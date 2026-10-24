चंडीगढ़ PGIMER में बच्चों के कैंसर के इलाज में बड़ी कामयाबी, सर्वाइवल रेट 35% से बढ़कर 80% पहुंचा, नई तकनीकों से जगी उम्मीद
चंडीगढ़ PGIMER में बच्चों के कैंसर की जीवित रहने की दर 35 से 80 प्रतिशत पहुंची.PHOCON-2026 में आधुनिक उपचार तकनीकों पर चर्चा की गई.
Published : October 24, 2026 at 9:00 AM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ के पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में बच्चों के कैंसर के इलाज को लेकर उत्साहजनक प्रगति सामने आई है. संस्थान की पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी इकाई में एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया से पीड़ित बच्चों की दीर्घकालिक जीवित रहने की दर वर्ष 1997 में लगभग 35 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर करीब 80 प्रतिशत हो गई है. यह उपलब्धि बेहतर उपचार प्रोटोकॉल, बीमारी की पहचान और सहायक देखभाल के महत्व को दर्शाती है.
PHOCON-2026 में जुटे देश-विदेश के विशेषज्ञ: PGIMER के एडवांस्ड पीडियाट्रिक्स सेंटर में बच्चों के कैंसर और रक्त संबंधी बीमारियों पर 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन PHOCON 2026 आयोजित किया जा रहा है. इसमें देश-विदेश के 400 से अधिक डॉक्टर और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं. सम्मेलन का उद्घाटन संस्थान के डीन (एकेडमिक्स) प्रो. संजय जैन ने किया. इस वर्ष सम्मेलन की थीम "Collaborating for Cure" यानी उपचार के लिए सहयोग रखी गई है. इसमें 140 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें अमेरिका और कनाडा के 11 विशेषज्ञ भी हैं.
समय पर पहचान और पूरा इलाज जरूरी: एडवांस्ड पीडियाट्रिक्स सेंटर के प्रोफेसर दीपक बंसल ने बच्चों में कैंसर की समय पर पहचान और निर्धारित उपचार प्रोटोकॉल के पालन को बेहद महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि, "बच्चों में कैंसर का समय पर पता चलना और तय प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज शुरू होना बेहद जरूरी है." उन्होंने देर से निदान, कुपोषण, इलाज बीच में छोड़ने और सहायक देखभाल की कमी को उपचार में बाधा बनने वाले प्रमुख कारणों में शामिल किया. विशेषज्ञों के अनुसार शुरुआती पहचान और नियमित निगरानी से उपचार के बेहतर परिणाम हासिल करने में मदद मिल सकती है.
CAR-T थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर चर्चा: सम्मेलन में CAR-T सेल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, नई कैंसररोधी दवाओं और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी आधुनिक तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की गई. विशेषज्ञों ने विचार किया कि इन उपचारों को भारतीय मरीजों की जरूरतों के अनुरूप अधिक सुलभ और किफायती कैसे बनाया जा सकता है. विकसित देशों में बच्चों के कैंसर के समग्र उपचार की सफलता दर 70 से 80 प्रतिशत तक बताई गई, जबकि कई कम और मध्यम आय वाले देशों में इलाज की उपलब्धता और संसाधनों से जुड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं.
थैलेसीमिया की रोकथाम पर जोर: थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जैसी रक्त संबंधी बीमारियां भी सम्मेलन के प्रमुख विषयों में शामिल रहीं. भारत में हर साल अनुमानित 10 हजार से 15 हजार बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ जन्म लेते हैं. विशेषज्ञों ने इसकी रोकथाम के लिए समय पर जांच, कैरियर की पहचान और आनुवंशिक परामर्श को महत्वपूर्ण बताया. हीमोफीलिया के मरीजों में निवारक उपचार और रक्तस्राव को नियंत्रित करने के बेहतर तरीकों पर भी चर्चा हुई.
नर्सिंग और पोषण पर व्यावहारिक प्रशिक्षण: सम्मेलन के तहत नर्सिंग देखभाल, बच्चों के पोषण और जीनोमिक जांच पर व्यावहारिक कार्यशालाएं आयोजित की गईं. इनका उद्देश्य स्वास्थ्यकर्मियों को संक्रमण से बचाव, कुपोषण से निपटने और बीमारी की सटीक पहचान के लिए प्रशिक्षित करना है. आयोजन अध्यक्ष प्रो. अमिता त्रेहान ने कहा कि, "बेहतर नतीजों के लिए डॉक्टरों, शोधकर्ताओं, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के बीच तालमेल जरूरी है." विशेषज्ञों ने जोर दिया कि आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों और समय पर उपचार के जरिए देश में बच्चों के कैंसर की देखभाल को और मजबूत बनाया जा सकता है.
ये भी पढ़ें:चंडीगढ़ में हर 8 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा! कम उम्र में बढ़ते मामले, दर्दरहित गांठ को न करें नजरअंदाज, समय पर जांच और पूरा इलाज जरूरी