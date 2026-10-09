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हर लिंफोमा मरीज का कैंसर अलग! चंडीगढ़ पीजीआई की रिसर्च में 48.1% में मिला TP53 जीन का बदलाव

चंडीगढ़ पीजीआई की रिसर्च में 48.1% में मिला TP53 जीन का बदलाव ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ पीजीआईएमईआर के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन में अहम बात सामने आई है कि लिंफोमा के हर मरीज में कैंसर का जेनेटिक पैटर्न एक जैसा नहीं होता. किसी मरीज में मौजूद आनुवंशिक बदलाव बीमारी को अधिक आक्रामक बना सकते हैं, जबकि कुछ बदलाव अपेक्षाकृत बेहतर सर्वाइवल से जुड़े हो सकते हैं.

दरअसल, पीजीआईएमईआर रिसर्च में 50 मरीजों के कैंसर सेल्स में 15 जीन की जांच की गई. इनमें 48.1 प्रतिशत मरीजों में TP53 जीन में बदलाव और 53.3 प्रतिशत में EZB जेनेटिक सबटाइप पाया गया. अध्ययन से भारतीय मरीजों में लिंफोमा के जेनेटिक स्वरूप को समझने और भविष्य में व्यक्तिगत उपचार की संभावनाओं पर आगे शोध का रास्ता खुला है.

50 मरीजों पर अध्ययन, 15 जीन की जांच: पीजीआईएमईआर के हेमेटोलॉजी और क्लीनिकल ऑन्कोलॉजी से जुड़े शोधकर्ताओं ने विशेष रूप से डिफ्यूज लार्ज बी-सेल लिंफोमा (DLBCL) के मरीजों पर ध्यान केंद्रित किया. अध्ययन में शामिल मरीजों की औसत उम्र करीब 51 वर्ष थी. सभी मरीजों में बीमारी का नया निदान हुआ था और उन्होंने पहले उपचार नहीं लिया था. कैंसर कोशिकाओं के डीएनए का विश्लेषण नेक्स्ट-जनरेशन सीक्वेंसिंग तकनीक से किया गया. शोध में 15 जीन के साथ जुड़े बदलावों का अध्ययन कर बीमारी के जैविक व्यवहार और उपचार के परिणामों के बीच संबंध समझने का प्रयास किया गया. 48.1 प्रतिशत मरीजों में TP53 जीन में बदलाव: अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष TP53 जीन में म्यूटेशन की मौजूदगी रहा. करीब 48.1 प्रतिशत मरीजों में यह बदलाव पाया गया. TP53 को जीनोम का ‘गार्डियन’ कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिकाओं की वृद्धि और डीएनए को होने वाले नुकसान पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इस जीन के कामकाज में गड़बड़ी होने पर कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. शोध में TP53 से जुड़े बदलावों और बीमारी के अपेक्षाकृत आक्रामक व्यवहार के बीच संबंध के संकेत भी मिले. EZB सबटाइप वाले मरीजों में बेहतर सर्वाइवल के संकेत: रिसर्च में करीब 53.3 प्रतिशत मरीजों में EZB जेनेटिक सबटाइप पाया गया. अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, इस सबटाइप वाले मरीजों में अपेक्षाकृत बेहतर सर्वाइवल देखा गया, जबकि TP53 में बदलाव वाले मरीजों में उपचार के बाद सर्वाइवल के कम होने के संकेत मिले. हालांकि, इन निष्कर्षों को सभी मरीजों पर लागू नहीं किया जा सकता. अध्ययन का आकार सीमित था और इसके परिणाम बीमारी के जेनेटिक स्वरूप तथा उसके व्यवहार के बीच संभावित संबंध को समझने में मदद करते हैं. हर लिंफोमा मरीज का कैंसर अलग (ETV Bharat)