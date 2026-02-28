ETV Bharat / state

मौत हो तो ऐसी... रूपनगर के दविंदर ने मरने के बाद 6 लोगों को दी नई जिंदगी

चंडीगढ़: चंडीगढ़ PGIMER में इंसानियत की ऐसी मिसाल देखने को मिली, जिसने कई परिवारों की जिंदगी बदल दी. दरअसल, रूपनगर के 36 वर्षीय दविंदर सिंह के निधन के बाद उनके परिवार ने अंगदान का निर्णय लिया. इस फैसले से चार लोगों को नया जीवन मिला, जबकि दो लोगों की आंखों की रोशनी वापस आई. परिवार के इस फैसले से कुल 6 लोगों को नया जीवन मिला है. सड़क हादसे में गई जान: पेशे से इलेक्ट्रीशियन दविंदर सिंह 21 फरवरी को सड़क हादसे का शिकार हो गए. उनकी बाइक को एक स्कूटी ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. पहले उन्हें रोपड़ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर PGIMER रेफर किया गया. डॉक्टरों ने लगातार चार दिन तक प्रयास किए. हालांकि 25 फरवरी को उन्हें ब्रेन स्टेम डेड घोषित कर दिया गया. दुख के बीच लिया फैसला: ऐसे कठिन समय में दविंदर की पत्नी गुरप्रीत कौर और पिता अमर सिंह ने बड़ा निर्णय लिया. उन्होंने अंगदान के लिए सहमति दे दी. इस बारे में परिवार का कहना था कि अगर दविंदर वापस नहीं आ सकते, तो कम से कम उनके अंग किसी और की जिंदगी बचा लें. यह फैसला भावनात्मक रूप से बेहद कठिन था, लेकिन उन्होंने दूसरों की खुशियों को प्राथमिकता दी.