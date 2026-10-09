हर लिंफोमा मरीज का कैंसर अलग! चंडीगढ़ पीजीआई की रिसर्च में 48.1% में मिला TP53 जीन का बदलाव
पीजीआईएमईआर की रिसर्च में लिंफोमा मरीजों के अलग-अलग जेनेटिक पैटर्न मिले, जो भविष्य में उपचार रणनीतियों पर शोध का आधार बनेंगे. नगमा सिंह की रिपोर्ट
Published : October 9, 2026 at 9:50 AM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ पीजीआईएमईआर के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन में अहम बात सामने आई है कि लिंफोमा के हर मरीज में कैंसर का जेनेटिक पैटर्न एक जैसा नहीं होता. किसी मरीज में मौजूद आनुवंशिक बदलाव बीमारी को अधिक आक्रामक बना सकते हैं, जबकि कुछ बदलाव अपेक्षाकृत बेहतर सर्वाइवल से जुड़े हो सकते हैं.
दरअसल, पीजीआईएमईआर रिसर्च में 50 मरीजों के कैंसर सेल्स में 15 जीन की जांच की गई. इनमें 48.1 प्रतिशत मरीजों में TP53 जीन में बदलाव और 53.3 प्रतिशत में EZB जेनेटिक सबटाइप पाया गया. अध्ययन से भारतीय मरीजों में लिंफोमा के जेनेटिक स्वरूप को समझने और भविष्य में व्यक्तिगत उपचार की संभावनाओं पर आगे शोध का रास्ता खुला है.
50 मरीजों पर अध्ययन, 15 जीन की जांच: पीजीआईएमईआर के हेमेटोलॉजी और क्लीनिकल ऑन्कोलॉजी से जुड़े शोधकर्ताओं ने विशेष रूप से डिफ्यूज लार्ज बी-सेल लिंफोमा (DLBCL) के मरीजों पर ध्यान केंद्रित किया. अध्ययन में शामिल मरीजों की औसत उम्र करीब 51 वर्ष थी. सभी मरीजों में बीमारी का नया निदान हुआ था और उन्होंने पहले उपचार नहीं लिया था. कैंसर कोशिकाओं के डीएनए का विश्लेषण नेक्स्ट-जनरेशन सीक्वेंसिंग तकनीक से किया गया. शोध में 15 जीन के साथ जुड़े बदलावों का अध्ययन कर बीमारी के जैविक व्यवहार और उपचार के परिणामों के बीच संबंध समझने का प्रयास किया गया.
48.1 प्रतिशत मरीजों में TP53 जीन में बदलाव: अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष TP53 जीन में म्यूटेशन की मौजूदगी रहा. करीब 48.1 प्रतिशत मरीजों में यह बदलाव पाया गया. TP53 को जीनोम का ‘गार्डियन’ कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिकाओं की वृद्धि और डीएनए को होने वाले नुकसान पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इस जीन के कामकाज में गड़बड़ी होने पर कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. शोध में TP53 से जुड़े बदलावों और बीमारी के अपेक्षाकृत आक्रामक व्यवहार के बीच संबंध के संकेत भी मिले.
EZB सबटाइप वाले मरीजों में बेहतर सर्वाइवल के संकेत: रिसर्च में करीब 53.3 प्रतिशत मरीजों में EZB जेनेटिक सबटाइप पाया गया. अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, इस सबटाइप वाले मरीजों में अपेक्षाकृत बेहतर सर्वाइवल देखा गया, जबकि TP53 में बदलाव वाले मरीजों में उपचार के बाद सर्वाइवल के कम होने के संकेत मिले. हालांकि, इन निष्कर्षों को सभी मरीजों पर लागू नहीं किया जा सकता. अध्ययन का आकार सीमित था और इसके परिणाम बीमारी के जेनेटिक स्वरूप तथा उसके व्यवहार के बीच संभावित संबंध को समझने में मदद करते हैं.
"हर मरीज में बीमारी का व्यवहार अलग हो सकता है": इस रिसर्च का नेतृत्व करने वाले पीजीआईएमईआर के हेमेटोलॉजी एवं क्लीनिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. गौरव प्रकाश से ईटीवी भारत ने बातचीत की. बातचीत के दौरान प्रोफेसर डॉ. गौरव प्रकाश ने कहा कि, "लिंफोमा को केवल एक तरह की बीमारी मानकर समझना पर्याप्त नहीं है. मरीजों में मौजूद आनुवंशिक बदलाव कैंसर के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं. सीमित बजट में की गई इस रिसर्च में करीब 10 लोगों की टीम ने काम किया. अध्ययन के दौरान 15 जीन की जांच से अलग-अलग आनुवंशिक बदलावों की पहचान हुई. इससे भारतीय मरीजों में लिंफोमा के जेनेटिक प्रोफाइल को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है."
अभी इलाज बदलने की सिफारिश नहीं: प्रोफेसर डॉ. गौरव प्रकाश शोधकर्ताओं ने आगे कहा कि, "यह शुरुआती और ऑब्जर्वेशनल अध्ययन है. इसके आधार पर फिलहाल मरीजों की दवाओं या मौजूदा उपचार पद्धति में बदलाव करने की सिफारिश नहीं की गई है. आगे बड़े अध्ययनों के जरिए यह समझने की जरूरत है कि अलग-अलग जेनेटिक बदलाव उपचार के परिणामों को किस तरह प्रभावित करते हैं और क्या किसी विशेष जेनेटिक प्रोफाइल वाले मरीज को किसी खास उपचार से अधिक लाभ मिल सकता है. भविष्य में ऐसी रिसर्च व्यक्तिगत उपचार रणनीति विकसित करने में उपयोगी हो सकती है."
गर्दन या बगल में गांठ हो तो कराएं जांच: प्रोफेसर डॉ. गौरव प्रकाश ने कहा कि, "लिंफोमा के संभावित शुरुआती लक्षणों में गर्दन, बगल या जांघ के जोड़ के पास लिम्फ नोड का बढ़ना शामिल हो सकता है. कई बार यह गांठ दर्दरहित होती है. हालांकि, हर गांठ कैंसर का संकेत नहीं होती. यदि गांठ लंबे समय तक बनी रहती है, बढ़ती जाती है या उसके साथ अन्य असामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, तो चिकित्सकीय जांच कराना जरूरी है. समय पर जांच से बीमारी के कारण का पता लगाने और उचित उपचार तय करने में मदद मिल सकती है. "
बता दें कि पीजीआईएमईआर का यह अध्ययन भारतीय मरीजों में लिंफोमा के आनुवंशिक स्वरूप को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआती कदम है. आगे अधिक मरीजों पर शोध से यह जानने में मदद मिल सकती है कि अलग-अलग जेनेटिक बदलाव बीमारी के व्यवहार और उपचार के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करते हैं.
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