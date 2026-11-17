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चंडीगढ़ PGI में अब शिकायत के लिए नहीं काटने होंगे काउंटरों के चक्कर, WhatsApp पर एक मैसेज से होगा समाधान

चंडीगढ़ PGI में अब शिकायत के लिए नहीं काटने होंगे काउंटरों के चक्कर ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में इलाज करवाने वाले आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को अब अपनी शिकायतों के समाधान के लिए अस्पताल के काउंटरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. मरीज और उनके तीमारदार घर बैठे या अस्पताल में भर्ती रहते हुए अपने मोबाइल से व्हाट्सऐप के जरिए सीधे अस्पताल प्रबंधन तक अपनी परेशानी पहुंचा सकेंगे. इसके लिए पीजीआई ने 'आयुषसाथी' नाम से डिजिटल शिकायत निवारण सुविधा शुरू की है. इस AI-सक्षम प्रणाली के पायलट प्रोजेक्ट में 50 प्रतिशत शिकायतों का समाधान दो घंटे के भीतर किया गया, जबकि लगभग सभी शिकायतें 24 घंटे में निपटा दी गईं.

व्हाट्सऐप पर शिकायत, नहीं करना होगा टाइप: आयुषसाथी को इस तरह तैयार किया गया है कि मरीजों को शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी तकनीकी जानकारी की जरूरत न पड़े. अस्पताल के वार्डों में लगाए गए QR कोड को स्कैन करके मरीज या उनके परिजन सीधे व्हाट्सऐप पर पहुंच सकते हैं. यहां वे अपनी समस्या लिखकर या अपनी पसंद की भाषा में वॉयस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं. इससे उन मरीजों को भी राहत मिलेगी, जिन्हें हिंदी या अंग्रेजी में शिकायत लिखने में परेशानी होती है.

AI सिस्टम सीधे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएगा शिकायत: पीजीआईएमईआर के निदेशक डॉ. विवेक लाल ने बताया कि, "आयुषसाथी का इस्तेमाल करना व्हाट्सऐप पर सामान्य मैसेज भेजने जितना आसान है. आयुषसाथी के माध्यम से मरीज बिना किसी जटिल प्रक्रिया के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. उनकी शिकायत सीधे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचेगी और उस पर कार्रवाई की निगरानी की जा सकेगी. शिकायत दर्ज होते ही 24 घंटे और सातों दिन सक्रिय रहने वाले लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी मिल जाती है." दवा, रजिस्ट्रेशन और इलाज की मंजूरी में देरी से मिलेगी राहत: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज करवाने वाले मरीजों को कई बार दवाइयों की उपलब्धता, पंजीकरण, उपचार की मंजूरी और डिस्चार्ज प्रक्रिया में देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. बीमारी और इलाज के बीच इन प्रशासनिक परेशानियों से मरीजों और उनके परिजनों का तनाव बढ़ जाता है. कई बार उन्हें यह भी पता नहीं होता कि किस समस्या के लिए किस विभाग या अधिकारी से संपर्क करना है. आयुषसाथी के जरिए शिकायत सीधे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचने से इस समस्या को दूर करने की कोशिश की गई है. पायलट प्रोजेक्ट में दो घंटे में आधी शिकायतों का समाधान: पीजीआई में इस सुविधा के पायलट प्रोजेक्ट के दौरान उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं. दर्ज की गई कुल शिकायतों में से 50 प्रतिशत का समाधान महज दो घंटे के भीतर कर दिया गया. वहीं, लगभग सभी शिकायतों का निपटारा 24 घंटे के भीतर हुआ. अस्पताल प्रशासन के अनुसार इस व्यवस्था से शिकायतों पर कार्रवाई की गति बढ़ी है और मरीजों को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार अलग-अलग विभागों में जाने की जरूरत कम हुई है. सर्जरी के लिए दो दिन से इंतजार कर रहे मरीज को दो घंटे में मिला स्टेंट: आयुषसाथी की उपयोगिता का एक उदाहरण हेपेटोलॉजी विभाग में देखने को मिला. यहां पित्ताशय की सर्जरी के लिए भर्ती एक मरीज का ऑपरेशन जरूरी स्टेंट उपलब्ध नहीं होने के कारण दो दिनों से टल रहा था. मरीज ने आयुषसाथी पर अपनी शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद महज दो घंटे के भीतर स्टेंट उपलब्ध करवा दिया गया. मरीज के अनुसार इस कार्रवाई से उसकी सर्जरी का रास्ता साफ हो गया.