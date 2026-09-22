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PGI चंडीगढ़ में पहली बार एक साथ होंगे अल्जाइमर के 3 बायोमार्कर टेस्ट, मरीजों की शुरुआती पहचान पर जोर, केयरगिवर प्रोग्राम भी होगा शुरू

"कई मरीज लंबे समय तक प्राथमिक इलाज लेते रहते हैं": वहीं, न्यूरोलॉजी विभाग के एचओडी प्रो. धीरज खुराना ने कहा कि, "लगातार भूलने, रोजमर्रा के काम करने में बदलाव या व्यवहार में परिवर्तन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जागरूकता की कमी के कारण अल्जाइमर की सही पहचान में दो से तीन साल की देरी हो रही है. कई मरीज डेढ़ से दो साल तक प्राथमिक स्तर पर इलाज कराते रहते हैं और विशेषज्ञ संस्थान पहुंचने तक बीमारी आगे बढ़ चुकी होती है."

सही पहचान में दो से ढाई साल तक की देरी: PGIMER के विशेषज्ञों की मानें तो डिमेंशिया की पहचान में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक समय पर विशेषज्ञ तक नहीं पहुंचना है. डॉ. सुचारिता रे ने बताया कि, "शुरुआती अध्ययनों में सामने आया है कि प्राथमिक स्तर पर पहचान और रेफरल के बाद मरीज को विशेषज्ञ केंद्र तक पहुंचने में करीब दो से ढाई साल लग रहे हैं. कई मरीजों में अस्पताल पहुंचने तक लक्षण तीन से चार साल पुराने हो चुके होते हैं."

नई यादें बनाने में परेशानी हो सकती है शुरुआती संकेत: डॉ. सुचारिता रे के मुताबिक अल्जाइमर में शुरुआत में नई जानकारी और नई यादें बनाने में परेशानी दिखाई दे सकती है, जबकि पुरानी यादें अपेक्षाकृत लंबे समय तक बनी रह सकती हैं. कुछ मरीजों को जगह या आसपास के माहौल को पहचानने में भी परेशानी होने लगती है. इसके विपरीत फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया में व्यक्तित्व और व्यवहार में बदलाव अधिक प्रमुख हो सकते हैं.

"हर व्यक्ति में भूलने की समस्या का कारण अल्जाइमर हो, यह जरूरी नहीं है. स्ट्रोक, डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी सोचने और याददाश्त पर असर डाल सकती हैं. हर मरीज की अलग-अलग जांच करना जरूरी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसकी समस्या की वास्तविक वजह क्या है." - डॉ. सुचारिता रे, न्यूरोलॉजिस्ट

डिमेंशिया और अल्जाइमर को एक समझना सही नहीं: वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुचारिता रे ने कहा कि, "डिमेंशिया को सिर्फ भूलने की बीमारी समझना सही नहीं है. यह एक अंब्रेला टर्म है, जिसके अंतर्गत कई तरह की बीमारियां आती हैं और अल्जाइमर इनमें सबसे आम कारणों में से एक है. डिमेंशिया में याददाश्त के साथ सोचने, समझने, व्यवहार और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है."

सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट से तय नहीं होगा इलाज: विशेषज्ञों ने बताया कि बायोमार्कर टेस्ट की रिपोर्ट को अकेले आधार बनाकर मरीज का इलाज तय नहीं किया जाएगा. मरीज के लक्षण, न्यूरोलॉजिकल जांच और जरूरत पड़ने पर PET-CT जैसी इमेजिंग रिपोर्ट को भी साथ में देखा जाएगा. यानी अंतिम निदान के लिए मरीज की पूरी क्लिनिकल स्थिति का आकलन जरूरी होगा.

देश में इस तरह का पहला पैनल होने का दावा: बायोकैमिस्ट्री विभाग की एचओडी प्रो. इंदु वर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि, "NIMHANS में अल्जाइमर से जुड़े ये बायोमार्कर टेस्ट उपलब्ध हैं, लेकिन तीनों की संयुक्त जांच एक ही पैनल में नहीं होती. PGIMER में तीनों टेस्ट को एक साथ उपलब्ध कराने की तैयारी है. इसके लिए जरूरी मंजूरियां मिल चुकी हैं और विशेष किट उपलब्ध होने के बाद आने वाले कुछ सप्ताह में जांच शुरू होने की उम्मीद है."

एक पैनल में तीन बायोमार्कर टेस्ट की सुविधा: दरअसल, चंडीगढ़ PGIMER के न्यूरोलॉजी और बायोकैमिस्ट्री विभाग की ओर से अल्जाइमर की जांच के लिए तीन प्रमुख बायोमार्कर की संयुक्त जांच वाला विशेष पैनल शुरू किया जा रहा है. इसमें पी-टाउ-217, टोटल टाउ और बीटा अमाइलॉइड की जांच एक साथ होगी. ये जांच मरीज के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड यानी CSF सैंपल से की जाएगी. इस पूरे पैनल की अनुमानित लागत करीब 10 हजार रुपये होगी.

चंडीगढ़: बार-बार चीजें भूलना, नई जानकारी याद न रहना, रोजमर्रा के कामों में परेशानी या व्यवहार में बदलाव को अक्सर बढ़ती उम्र का सामान्य हिस्सा मान लिया जाता है. ऐसे में PGIMER के विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी समस्याओं को नजरअंदाज करने से अल्जाइमर और डिमेंशिया की पहचान में लंबी देरी हो सकती है. इसी चुनौती को देखते हुए PGIMER अब अल्जाइमर की शुरुआती पहचान, मरीजों के नियमित फॉलोअप और परिवार की काउंसलिंग को एक साथ मजबूत करने की तैयारी में है.

PGI की ओपीडी में रोज पहुंच रहे 3-4 मरीज: PGIMER की न्यूरोलॉजी ओपीडी में रोजाना करीब तीन से चार ऐसे मरीज पहुंचते हैं, जिनमें भूलने या डिमेंशिया जैसी शिकायतें होती हैं. संस्थान अब ऐसे मरीजों की जानकारी को व्यवस्थित तरीके से दर्ज करने और आगे के उपचार व फॉलोअप को ट्रैक करने के लिए विशेष ADRD Clinic और Registry शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है.

शुरुआती पहचान और अहम: प्रो. धीरज खुराना ने आगे कहा कि, "अल्जाइमर के लिए नई डिज़ीज़-मॉडिफाइंग मेडिसिन्स उपलब्ध होने के बाद शुरुआती निदान की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है. शुरुआती और हल्के चरण में बीमारी की पहचान होने पर यह आकलन किया जा सकता है कि मरीज किसी विशेष उपचार के लिए उपयुक्त है या नहीं. इससे परिवार को आगे की देखभाल की योजना बनाने का समय भी मिलता है."

PET और MRI के साथ बॉडी-फ्लूड टेस्ट पर जोर: PGIMER के विशेषज्ञों की मानें तो अल्जाइमर की पहचान में PET स्कैन और MRI जैसी जांचों का इस्तेमाल पहले से किया जाता है. अब PGIMER बॉडी-फ्लूड आधारित बायोमार्कर जांच को भी अपनी व्यवस्था में शामिल करने की तैयारी कर रहा है. बॉडी-फ्लूड टेस्ट अल्जाइमर की पहचान को अधिक सटीक और अपेक्षाकृत शुरुआती चरण में करने में मदद कर सकते हैं. इससे उपचार के प्रभाव की निगरानी में भी सहायता मिल सकती है.

शुरुआती चरण में पहचान से उपचार की संभावनाएं बढ़ेंगी: डॉ. सुचारिता रे ने कहा कि, "बायोमार्कर आधारित जांच से ऐसे मरीजों की पहचान में मदद मिल सकती है जो अभी काफी हद तक स्वतंत्र जीवन जी रहे हों और जिनकी मुख्य शिकायत भूलने की हो. नई थेरेपीज का लाभ बीमारी के शुरुआती चरण में ही कुछ मरीजों में अधिक प्रासंगिक हो सकता है. ये उपचार बीमारी को पूरी तरह ठीक करने के बजाय उसकी प्रगति को धीमा करने में मदद कर सकते हैं और हर मरीज इनके लिए उपयुक्त नहीं होता."

"नई disease-modifying therapies हर मरीज के लिए उपयुक्त नहीं होतीं और इनका खर्च भी काफी अधिक हो सकता है. कुछ नई therapies का खर्च करीब एक से दो लाख रुपये प्रति माह तक हो सकता है. ऐसे में सही मरीज की पहचान और उपचार से पहले विस्तृत चिकित्सकीय आकलन का महत्व बढ़ जाता है. - डॉ. सुचारिता रे, न्यूरोलॉजिस्ट

मरीज के साथ caregiver की भी होगी काउंसलिंग: डिमेंशिया का असर केवल मरीज तक सीमित नहीं रहता. लंबे समय तक देखभाल की जरूरत के कारण परिवार के सदस्यों पर मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है. इसी को देखते हुए PGIMER में केयरगिवर प्रोग्राम और पेशेंट सपोर्ट ग्रूप प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी है.

परिवार को बीमारी और व्यवहार समझाने पर जोर: डॉ. सुचारिता रे ने आगे कहा कि, "डिमेंशिया में परिवार पर पड़ने वाला दबाव अक्सर अनदेखा रह जाता है. लंबे समय तक मरीज की देखभाल करते-करते caregiver पर मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है. प्रस्तावित कार्यक्रम में परिवार को बीमारी की प्रकृति, मरीज के व्यवहार में बदलाव और रोजमर्रा की देखभाल से जुड़े तरीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी."

एक-दो सप्ताह में शुरू हो सकता है केयरगिवर प्रोग्राम: PGIMER की ओर से केयरगीवर्स के लिए काउंसलिंग सत्र शुरू करने की तैयारी है. इसमें बीमारी को समझने, मरीज के बदलते व्यवहार से निपटने और घर पर देखभाल की व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी. अस्पताल में यह कार्यक्रम अगले एक-दो सप्ताह में शुरू किए जाने की तैयारी बताई गई है.

डिमेंशिया के साथ डिप्रेशन पर भी नजर: वहीं, डॉ. कार्तिक वी.एम. ने कहा कि, "डिमेंशिया के मरीजों में डिप्रेशन जैसी दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए केवल याददाश्त की समस्या पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा. मरीज की पूरी मानसिक और शारीरिक स्थिति को देखते हुए उपचार जरूरी है.”

डायग्नोसिस से फॉलोअप तक एक व्यवस्था बनाने की कोशिश: PGIMER अब डिमेंशिया मरीजों के लिए डायग्नोसिस , ट्रीटमेंट और फॉलोअप को एक व्यवस्थित केयर पाथवे में जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है. ADRD क्लिनिक और रजिस्ट्री के जरिए मरीजों की जांच, उपचार और फॉलोअप का रिकॉर्ड व्यवस्थित करने की योजना है. इससे विशेषज्ञों को बीमारी के पैटर्न और मरीजों की जरूरतों को समझने में भी मदद मिल सकती है.

"Dignifying Dementia 2026" से बढ़ेगी जागरूकता: PGIMER की ओर से Dignifying Dementia 2026 अभियान के माध्यम से लोगों को डिमेंशिया और अल्जाइमर के प्रति जागरूक किया जा रहा है. अभियान का फोकस सिर्फ मरीज की बीमारी पर नहीं, बल्कि उसके परिवार और caregiver की जरूरतों पर भी है.

भूलने को न उम्र का असर मानें, न तुरंत अल्जाइमर: विशेषज्ञों का संदेश है कि हर भूलने की समस्या को अल्जाइमर मानना सही नहीं है, लेकिन लगातार बढ़ती भूलने की समस्या को सिर्फ उम्र का असर समझकर छोड़ देना भी उचित नहीं. समय पर चिकित्सकीय जांच से समस्या का कारण पता लगाने, उपचार की संभावनाओं का आकलन करने और परिवार को आगे की देखभाल के लिए तैयार करने में मदद मिल सकती है. PGIMER की नई पहल का उद्देश्य इसी पूरी प्रक्रिया को शुरुआती जांच से लेकर उपचार और caregiver support तक व्यवस्थित करना है.

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