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दिवाली पर आंखों में चोट लगी तो घबराएं नहीं, PGIMER में 24 घंटे मिलेगा इलाज, 3 दिन विशेष इमरजेंसी सेवा

PGIMER में 24 घंटे मिलेगा इलाज, 3 दिन विशेष इमरजेंसी सेवा ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: दिवाली पर पटाखों से आंखों को होने वाले नुकसान और इमरजेंसी मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) ने विशेष तैयारियां की हैं. संस्थान के एडवांस्ड आई सेंटर में 8 से 10 नवंबर तक 24 घंटे आंखों से जुड़ी इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. इसके लिए डॉक्टरों और विशेषज्ञों की विशेष टीमें तैनात की गई हैं.

8 से 10 नवंबर तक विशेष ड्यूटी रोस्टर: PGIMER के नेत्र रोग विभाग ने तीन दिनों के लिए विशेष ड्यूटी रोस्टर तैयार किया है. इसके तहत रेजिडेंट डॉक्टरों को एडवांस्ड आई सेंटर में हर समय मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं. सभी मरीजों का इलाज ऑन-कॉल कंसल्टेंट की सलाह से किया जाएगा. दिवाली के दौरान आंखों में चोट लगने वाले मरीजों और उन्हें दिए गए उपचार का पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाएगा.

दूसरी इमरजेंसी के मरीजों को भी मिलेगी सुविधा: विभाग ने स्पष्ट किया है कि पटाखों से होने वाली चोटों के अलावा आंखों से संबंधित दूसरी इमरजेंसी के मरीजों को भी उपचार मिलता रहेगा. मरीज को छुट्टी मिलने या जरूरत के अनुसार संबंधित क्लिनिक में शिफ्ट किए जाने तक इलाज जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं.