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PGIMER के डॉ. पार्थ लाल को अंतरराष्ट्रीय सम्मान, यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने

PGIMER के डॉ. पार्थ लाल को अंतरराष्ट्रीय सम्मान ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: PGIMER चंडीगढ़ के पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग में डीएम ट्रेनी डॉ. पार्थ लाल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्थान और देश का नाम रोशन किया है. उन्हें प्रतिष्ठित "2025 पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी ट्रेनी अवार्ड" से सम्मानित किया गया है. यह पुरस्कार पाने वाले वह पहले भारतीय हैं. यह सम्मान बाल तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में ट्रेनी स्तर पर किए गए उत्कृष्ट और मौलिक शोध के लिए दिया जाता है.

शिशुओं में मिर्गी पर किया महत्वपूर्ण शोध: डॉ. पार्थ को यह पुरस्कार प्रतिष्ठित जर्नल पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में प्रकाशित उनके "NitRIS ट्रायल" शोध के लिए मिला. इस अध्ययन में "इन्फेंटाइल एपिलेप्टिक स्पाज्म सिंड्रोम" से पीड़ित बच्चों में नाइट्राजेपाम दवा की संभावित प्रभावशीलता की पड़ताल की गई. यह शिशुओं में होने वाली मिर्गी का जटिल रूप है, जिसका उपचार चुनौतीपूर्ण हो सकता है. शोध में इसके उपचार के संभावित विकल्प को लेकर शुरुआती वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं.