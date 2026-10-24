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चंडीगढ़ PGIMER में बच्चों के कैंसर के इलाज में बड़ी कामयाबी, सर्वाइवल रेट 35% से बढ़कर 80% पहुंचा, नई तकनीकों से जगी उम्मीद

चंडीगढ़ PGIMER में बच्चों के कैंसर के इलाज में बड़ी कामयाबी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में बच्चों के कैंसर के इलाज को लेकर उत्साहजनक प्रगति सामने आई है. संस्थान की पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी इकाई में एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया से पीड़ित बच्चों की दीर्घकालिक जीवित रहने की दर वर्ष 1997 में लगभग 35 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर करीब 80 प्रतिशत हो गई है. यह उपलब्धि बेहतर उपचार प्रोटोकॉल, बीमारी की पहचान और सहायक देखभाल के महत्व को दर्शाती है.

PHOCON-2026 में जुटे देश-विदेश के विशेषज्ञ: PGIMER के एडवांस्ड पीडियाट्रिक्स सेंटर में बच्चों के कैंसर और रक्त संबंधी बीमारियों पर 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन PHOCON 2026 आयोजित किया जा रहा है. इसमें देश-विदेश के 400 से अधिक डॉक्टर और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं. सम्मेलन का उद्घाटन संस्थान के डीन (एकेडमिक्स) प्रो. संजय जैन ने किया. इस वर्ष सम्मेलन की थीम "Collaborating for Cure" यानी उपचार के लिए सहयोग रखी गई है. इसमें 140 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें अमेरिका और कनाडा के 11 विशेषज्ञ भी हैं.