू जांच प्रयोगशालाओं के लिए जो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस (GLP) सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है, वह देश में अपनी तरह का पहला कोर्स है. इस बारे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोर्स तंबाकू उत्पादों की जांच को और मजबूत करेगा. साथ ही नीति निर्माण में सरकार को भरोसेमंद डेटा उपलब्ध कराएगा.

कोर्स में व्यावहारिक प्रशिक्षण पर जोर: इस कोर्स को इस तरह तैयार किया गया है कि इसमें सिर्फ किताबों की जानकारी नहीं, बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण भी शामिल है. इसमें समूह चर्चा, केस स्टडी और समस्या समाधान जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं, ताकि लैब में काम करने वाले लोग इसे आसानी से समझें और इस्तेमाल कर सकें. इससे प्रयोगशालाओं में काम करने वाले स्टाफ की क्षमता बढ़ेगी और तंबाकू उत्पादों की गुणवत्ता जांच अधिक सटीक होगी.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भागीदारी: बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर, एम्स, जिपमर, निमहंस और अन्य बड़े संस्थानों के डॉक्टर, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मौजूद थे. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी डॉ. अविनाश सुंथलिया ने कहा कि, "यह कोर्स तंबाकू जांच प्रयोगशालाओं के काम को बेहतर बनाएगा और सरकार को तंबाकू नियंत्रण से जुड़ी सही नीतियां बनाने में मदद करेगा." उन्होंने यह बात 29 जनवरी 2026 को रायबरेली में राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कही थी.